“Una ley de goteo sería un desfinanciamiento para el Gobierno de la provincia”

La legisladora radical Liliana Martínez Allende instó a municipios y gobierno a “sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo”, considerando que no corresponde judicializar el reclamo y tampoco avanzar con una ley de goteo, porque desfinanciaría a la provincia. Marcó las contradicciones en el discurso de uno y otro sector, dado que desde el gobierno se habla de un retraso de 20 días y desde los municipios el plazo se extiende a 90 días. Como legisladora se mostró dispuesta a mediar para facilitar el diálogo, de ser necesario. Respecto del trabajo en comisiones, adelantó la aprobación en la próxima sesión del proyecto de oncología pediátrica y también del proyecto de cannabis medicinal. Además hizo una reflexión a 36 años de la provincialización, sobre la importancia de la extensión del subrégimen industrial.

Río Grande.- La legisladora radical Liliana Martínez Allende informó por FM La Isla sobre la decisión de avanzar en la próxima sesión ordinaria con la aprobación del proyecto de oncología pediátrica, que fue tratado esta semana en la comisión de salud. “Es un muy buen proyecto, estuvieron las mamás en comisión y les dijimos que lo vamos a acompañar. Es un buen plan de protección para garantizar un tratamiento adecuado al paciente oncológico y acompañar al grupo familiar. El proyecto incluye un registro de pacientes oncopediátricos, para tener un listado único. Las prestaciones básicas están cubiertas al 100% pero este proyecto garantiza un poco más, tanto la cobertura del Estado provincial como de la OSEF. No ocurre lo mismo con las otras obras sociales, por eso es necesario hablar con diputados y senadores para que la ley que está en tratamiento se apruebe y contemplen la cobertura todas las obras sociales. Nosotros no podemos legislar sobre las obras sociales, por eso podemos solicitar desde la Legislatura a diputados y senadores el tratamiento y hacerles saber la situación para que se legisle pronto”, dijo.

Además confirmó que va a ser aprobada la ley de cannabis medicinal, “que ya tiene dictamen, y esperemos que no sea vetada, como ya nos pasó un tiempo atrás. Estimo que el jueves 20 de mayo va a ser la próxima sesión”, señaló.

Aniversario de la provincialización

La legisladora hizo una reflexión tras cumplirse ayer 36 años de la aprobación de la ley de provincialización 23.775. “La provincia ha crecido mucho en estos más de 30 años. Hemos participado de la vida de la provincia y para nosotros es un honor. No estuve participando en el momento en que se constituyó la provincia activamente, pero sí lo hice como vecina y como afiliada al partido, pero no con un cargo. Me llena de orgullo haber podido participar, ver crecer a nuestra familia y todo lo que fue sucediendo en la provincia. Uno no está contento porque vivimos penando todos estos años por el régimen de la 19640 y estamos esperando que el gobierno decida extender el subrégimen industrial. Dar continuidad al subrégimen es importantísimo para el crecimiento y para volver a instalarnos como un lugar geopolíticamente estratégico y generar puestos de trabajo, que es lo que la gente está necesitando. Muchos vinimos con una mano atrás y otra adelante y muchas familias pudieron progresar, pero hay muchas familias que fueron llegando después y hoy están pendiendo de un hilo por esta situación. Somos una provincia joven, tenemos muchos desafíos por delante y necesitamos más para poder seguir creciendo y abarcar a las familias que no encuentran una salida y han venido a esta provincia que ofrecía muchas posibilidades. Hoy la situación está muy complicada en Tierra del Fuego”, lamentó.

Conflicto por la coparticipación

Respecto del enfrentamiento entre el Municipio de Ushuaia y el gobierno por la coparticipación, que se instaló en los medios, se le preguntó si puede hacer algo la Legislatura para resolver de una vez estos reclamos que se reiteran a lo largo de distintos gobiernos. “En ocasión del tratamiento del presupuesto vino el concejal Juan Carlos Pino a hablar sobre la transferencia de fondos a los municipios. Hay una herramienta que podría dar una solución a los municipios pero no sería una solución para la provincia. Me parece que esto no se tiene que dirimir en la justicia, pero unos y otros necesitan tener una respuesta. No está bueno que se dirima en la justicia y tienen que sentarse a dialogar”, subrayó.

“Si es como dice el gobierno, que el atraso que tiene es de 20 días, uno diría que los municipios pueden ser más pacientes, pero si es como dicen los municipios, que hay más de 90 días de atraso, ya la situación es otra. Ya hubo un inconveniente en nuestra provincia por la no transferencia de fondos y la Legislatura dio por finalizado el mandato de un gobernador. Si es posible, tenemos que mediar en el conflicto y siempre estamos de acuerdo con sentarnos a trabajar. Si tuviésemos un mensaje claro sería mucho más fácil colaborar. La única forma sería el goteo diario, pero no lo tiene ningún organismo y sería un desfinanciamiento para el gobierno de la provincia”, advirtió.

“Hay que sentarse a dialogar y tratar de llegar a un acuerdo. Si el retraso es de 90 días es muchísimo tiempo y los municipios no pueden estar bancando esa situación. Si es como dice el gobierno, hay que tener un poco de paciencia”, insistió.

“Lo bueno sería que esto no se tiña de política y que se haga un trabajo serio de ambas partes para llegar a un acuerdo y disminuir el tiempo en que se está enviando la coparticipación. Si es como dice el gobierno, que son 20 días, los municipios tienen que ser más pacientes, porque el gobierno tiene los hospitales, las escuelas, está a cargo de servicios que requieren de muchísima atención, sobre todo en este momento en el área de salud, y seguramente se le hace más difícil cumplir en tiempo y forma”, concluyó.