“Una pericia psiquiátrica es normal en una causa penal”

El doctor Francisco Ibarra representa al Gobernador Gustavo Melella, en la causa que se investiga por el posible acoso y abuso sexual de tres hombres. La causa se inició hace dos años y medio atrás, cuando el actual Primer Mandatario de Tierra del Fuego, era intendente de la ciudad de Río Grande. Ibarra aseguró que ellos esperaban que la causa avanzara más rápido, de hecho pidieron que las testimoniales de los denunciantes sean en breve, y no en abril del año 2021, como se dispuso desde la Justicia Provincial. “Esta causa es una burla para el Derecho y para toda aquella persona que sufrió abuso sexual” y agregó, “lamentablemente se ha usado políticamente y la Justicia entro en el juego político”.

Río Grande.- A través de medios de alcance nacional trascendió ayer, que se ordenó la realización de una pericia psiquiátrica al Gobernador Gustavo Melella, en el marco de la causa que está en el juzgado de Instrucción del Juez Raúl Sahade de Río Grande, que investiga, por un lado, los posibles abusos sexuales contra tres hombres, y en paralelo, presunta malversación de fondos públicos, respecto de la obra pública, cuando Melella, era intendente de la ciudad de Río Grande.

El Primer Mandatario provincial, no hizo declaración alguna acerca de estos trascendidos, pero sí dialogó con Provincia 23 y explicó: “ La investigación no está paralizada, si tiene algún movimiento que nosotros pretendíamos que fuese de mayor activación en la causa, pero este año tan particular ha impedido que avance más rápido de lo que pretendíamos. Ayer -por el lunes- se nos ha notificado de un impulso que no es tal, se está fijando una fecha de testimonial para abril del año que viene y estas pericias estaban para el 27 de octubre pero el abogado de los denunciantes -el Doctor Francisco Ibarra- dio positivo a COVID, y se dispuso para el mes de abril, yo pretendía que la audiencia sea fijada para ahora, de forma inmediata, ya que resuelta esta situación, teniendo en cuenta que ya han pasado 2 años y medio sin resolución de esta causa”, indicó.

En cuanto a los plazos de esta causa Ibarra dijo: “Para el 27 de octubre estaba prevista la declaración testimonial de los tres denunciantes en el marco de la declaración 105 -Cámara Gessel-, como no se llevó a cabo, el día 2 de noviembre presenté un escrito para que se fije una nueva fecha audiencia testimonial; el 3 de noviembre, el abogado de los querellantes solicitó lo mismo, pero el día 13 de noviembre pidió que se fijará la fecha de la pericia psiquiátrica, entonces se resolvió todo junto, que además, todavía no tiene una fecha específica”, relató el abogado del imputado Melella.

¿Qué significa la realización de una pericia psiquiátrica?

“Una pericia psiquiatrica es el ABC de una causa penal, es normal y habitual en una causa por abuso sexual, debe pedirse esa pericia, eso no sorprende a nadie, es así en todos los procesos”, dijo Ibarra.

“Al principio no fue ordenada porque quedó sujeta a las testimoniales de los denunciantes. Cuando uno organiza, esto lo digo cómo abogado y como quien instruye una causa, y se ha avanzado en el trámite judicial que nos ha costado mucho”, detalla.

“Por un lado uno tiene la denuncia, la declaración testimonial de la víctima que se realiza ante el juez, el fiscal y las partes, luego se hace el estudio psicológico de este testimonio para determinar que no es un testimonio influenciado, o mal intencionado, o que tiene una doble lectura o algo por el estilo, que cumple con ciertos requisitos de fiabilidad en el testimonio, porque muchas veces, esta es la única prueba que existe”, indicó Ibarra, sobre la pericia psiquiátrica que aún no tiene fecha definida.

“Una vez concluido eso se hace la pericia psiquiátrica al denunciado y una vez todos esos elementos, existe un caudal de prueba que le determinará al juez decir si es necesaria la indagatoria o si puede resolver la situación del imputado, esto es lo que sucede en el normal de las causas”, dijo sobre los pasos procesales que implican llevar adelante una causa de estas características..

Sobre las declaraciones testimoniales de los denunciantes, Ibarra expresó: “En esta causa, es la cuarta vez que se trató de citar a los denunciantes para recién hacer la declaración en 105, que no la tenemos y tampoco tenemos la pericia psicológica que se debe realizar sobre esa declaración, llevamos una dilación terrible”, se quejó.

La laxitud de la causa, pandemia y la política

El Doctor Ibarra dijo que esperan mayor celeridad en la causa y se refirió expresamente: “Que avanzaran en la invetsigación lo más rápido posible, de hecho me veo influenciado como abogado que participe de muchas causas en materia de abuso sexual y en defensa de las victimas, y esta causa es una burla para el Derecho, el hecho que se denuncia es una burla para todas aquellas personas que han sufrido el tramite de una causa por abiuso sexual y lo que ocurre es que se utiliza politicamente y lamentablemente la justicia entro en este juego. ¿Por qué se utiliza políticamente?”, se preguntó el abogado y se respondió “es por la figura del denunciado, era intendente y ahora Gobernador”.

“Se está publicitando con bombos y platillos la prueba pericial que se va a realizar al denunciado, no el resultado, no lo que se hizo, cuando eso, es el ABC de una causa”, insistió Ibarra.

