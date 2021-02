Uno de los docentes exonerados vuelve a las aulas

El SUTEF confirmó la vuelta a las aulas del docente José Martínez, con un documento titulado: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. Allí destacan que, al poder presentarse al acto público por vencimiento de los plazos, “nuestro compañero José Antonio Martínez pudo volver a la Escuela Pública”.

Después manifiestan desde el sindicato docente: “Hoy nuestro compañero José Antonio Martínez pudo volver a la Escuela Pública. Esa, la que desprecian, atacan y empobrecen, aún en pandemia”.

El texto repasa luego que “Fabiana Ríos y Rosana Bertone utilizando un decreto de la dictadura militar exoneraron a 16 compañeros y una compañera por llevar adelante un reclamo salarial. Intentaron silenciarnos, intentaron disciplinarnos, intentaron doblegarnos, no pudieron”.

En el mismo sentido señalaron desde el SUTEF que “sobre todo quisieron que dejemos de ser docentes y sacarnos de las aulas. ¡Sepan que nunca vamos a dejar de ser lo que somos, docentes, militantes de la escuela pública, popular, democrática, laica y diversa!”

Finalmente dicen “Hoy es José, no descansaremos hasta que cada uno recupere su fuente laboral que le corresponde como docente argentino. No todo se compra, no todo se vende. ¡Felicitaciones compañero José!”, concluye el comunicado