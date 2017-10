Trabajadores renuevan conducción en la vereda del gremio

La elección para renovar autoridades en el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, a pesar del feriado y con la sede cerrada por decisión de la conducción saliente; se realiza igual. Está presenta la conducción nacional, un escribano y una abogada. Los afiliados concurren a votar normalmente aunque no sea jornada laboral. Se acondicionó la caja de un camión para los comicios.

“Todo el proceso electoral se hizo de manera normal, pero era evidente que el sindicato oficial no iba a abrir las puertas. Pero nosotros vinimos con el escribano para que constate que la gente puede venir y emitir su voto como corresponde; para darles un sindicato más prolijo y pensando en ellos”; expresó Javier Álvarez, delegado de los trabajadores de Tecnomyl, al confirmar que los comicios para elegir la conducción de Químicos y Petroquímicos se realizan hoy, más allá de la decisión del oficialismo de no prestar la sede para las elecciones.

Confirmó la presencia de “la Junta Electoral, con las boletas que fueron presentadas en el Ministerio de Trabajo, gente de la Federación con el abogado, un escribano para constatar que las elecciones se hacen afuera; en el lugar, en la fecha y en el horario publicado por la Junta Electoral que fue elegida en una asamblea soberana”, remarcó el delegado.

Álvarez dijo que la intención de la conducción que estuvo al frente del sindicato hasta el momento “de perpetuarse en el poder, no la podemos permitir y más en estos tiempos de tantos problemas en la industria”.

Luego destacó la decisión de los afiliados de acercarse a votar, a pesar del feriado, señalando que refleja “la deseo de que haya un cambio; por eso se acercaron para emitir su voto como lo harán durante todo el día, para expresarse y acompañar este proyecto”, destacó el representante de los trabajadores.

Por su parte Omar Barbero, secretario Gremial a nivel nacional de los Químicos y Petroquímicos, dijo que como Federación “no hacemos más que participar en cada uno de los sindicatos que están adheridos a la misma y ésta no es más que una nueva oportunidad, en la cual lo hacemos en carácter de veedores para ver cómo se da la situación”.

Confirmó la presencia de una abogada de la Federación de Químicos y Petroquímicos y reconoció que “ésta no es la primera vez en la cual se da una elección en otro lugar y no en la sede. Que se dé en el frente de la sede si bien no es normal, tampoco es raro y el acto eleccionario se puede cumplir de la mejor manera. Así que no hay problema”, ratificó el dirigente nacional.

Barbero mencionó también que hubo una sola lista que se presentó, “también una sola lista oficializada en término, así que es para la que hoy se vota”. Luego se refirió a la votación en un día feriado, destacando “la participación de los trabajadores, que son los únicos involucrados en el tema y por los que hay que luchar. Entonces estos actos eleccionarios, siendo feriado y teniendo cualquier situación adversa hay que realizarlos igual, y eso es lo importante”, remarcó.

Finalmente, al ser consultado sobre la decisión de la conducción saliente de no abrir la puerta del gremio, respondió que “son temas internos de cada sindicato, no deja de ser una interna más y estas cuestiones se aclararán donde se tengan que aclarar”, concluyó.