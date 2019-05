Trabajadores de los canales siguen exigiendo que se cumpla el convenio

Desde el sindicato de televisión denunciaron que el Gobierno no viene cumpliendo con reglamentaciones vigentes, respecto de los programas que salen al aire, para tratar de boicotear la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores exigiendo el cumplimiento del convenio. También señalaron que existen “aprietes”.

“Los contratos de Código TDF y Simple y Claro, dicen claramente que son programas con coproducción del canal y tienen que salir en vivo. Sin embargo violaron esos artículos”, aseguró el secretario General del SATSAID, Mauricio Bravo. Además denunció que “El secretario de Medios, Pablo Cabas, vive apretando a los directores cuando ellos se niegan a pasar un material que no está en buen estado, teniendo en cuenta que ellos están encuadrados en el SATSAID”.

“Sabemos que están contratando productoras que van a ser inspeccionadas por el SAT a partir de la próxima semana, para controlar que se encuentren encuadradas como corresponde y que el personal no sea víctima de violaciones al convenio colectivo de trabajo”, indicó Bravo.

Advirtiendo que “Vamos a ir a fondo con eso, para que se respete el derecho de los trabajadores. No solo violentaron las reglamentaciones vigentes con la no transmisión en directo del Telebingo por la pantalla del canal, sino que ahora además no respetan los contratos firmados y avanzan con la contratación de productoras”.

Además aseguró que “ninguno de los programas que están trayendo alcanza la calidad correspondiente para salir al aire. Durante años vinimos controlando eso para que cumplieran con las expectativas del canal y por respeto a los televidentes, ahora parece que eso les importa poco y nada”, concluyó el titular del SATSAID.