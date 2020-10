“Una valiosa herramienta para integrar a Río Grande con su entorno”

En la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó la creación de la Coordinación Municipal de Asuntos Hídricos y de la Costa Atlántica, proyecto presentado por el interbloque Frente de Todos, Ciudadanos y MOPOF. “Contaremos así con una valiosa herramienta para llevar adelante un proyecto de Río Grande integrado a su entorno geográfico y con mirada al mar”, resaltó el concejal Hugo Martínez, uno de los impulsores de la iniciativa.

El proyecto fue presentado por el interbloque Frente de Todos, Ciudadanos y MOPOF.

“Es un área que no existía en el organigrama municipal y que tiene que ver con todo lo relacionado con el agua y nuestra costa”, resumió el edil peronista.

Recordó que “de acuerdo a nuestra carta orgánica, el Municipio de Río Grande se declara ribereño sin embargo no tenemos vínculo con el mar; estamos como de espaldas a nuestro mar y a nuestro río. De hecho, gran parte de la riqueza de nuestros territorios y de nuestros mares y ríos, están dentro de las riquezas turísticas, pero también están dentro de términos alimentarios y en términos de producción, sin embargo no tenemos un área que nos vincule y no quiero que con esto se piense que se quiera avanzar sobre jurisdicciones que son de la provincia, pero sí, en la responsabilidad que nos toca como habitantes de Río Grande y como autoridades de la ciudad, en coordinar con la Provincia y con la Nación todas las áreas que comprendan al agua y al aprovechamiento integral también del agua de lluvia, cosa que por ahora no lo estamos haciendo de forma adecuada y que tendrá que ver en el futuro con el desarrollo productivo, como el agua de riego y otros aprovechamientos de este recurso pluvial”.

Para el concejal del Frente de Todos, “esta coordinación tendrá bastante importancia si se lleva adelante como corresponde”.

Justamente esta ordenanza fue una promesa de campaña del edil, “ya que a Río Grande le faltaba esta mirada al mar y por eso avanzamos en la creación de esta área porque además entendemos que a la cultura misma del riograndense le está faltando esta mirada marítima y además somos la única ciudad fueguina que está en la costa atlántica, vínculo fundamental para la Argentina Bicontinental que hoy está en boga”.

Como concejal oficialista, aseguró que el Ejecutivo está al tanto y descuenta que la va a instrumentar. “Venimos hablando con ellos desde hace tiempo; es un viejo proyecto del peronismo, no es un proyecto personal. El peronismo histórico ha militado históricamente por la salida al mar de Río Grande y creo que es una necesidad”.