La pericia psiquiátrica no dice si se cometió el delito

Así lo sostuvo el abogado defensor de Gustavo Melella, “La pericia psiquiátrica se realiza a fin de, primero, saber si es imputable o inimputable y si es que es una persona perversa o tiene alguna desviación si podría estar en una situación de haber cometido el hecho. Eso es lo que resuelve esa pericia, eso no es un elemento para decir que se cometió este delito”.

“Llevamos 2 años y medio y no se hizo la declaración del 105, que generalmente es concomitante con la denuncia” y agregó “Él -Gustavo Melella- me decía con preocupación, llevamos 2 años y medio y todavía estamos en esta situación y los denunciantes no han declarado”.

Acerca de la situación procesal de Melella, el letrado dijo: “está imputado desde el momento que se lo notifica de derechos y garantías, todavía no ha prestado declaración indagatoria”.

¿Cómo influye la investigación contra el juez Raúl Sahade?

Se debe recordar que la causa contra Gustavo Melella la tramita el juzgado de instrucción a cargo del Juez Raúl Sahade, quien está siendo investigado por el posible delito de “cohecho”, y en las últimas horas de conoció que se realizarán peritajes sobre su celular y todos los soportes informáticos del magistrado; mientras, se aguarda que el Consejo de la Magistratura resuelva si corresponde avanzar en un jury o no hacia la figura de Sahade.

Sobre este punto, Ibarra fue consultado y dijo: “Todo esto genera resquemor, suspicacias, porque el abogado denunciante en esa causa es el Doctor Hernández, y el abogado defensor, soy yo y el abogado de la Doctora Naveas Lagos es el Doctor Gimenez, y surge como consecuencia de esta imputación al Doctoir Sahade, de las pericias que se obtuvieron del allanamiento a la Doctora Naveas Lagos, entonces, hay muchas cuestiones y suspicacias que tienen a enlodar la normal marcha del proceso”, trató de explicar el abogado, esta trama que parece un verdadero culebrón mexicano.

“Yo confío en la justicia y pretendo que se resuelva conforme a derecho siempre y si hay algo que considero que no corresponde que esta apartado de los cánones normales, lo recurro, y sino, interpondré un recurso de casación, pero todo ello en el marco de la confianza que le tengo a la Justicia, y espero que todo esto no manche al proceso”, confió el abogado

¿Cómo afecta el nombramiento del fiscal Quadrini, nombrado como integrante del Tribunal de Juicio Federal?

Otro factor que tiende, tal como indicó Ibarra a “enlodar” la causa, es el nombramiento del Fiscal Mayor Guillermo Quadrini como integrante del Tribunal de Juicio Oral Federal, quien debería de investigar esta causa crucial para los habitantes de Tierra del Fuego, y que hasta ahora se desconoce, no sólo cuando irá a tomar ese cargo, sino, más importante aún, quien reemplazará ese cargo.

En este punto, Ibarra comentó: “No sé hasta qué momento continuará Quadrini porque ha sido designado como integrante del Tribunal de Juicio Federal y este pedido de pericia no fue pedido por la Fiscalía, sino por la querella”.

Por último, Ibarra insistió sobre la celeridad en la causa y las testimoniales de los denunciantes: “No voy a consentir que sea para abril las testimoniales, mañana presento un escrito solicitando que se adelanten las fechas de las declaraciones porque están dadas todas las condiciones para que declaren”.

¿Cuándo y cómo comenzó la causa contra Melella?

Infobae publicó en octubre del 2018, una investigación de una grave denuncia que se hizo contra el por entonces, intendente Gustavo Melella, que tramita el juez de Instrucción Raúl Sahade, y en el que tres hombres lo acusan de haberles pedido favores sexuales a cambio de empleo en empresas constructoras que tienen vinculación con la Municipalidad de Río Grande.

Con detalles y declaraciones de los abogados Francisco Giménez y Fernando Lapadula; la nota está firmada por un equipo de investigación de Infobae, integrado por Mariel Fitz Patrick, Nicolás Pizzi y Marcos Shaw; en el cual aseguran que ésta semana el fiscal Guillermo Quadrini podría impulsar la causa, requiriendo en función de las denuncias por presunto acoso sexual que denuncian las personas que prestaron declaración testimonial.

El intendente Gustavo Melella evitó hacer comentarios a los investigadores de Infobae, pero tras difundido el detallado informe; firmó un descargo que publicó en las redes sociales, donde asegura que se someterá a la justicia y advierte que esta noticia es el inicio de una campaña sucia.

La denuncia inicial

En la causa se tomaron testimoniales a fines de agosto a cuatro personas: Hugo Moya, excustodio de Gustavo Melella, Alfredo Suasnabar, Damián Rivas y una persona sólo identificada como Mario. Todos declararon ante el juez Sahade y señalaron que eran obligados a tener relaciones sexuales con el Intendente.

Además se menciona que para pagar los favores sexuales, Melella los hacía contratar en las empresas Vaquera y Patagonia Construcciones, las que tienen obras adjudicadas por la Municipalidad de Río Grande.

El descargo de Melella en aquella oportunidad

El 28 de septiembre del 2018, Gustavo Melella no estaba en Río Grande y estaba en uso de licencia; tras difundido el informe, publicó el siguiente descargo en sus redes sociales:

1-Me voy a defender en la Justicia, que es el ámbito donde corresponde. Estoy a total disposición.