Trabajadores del Correo repudian el acuerdo salarial firmado

Trabajadores del Correo de la Sucursal Río Grande expresaron su malestar por el acuerdo que firmaron la empresa y las Federaciones. Les entregaron un bono de 5 mil pesos por única vez y el aumento es de un 8%. Como contrapartida recordaron el atraso salarial que venían acumulando, la inflación creciente y que no dejaron de trabajar por ser considerados “esenciales”. Dirigieron sus críticas a la empresa, al Gobierno nacional y las Federaciones.

José Arriagada, delegado de los trabajadores del Correo en la sucursal de Río Grande, comentó que el jueves pasado “se firmó el acuerdo paritario entre la empresa y las Federaciones, por el cual nos dan un bono por única vez de 5 mil pesos, que se cobró este viernes, y un 8% de aumento; lo que generó un repudio generalizado a nivel nacional entre los empleados del Correo”, aseguró el representante de los trabajadores.

Dijo que dicho malestar es “con las Federaciones, con el Gobierno nacional y con los Directivos de la empresa, porque es un desastre lo que han hecho”. Además indicó que “lo más lamentable es que los trabajadores no podemos hacer nada, porque ya han firmado, por eso el repudio que existe ya que nunca pensamos recibir un golpe tan fuerte”, aseguró Arriagada.

Recordó que los trabajadores del Correo fueron enmarcados como “esenciales” en la pandemia y nunca dejaron de prestar sus tareas habituales, “e incluso trabajamos más en lo que va de la cuarentena”, indicó el delegado. Mencionando que “nos exponemos a este virus y tenemos compañeros que han sido infectados, pero nada de eso se tuvo en cuenta al firmar este acuerdo vergonzoso”, expresó.

Dijo que el malestar se manifiesta “en las redes, donde los compañeros explotan de bronca. Con la inflación que venimos teniendo acumulamos un gran atraso en materia salarial, entonces este bono miserable y un 8% no significa absolutamente nada para los trabajadores del Correo”, insistió.

Se quejó por “la poca sensibilidad del Gobierno nacional con los empleados del Correo, cuando somos agentes esenciales y trabajamos durante toda la pandemia. Realmente no entendemos por qué esta decisión, cuando incluso el duplicamos el volumen de trabajo en este tiempo y hubo oficinas que tuvieron que contratar vehículos porque no daban abasto. El Correo no da pérdida, está dando ganancia, entonces no sabemos adónde va la plata”, finalizó el delegado.