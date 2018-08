Trabajadores reclaman en la puerta de Foxman

Los trabajadores de Foxman instalaron una carpa en la puerta de ingreso a la planta, porque la empresa incumplió la promesa de pago de los salarios. Vienen pactando el pago en cuotas de sueldo y aguinaldo, pero la patronal no cumple con las fechas y los porcentajes acordados. “El obrero quiere y necesita cobrar, que no jueguen con la necesidad de la gente”, advirtieron los delegados.

“En su momento dijimos de esperar hasta el viernes pasado para cobrar la deuda, pero esta gente nuevamente no cumplió con lo que habíamos pactado”, señaló Miguel Ameri, uno de los delegados gremiales de los trabajadores de la empresa Foxman, al explicar el motivo por el cual hoy instalaron nuevamente una carpa en la puerta de la planta fabril.

Contó que “están debiendo el sueldo del mes de julio, que habíamos pactado que lo pagarían en tres cuotas. La primera se iba a pagar la primera semana, la segunda en la siguiente y la restante en la tercera. La primer cuota la pagaron parcialmente, pero faltan la segunda y la tercera y de eso no se hizo ningún pago”, mencionó el representante de los trabajadores.

Indicando además que “por decisión de ellos pagaron a una cierta cantidad de gente, quedaron nueve compañeros sin cobrar el 40 por ciento del sueldo que era la primer cuota. Algunos cobraron solo el 60 por ciento de ese cuarenta, dijeron que cuando pagaban la segunda cuota a ellos los iban a regularizar pero no lo hicieron. De la tercera cuota nos comunicaron el viernes pasado que no se iba a pagar y que lo harían en esta semana, pero tampoco dieron fecha”, remarcó Ameri.

Dijo que los trabajadores se sienten “engañados de vuelta, queremos que entiendan que no podemos aguantar esta situación”, advirtió el delegado de la UOM. Mencionando que todo el mes de julio estuvieron “produciendo, pero desde el viernes empezamos con medidas reclamando que nos paguen. Lo cierto es que las veces que paramos la planta de alguna forma aparece, es así”.

Además contó que el aguinaldo también se los están pagando en tres cuotas y de la deuda anterior “que la teníamos que empezar a cobrar en el mes de marzo ahora la pasaron para el año que viene. Todo es así, pero el poder adquisitivo del operario se está cayendo constantemente y no podemos nosotros estar financiando a la empresa”, reclamo el delegado gremial.

Luego indicó que no mantuvieron contacto en las últimas horas con la empresa, indicando que “ellos no dan señales de vida. Por eso la gente está adentro esperando que nos paguen y otro grupo estamos acá afuera para que la comunidad se entere que estamos en medida”. Finalmente Miguel Ameri aseguró que mantendrán el reclamo, reconociendo que no tienen “problema en cobrar en cuotas, pero que cumplan con las cuotas. Porque el obrero quiere y necesita cobrar, pero que no jueguen con la necesidad de la gente”, finalizó.