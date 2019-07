Última entrevista de Hugo en Radio Universidad

El fallecido ex Gobernador de Tierra del Fuego y empresario de la construcción, Hugo Omar Cóccaro, recordó en un reportaje en Radio Universidad, los humildes comienzos hace casi 37 años como obrero de la construcción y el inicio de una empresa que es parte del desarrollo de la provincia. “Los que laburan nunca se van a fundir”. Comenzó con una carretilla, un balde y dos palas construyendo veredas. El Gobierno de la Provincia decretó tres días de duelo con las banderas a media asta.

Río Grande.- En el último reportaje a Hugo Cóccaro, el 6 de abril pasado, el ex gobernador de Tierra del Fuego brindó en el programa “Dos Preguntan” que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ) aspectos de su vida.

“Llegué en noviembre de 1982, apenas terminado el conflicto de Malvinas; vine a trabajar a Tierra del Fuego en una empresa constructora que había tomado gran parte de la infraestructura de Chacra II –cuando no había absolutamente nada- como pavimento, cloacas, agua y gas que fueron las bases del importante plan de viviendas que se construyó posteriormente”, recordó Cóccaro.

Agregó que “cuando terminó la obra, la empresa me ofreció quedarme con ellos si quería, pero renuncié y cobré mi liquidación final que eran unos pocos pesitos y empecé a trabajar por mi cuenta”.

Con lo que cobró, según memoró Hugo Cóccaro, se puso una pequeña empresa constructora.

“Ya había hablado con algunas empresas para ofrecer mi servicios-, por ejemplo SITRA – Baubeton con la idea de pavimentar algunas callecitas internas de las viviendas y tenía que hacer cinco mil metros cuadrados de pavimento y le pasé un presupuesto al ingeniero Armagna y él me había visto trabajar y me apreciaba porque ellos también estaban empezando con el tema de las viviendas cuando nosotros estábamos terminando los trabajos de infraestructura. La empresa que yo tenía se llamaba ‘Hugo Omar Cóccaro Construcciones’. El ingeniero Armagna me decía que yo era trabajador y que le gustaba como trabajaba, pero me observó que cómo y con qué iba a terminar la obra, ya que se cobraba cuando ésta debía estar terminada. Le dije yo hago los cinco mil metros de pavimento y cuando termine la cobro”.

Añadió que “el ingeniero Armagna tenía razón, porque yo no tenía absolutamente nada. Previo a todo esto, vino mi señora a los dos o tres años de haber venido yo y ella entró a trabajar en una fábrica que se llamaba ITC y estaba de delegado el famoso Rubén ‘Chancho’ Cabrera y como yo quería equiparme un poquito, le pedí al ‘Chancho’ Cabrera que despida a mi mujer y él se extrañó y le expliqué que con la indemnización de mi señora y los poquitos pesos que había cobrado yo cuando renuncié me podría equipar para hacer esas obras. Él me dijo que no podía, que a María del Carmen la quería todo el mundo y en la fábrica le iban a hacer un piquete. Pero se dio la casualidad que a los 15 días despidieron a unas 50 personas, entre ellas a mi ex mujer. Entre las dos indemnizaciones, la de ella y la mía, sumarían hoy unos 30 televisores de los grandes”.

“Mi ex mujer se enteró de esto 15 años después. Con ese dinero, le alquilé máquinas a Viola que tenía una empresa; también le pedí al ingeniero Jorge Chocrón si me podía prestar unos moldes, alquilé un vibro compactador a Comarco. Hablé, asimismo, con un muchacho de apellido Castro, chileno él, quien dirigía la cuadrilla de pavimento en la empresa donde trabajábamos y le propuse el trabajo y me dijo que sí, que le metiera para adelante que el que trabaja nunca se funde y le aclaré que había que aguantar, que no íbamos a poder terminar hasta que terminemos y él siguió. Con las ganas que le pusimos, terminamos las cinco cuadras en 45 días, todo un record. Presenté la factura y me lo pagaron todo junto. Ahí nomás me puse al día con las cuentas, fui a Sevillano y me compré una camioneta”, recordó.

Fue entonces que habló con su hermano Abel Cóccaro –cinco años mayor que Hugo- “quien no quería venir en un primer momento, y le insistí en que acá estaba la papa, que había mucho que hacer en Tierra del Fuego, mucho laburo para poder desarrollar. Se vino y ahí conformamos ‘Cóccaro Hermanos Construcciones’ y el balance de apertura de la empresa fue en 1987. Primero recurrí al contador Marcos Mora, que ya lo conocía, pero como estaba cerrado, entonces me crucé al frente, al estudio del contador Roque Lapadula, a quien no conocía. Hablé con él y le dije que quería formar una Sociedad Anónima con Abel y algunos más. Le dije que no tenía plata para los honorarios, pero que conforme una Sociedad Anónima y que me ayude en la contaduría porque yo soy un desastre con los números. Le ofrecí el 10 por ciento de las acciones que si bien hoy la empresa es muy chiquita, dentro de unos años vamos a estar compitiendo con las mayores empresas de Tierra del Fuego. Lo pensó un poquito y me dijo está bien, no hay ningún problema”.

La distribución de acciones quedó determinada en 40% para Abel, 40 % para Hugo, el 10 % para Lapadula y el 10 % restante para algún profesional. “Así lo hicimos, comenzamos a trabajar como Sociedad Anónima y fuimos creciendo; pasamos por todas las vicisitudes económicas de este país, con el Plan Austral, el Primavera, el Efecto Tequila, la inflación, los Lecops, las Letras de Tesorería. Creo que todavía estamos pagando cuentas”.