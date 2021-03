“Una vez más puro relato, el Presidente no mencionó una palabra sobre el inmoral escándalo del vacunatorio VIP”

El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, participó este mediodía de la apertura de sesiones ordinarias y afirmó que “una vez más fue puro relato. El Presidente Alberto Fernández hizo un discurso para atrás en vez de referirse al presente y al futuro. Siempre criticando al gobierno anterior y sin una palabra sobre el inmoral escándalo del vacunatorio VIP”.

Río Grande.- “Al final habló de unidad cuando minutos antes hizo volar por el aire toda posibilidad de diálogo con la oposición. Parece que el Presidente quiere gobernar solo. No le interesa lo que piense el resto de los argentinos. Atacó sin miramientos al fiscal Stornelli por estar procesado y tenía sentada al lado a la multiprocesada vicepresidenta de la Nación. Bueno sería que Cristina usara el barbijo porque que la hayan vacunado no significa que no pueda contagiar. Yo no veo razón para creer en sus promesas porque su palabra, a la luz de los hechos, se ha devaluado completamente. La verdad que el discurso me pareció dirigido más al Instituto Patria que a la Patria que es de todos. Fue un discurso lamentable”.

Además, Blanco manifestó que “ahora resulta que el representante del espacio político más corrupto de la historia acusa al gobierno anterior de defraudación fraudulenta y malversación de fondos. La tragedia del endeudamiento no empezó hace 4 años, es histórica y responsabilidad de todos”.

Con respecto a la Campaña Antártica 2020-2021, afirmó que “es mentira Señor Presidente que sea un éxito. Cerraron la Escuela de la Base Esperanza. Eso es ceder soberanía. Como fueguino me parece absolutamente inaceptable”, finalizó el senador por Tierra del Fuego”.