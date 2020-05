Trabajadores municipales trabajan con medidas de prevención

El secretario General de la ASOEM, Gustavo Morales, indicó que “entre un 50 y un 60 por ciento” de los empleados municipales se encuentran desempeñando tareas. Aseguró que se tomaron todas las medidas para protegerlos de un posible contagio y comentó como fue la reapertura de las oficinas de Rentas. También se pronunció sobre la necesidad de reactivar la recaudación y garantizar el cobro de los salarios.

“Hay muchos sectores con compañeros trabajando, por ejemplo tuvimos la reapertura de Rentas. Nosotros antes que se abrieran las oficinas fuimos, controlamos que se cumpliera con todas las medidas de prevención, que estuvieran las medidas sanitarias que correspondían y recién entonces se largó en esa dependencia con el cobro del impuesto automotor e inmobiliario”; señaló el secretario General de la ASOEM, Gustavo Morales.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, explicó que en el lugar “se instalaron mamparas de vidrio, la gente está con máscaras, guantes, alcohol en gel, se desinfecta cuando concluye el horario para el otro día. Además se tomó la precaución de dividir en grupos que van a trabajar semanal o quincenalmente, entonces si se llega a dar algún contagio de COVID 19 ese grupo quedaría en cuarentena y otro grupo entraría a trabajar”, destacó.

El dirigente municipal mencionó que aproximadamente “un cincuenta o sesenta por ciento del personal municipal” está desempeñando tareas, en diferentes sectores como “tránsito, la parte administrativa, la gente del galpón, zoonosis, bromatología, cementerio, los centros de salud, el área social; prácticamente están funcionando todas las áreas pero con personal reducido”, especificó.

Morales dijo que en todos los casos se toman las medidas de prevención, pero con más énfasis en aquellos sectores donde los trabajadores tienen contacto con vecinos y vecinas. “Por ejemplo la gente de Tránsito realiza los controles con los medios correspondientes e incluso evitan tocar el carnet de conductor al verificar los datos, o en el área de Desarrollo Social se indica que los bolsones se entreguen en la puerta del domicilio y también con las medidas de asepsia correspondientes”, remarcó el titular de la ASOEM.

Actividad gremial

El secretario General de los municipales también se refirió a otros temas relacionados con la actividad sindical, señalando que tuvieron una reunión “porque en el área de limpieza urbana hubo una mala interpretación en el pago de haberes, por unas guardias que tenían los trabajadores. Nosotros ya habíamos recibido esta noticia y la semana pasada ya hablamos con el Municipio, es un tema que comenzó a solucionarse y ahora esperamos que en las próximas horas con el depósito de lo que se estaba reclamando quede solucionado definitivamente el problema”.

Por otra parte se refirió a la comunicación que mantiene el gremio con el Ejecutivo municipal, destacando que el contacto “es fluido con el Secretario de Gobierno del Municipio, Gastón Díaz, me ha resultado más práctico y es quien siempre me atiende el teléfono. No he visto la necesidad aún de mantener contacto con otro secretario, hablamos los temas con él o con el intendente (Martín Pérez); pero hay buena predisposición para el diálogo por parte del Ejecutivo”, reconoció.

Para concluir, al ser consultado sobre el acuerdo salarial vigente, comentó que el mismo fue cerrado “hasta el mes de octubre, ahora tenemos un aumento en junio y después el otro en octubre. Todos sabemos la realidad que está viviendo la Argentina y el mundo, así que esperamos que siga estando el dinero para poder pagar el sueldo de los empleados municipales”, indicó. Mencionando que “por eso fue la idea de poder permitir la reapertura de Rentas del Municipio, para poder recaudar lo que se pueda y generar otro ingreso para ayudar al pago de los sueldos de los trabajadores”.