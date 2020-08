Trabajadores de una cooperativa reclamaron cobrar

Frente a la Delegación de Gobierno se manifestó esta mañana un grupo de trabajadores perteneciente a una cooperativa. Aseguran que fueron contratados para realizar trabajos que no fueron abonados todavía. “Dijeron que nos iban a pagar y nada, hay compañeros que deben el alquiler, los servicios y seguimos esperando”, relataron.

Un grupo de trabajadores pertenecientes a la Cooperativa Unión por la Margen Sur reclamaron esta mañana, en las puertas de la Delegación de Gobierno ubicada sobre la avenida San Martín en Río Grande, los manifestantes aseguraron que finalizaron un trabajo hace dos meses y aún no pudieron cobrar.

Mauro Fleitas, vocero e integrante de la mencionada Cooperativa, comentó que la presencia frente a las oficinas de Gobierno obedeció a que se encontraban allí “haciendo un reclamo porque no nos han pagado lo trabajado, nosotros habíamos limpiado las veredas y no cobramos. Trabajamos hasta que se terminó la actividad, limpiábamos las veredas de las escuelas, los jardines de infantes, en el centro, la zona de Chacra II, Chacra IV, Chacra XI y Chacra XIII”, puntualizó.

Arrancaron la medida a las 9 de la mañana de hoy, haciendo sonar bombos y redoblantes, pero no habían tenido respuesta, por lo que evaluaban la continuidad de los reclamos. “Somos entre 23 y 24 compañeros”, indicó Fleitas a los medios presentes, reclamando “que nos paguen lo que nos están debiendo”.

“Nosotros hicimos una obra contratada por Gobierno, la terminamos y no nos pagan”. “Hace ya dos meses que estamos reclamando, haciendo todo lo que tenemos que hacer para cobrar y no nos pagan”, insistió el trabajador.

Asegurando luego: “somos familias que tenemos necesidades”. “Dijeron que nos iban a pagar y nada, hay compañeros que deben el alquiler, los servicios y seguimos esperando. Por eso decidimos manifestarnos hoy acá”, repasó.

Para finalizar reiteró que “si no tenemos respuesta vamos a seguir manifestándonos, estamos desde las 9 de la mañana acá y nadie nos dio una respuesta”. “Nosotros hicimos la obra completa, terminamos en los plazos que nos dijeron y no cobramos. Necesitamos que nos paguen para comer, para pagar nuestros alquileres, somos una cooperativa y no tenemos espalda como para estar esperando”, concluyó Mauro Fleitas.

Foto: 19640 Noticias