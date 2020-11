Trabajadores de sanidad se manifestaron esta mañana

Esta mañana se manifestaron trabajadoras y trabajadores del Hospital Regional de Río Grande. Fue para reclamar una recomposición salarial y por la falta de diálogo con el gobierno por ese tema. Compararon la situación con otros sectores sindicales que están dialogando sobre el tema y aseguraron que existe “discriminación y deslealtad sindical”. Además Claudia Etchepare, la titular de ATSA, mencionó que “por el hecho de ser mujer es como que también cuesta mucho más, pero no vamos a bajar los brazos”, advirtió.

“Acá se nos felicita, se nos agradece, pero con agradecimientos la familia del sector salud no come y no vive. Estamos muy desfasados en relación a otros escalafones”, aseguró Claudia Etchepare, secretaria General de ATSA, en el marco de la manifestación que realizaron hoy por la mañana en el frente del Edificio Los Yaganes, próximo al Hospital Regional de Río Grande.

Poniéndose como ejemplo mencionó que tiene categoría como “administrativa con 29 años de servicio y gano 46.700 pesos, pero hay compañeros con menos antigüedad que ganan mucho menos”, advirtió la dirigente del gremio de la sanidad, en declaraciones a FM “Aire Libre”.

Aseguró que “los compañeros para llevarse un salario digno a la casa tienen que vivir de guardia y post guardia, todos los días así, el trabajador está muy cansado. Esta semana escuchamos también a los profesionales, ya no se puede más y menos con esta recomposición salarial que el gobierno no nos está dando”, remarcó.

Reclamó Etchepare un aumento que sirva para compensar el desfasaje que existe entre los salarios del sector y “la canasta familiar, después veremos si el gobierno lo quiere dar”, expresó. Además se quejó porque dijo que el sector de la sanidad “desde marzo, hasta el día de la fecha, no ha tenido ninguna comunicación excepto el SUM de enfermería, pero con temas de gobierno no tenemos acercamiento”, dijo respecto de posibles negociaciones con el Ejecutivo.

La titular de ATSA mencionó que “por el hecho de ser mujer es como que también cuesta mucho más, pero no vamos a bajar los brazos. Con este gobierno vamos a tener un gobierno que a la organización no la va a querer aceptar nunca, porque no nos quiere reconocer como organización sindical; el motivo lo desconozco”, manifestó Etchepare.

Luego, al consultarla sobre las negociaciones que sí tiene la Asociación Trabajadores del Estado con el Gobierno, respondió que “habrá un pacto de amistad, serán buenos voceros del gobierno provincial, si es el único sector que se ha sentado. Por supuesto que hay discriminación y deslealtad sindical”, sentenció la secretaria General.

Manifestando que “la representatividad sindical por el gremio de la actividad es sanidad, nosotros somos los representantes”, señaló respecto de ATSA. Finalmente comento que para reclamar un canal de negociación con el gobierno plantearon un plazo de “48 horas para que nos den una respuesta para abrir las paritarias, enviamos carta documento, hemos intimado de todas formas y de ningún lado recibimos respuesta”.

En otro orden, sobre la situación del hospital para responder a la pandemia, agradeció “a la ministra (Judith) Di Giglio reconocer la situación de los hospitales, porque esto viene pasando no desde el último fin de semana sino desde antes. Por eso dije en su momento que el gobierno lo debe manifestar y decir en la situación que estamos trabajando”, aseguró, al indicar que existen complicaciones para hacer frente a la atención.