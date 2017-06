Trabajadores de Teltron obligados a ser monotributistas

Trabajadores de Teltron se encuentran protestando en la puerta de la fábrica, porque dicen que los obligan a ser monotributistas a partir de una asociación con la empresa Audivic. También se quejan porque no los dejan elegir delegados y porque uno de los representantes gremiales no cobró su sueldo.

Sergio Tello, delegado de los trabajadores de la empresa Teltron, mencionó que el conflicto se inició porque “Teltron se asoció con Audivic, y mediante cosas que le hicieron firmar a los compañeros los han llevado a trabajar a esa empresa y les han dicho que se hagan monotributistas”.

Advirtió que “muchos compañeros ya se han hecho monotributistas, con las consecuencias adversas que eso trae”. Personalmente dijo que se le terminó el mandato como delegado el pasado 4 de junio y “la empresa no me deja ingresar, ni nos permite hacer las elecciones. Además no me han pagado el sueldo, cuando corresponde que me lo paguen”, remarcó el representante de los trabajadores.

Ya son 19 los trabajadores que se pasaron a monotributo “perdiendo un montón de derechos. No tienen estabilidad laboral, ni obra social; se pierden un montón de beneficios y ya tenemos una compañera a quien le dijeron que si no le gusta que se vaya porque hay un montón de gente presentando currículum”, mencionó.

Finalmente aseguró que seguirán protestando en la puerta de la planta fabril “hasta que den marcha atrás con estas medidas; que los compañeros no sean obligados a ser monotributistas, que nos dejen elegir delegado y que a mí me paguen el sueldo”, concluyó.