Trabajadores rurales se preparan para la esquila

Ariel Aguilar, Delegado Regional del RENATRE y secretario General de la UATRE, se refirió a cómo se vienen desempeñando en el marco de la cuarentena por el COVID 19, teniendo en cuenta que son un servicio “esencial” por la producción de alimentos. Se preparan para la próxima esquila con los protocolos correspondientes y siguen los controles relacionados con las condiciones laborales.

“El trabajador rural es considerado esencial, porque producimos los alimentos que come el país y el mundo. Así que no paramos, seguimos trabajando durante toda la cuarentena con diferentes protocolos y distintas decisiones en los establecimientos. Hay algunos que no permitían el ingreso o egreso del personal, otros que por el solo hecho de no poder circular en las rutas los trabajadores se quedaron en el campo y las familias en el pueblo. También tuvimos la problemática de que si bien el trabajador rural trabajaba y cobraba, el cheque no lo podía cambiar en el banco entonces el que no se manejaba de manera electrónica no se podía hacer del dinero”; repasó Ariel Aguilar, secretario General de la UATRE y Delegado Regional del RENATRE, refiriéndose a la situación del sector en este marco de cuarentena por el COVID 19.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, Aguilar contó que por esta situación decidieron tomar “intervención con el Gobierno de la Provincia y empezamos a repartir módulos alimentarios a las familias. Tuvimos algún caso de trabajadores que habían quedado aislados y les estaba faltando ropa de abrigo, frazadas y otras cosas; porque era gente que venía para hacer alguna tarea durante el verano y quedó aislada en la provincia”, relató el titular de UATRE y RENATRE.

Pero aclaró que con el pasar de los días “por suerte cada uno se pudo ir volviendo a sus provincias”. También dijo que se presentaron problemas con la esquila “ya que la mayoría de las comparsas de esquila no pudieron llegar, entonces las esquilas se realizaron en muchos casos con el personal propio de las estancias, lo cual alargó mucho ese trabajo. Pero finalmente se pudo llevar adelante aunque quedó una comparsa en zona, por lo que hubo que tramitar los permisos para que pudieran volver a sus provincias”, explicó.

Aguilar dijo que ahora se encuentran abocados a “elaborar los protocolos para la esquila que se viene, lograr las habilitaciones, que lleguen los compañeros y hagan la cuarentena, para que puedan trabajar en la provincia”. Destacó que durante el tiempo transcurrido de pandemia no se produjeron pérdidas de puestos de trabajo, aunque mencionó un inconveniente puntual con “un trabajador que no se pudo presentar en su puesto de trabajo por esta circunstancia, pero hicimos las gestiones necesarias y ese tema se resolvió”.

Finalmente destacó que, más allá de las restricciones y el cumplimiento de los protocolos indicados por la cuarentena, continuaron con los controles referidos a las condiciones de trabajo. En ese sentido manifestó que “se formalizó una denuncia por las condiciones laborales en un establecimiento cercano a Río Grande, porque así como el trabajador no paró nosotros tampoco y estuvimos a la par de ellos. Siempre hay cosas para mejorar y en ese sentido trabajamos, recurriendo –en caso de ser necesario- al Ministerio de Trabajo que en definitiva es el órgano de contralor”, concluyó el titular de UATRE y RENATRE.