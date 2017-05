Una mujer se encadenó reclamando que le devuelvan un departamento

Una mujer se encadenó ayer por la mañana para reclamar que le devuelvan un departamento. Dice que se lo dejó a un sobrino para que lo cuidara, mientras ella no estaba en la provincia, pero se encontró a la ex pareja del joven viviendo cuando retornó y no se lo quiere reintegrar. “Yo soy la dueña, el IPV me lo adjudicó, esta señora me lo usurpó, dice que lo compró, mil cosas. Pero lo cierto es que todo lo que está adentro es mío, de mis hijas y de mi nieta”, aseguró.



Cuenta que su esposo fue derivado a Ushuaia por un tratamiento y ella estuvo fuera de la provincia, periodo durante el cual dejó a su sobrino para que cuidara la vivienda. Pero cuando retornó a Tierra del Fuego encontró que en el departamento estaba alojada la ex mujer de su sobrino con el hijo de ambos, quien le manifestó que la casa era de ella porque se la había dejado el joven cuando se separaron.

Dice que el departamento le fue adjudicado en el año 2002 y se encuentra ocupado desde “julio del año pasado”. También dice que la mujer que ocupa el departamento la “maltrató” y que su sobrino intentó, en algunas ocasiones, “que le firme para que se lo venda a esta señora”.

Villena asegura que tienen “la adjudicación del IPV y las cuotas al día”; pero señala que llevó el reclamo al Instituto Provincial de la Vivienda y no tuvo respuesta porque le dijeron que “es un tema judicial”.

También menciona que no pudor recurrir al servicio de un abogado o escribano porque no tienen medios económicos y su esposo “gasta 4 mil pesos de remedios por mes”. “Fui a la Comisaría, fui al Juzgado, fui al IPV; no sé donde más ir para recuperar mi casa”, concluye la mujer.