Tres incendios intencionales a pocas cuadras de diferencia

El responsable del área de prensa de la Policía de la Provincia en la Zona Norte Principal Alan Müller, confirmó que los tres incendios de la madrugada del sábado fueron intencionales. Tuvieron lugar con pocas cuadras de diferencia y casi en simultáneo. Se desconoce si es el mismo autor o varios autores y se está tomando testimonio de posibles testigos y filmaciones de cámaras del lugar. Hasta el momento no había antecedentes de esta naturaleza.

Río Grande.- El secretario de prensa de la policía de la provincia, zona norte, Principal Alan Müller, quien asumió hace pocos días en reemplazo de Darío Rodríguez, confirmó por Radio Universidad 93.5 que los tres incendios de la madrugada del sábado fueron intencionales.

Tuvieron lugar con muy pocas cuadras de diferencia y casi en simultáneo. “A partir de las 6 de la mañana del sábado personal de la Comisaría Tercera que se encontraba realizando tareas de prevención en la calle vio un principio de incendio en un vehículo particular, un Polo gris, propiedad de un joven de 25 años. El incendio se produjo en la parte trasera del vehículo, que se encontraba estacionado en la calle Cambaceres al 600. Intervinieron en el lugar los bomberos de policía y los voluntarios, y al instante la central de comunicaciones recibió el alerta de otro incendio en las cercanías, en Cambaceres al 800. Allí se constata el incendio de una moto, marca Motomel color rojo y negro, que lo extinguió el propietario rápidamente. Seguido de esto hubo un tercer incendio en Pioneros Fueguinos 550, dentro de un palier, bajo unas escaleras, donde había autopartes acumuladas. Esto afectó un tablero eléctrico. Se tuvo que solicitar la evacuación de dos mujeres mayores de un departamento, una de 93 años y otra de 54, que fueron asistidas por personal médico que concurrió en la ambulancia”, dijo.

“El personal de bomberos constató que los tres incendios fueron intencionales, y la fuente fue de llama libre, es decir que pudieron haber utilizado fósforos o encendedores. La comisaría y servicio externo estuvieron haciendo el relevamiento de testigos y cámaras del lugar, para localizar a las personas responsables”, señaló.

Se le consultó si es cierto que en el caso de los vehículos cortaron la manguera de nafta y prendieron fuego. “No tenemos nada confirmado de cómo sucedieron, lo que se constató fue que el vehículo tenía los vidrios traseros dañados, y probablemente ingresaron el fuego por ese sector. Todavía se están realizando las pericias e investigaciones”, manifestó.

Respecto de si son hechos aislados u obedecen a una nueva metodología, indicó que “no tenemos antecedentes de este tipo en lo que va del año pero llama la atención el sector y el poco tiempo en que se realizó”.

Cámaras de seguridad

Consultado sobre la cantidad de cámaras de seguridad que están funcionando y si hay personal suficiente para la tarea de prevención, dijo que “en Río Grande está todo distribuido según la demanda de cada zona. Obviamente siempre hace falta pero está el personal dispuesto para la demanda que vaya surgiendo. Tenemos diferentes elementos para la prevención, hay patrullas policiales, patrullas a pie, patrullas en bicicleta y canes. La prevención no solamente la realiza personal de la comisaría sino servicios especiales de otras dependencias que colabora, administración, comunicaciones, que también salen a realizar prevención. Además se pide colaboración al personal de Tránsito, que siempre está presente”.

“El 101 está disponible las 24 horas para cualquier duda o consulta y están abiertas las puertas de todas las dependencias para que el ciudadano se acerque y haga sus consultas. Si tienen información también pueden acercarse, sea la que sea. Además del whatsapp tenemos las redes sociales. Tenemos Instagram de la policía, Facebook de la policía, y la gente se puede comunicar por diferentes medios. Si no quieren dar sus datos, no es necesario. Si no quieren que la policía vaya a su casa uniformada nos podemos acercar de otra manera, tomar la declaración de diferente forma, así que no deben tener temor en ese caso”, concluyó.