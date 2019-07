Trabajadores de los canales reclaman “dignificar” su tarea

Desde el SATSAID reiteraron los reclamos relacionados con el trabajo a reglamento que vienen realizando, advirtiendo sobre la falta de avances por la intransigencia del gobierno. Explicaron que solo pretenden “dignificar al trabajador y que se lo reconozca de acuerdo a la tarea que realiza”.

El secretario General del SATSAID, Mauricio Bravo, se refirió a los reclamos que vienen sosteniendo los trabajadores de los canales públicos de la provincia y también al tratamiento que viene teniendo el tema en algunos medios, señaló que “a veces que se silencie nuestro reclamo no daña tanto, lo que sí daña es que se desvirtúe o que se tome partido. Nosotros simplemente tratamos de visibilizar el conflicto en los espacios que tenemos, pero muchas veces se intenta confundir a la población”.

Luego explicó que uno de los planteos que están formulando tiene que ver con la necesidad de que los trabajadores que se desempeñan en los canales cobren por esa actividad, no “como planta política”. Explicó que se delineó una incorporación progresiva “pero por la bolsa de trabajo nuestra, porque antes no se respetaba y esta nueva conducción exigió que se respete”, remarcó.

El secretario General del sindicato que representa a los trabajadores de televisión, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, indicó que luego se avanzó con otros planteos, relacionados con el respeto del convenio colectivo de trabajo, recategorizaciones que estaban postergadas y otros puntos similares “pero ante la falta de avances llegamos al conflicto y al trabajo a reglamento”.

Menciono que se decidió implementar esta medida y no otra como un paro de actividades “para no perjudicar a los compañeros”. Comentó que se iniciaron negociaciones relacionadas con las recategorizaciones, pero “a fines de marzo o abril nos dijeron que no había nada”, señaló.

Además dijo que hay reclamos por un “plus color” que no se está pagando, mencionando incluso que se trata de un ítem que hoy se denomina “plus digital”. Pero el dirigente del SATSAID manifestó que tampoco se produjeron avances con este tema y advirtió que “la situación se complicó cuando nos cambiaron de interlocutor, porque veníamos trabajando con (el Jefe de Gabinete) Leonardo Gorbacz, con quien medianamente podíamos dialogar bien, pero de la noche a la mañana lo pusieron a (l ministro de Gobierno) José Luis Álvarez, y entonces fue cuando nos dijeron que no nos iban a dar nada”, aseguró Bravo.

Continuó con el relato de las infructuosas negociaciones, manifestando que “no hubo avances, porque siempre la respuesta fue que si nos daban a nosotros les tenían que dar a todos. Pero lo que no termina de entender el Gobierno que no nuestro no es una categoría por permanencia. Es por el convenio colectivo de trabajo, lo único que se busca es dignificar al trabajador y que se lo reconozca de acuerdo a la tarea que realiza”, remarcó.

Mauricio Bravo mencionó que tuvieron contacto con referentes de las autoridades electas, para explicarles el origen del reclamo. En ese sentido dijo que tuvieron “un acercamiento con Agustín Tita, que es quien está encargado de la transición, y le llevamos un acta compromiso como para ver si una vez que asuman podremos resolver el problema. Ellos nos han manifestado que van a respetar el convenio y quedamos en reunirnos para seguir charlando”, expresó. De todas maneras aseguró que seguirán “en la lucha, porque no es fácil y encima siguen en carrera, se siguen postulando”, expresó. Indicando que “se trata de un Gobierno que ha tratado de gobernar tapando el sol con la mano, dicen que no hay plata pero por otro lado compran un casino. Se olvidan de los trabajadores, no los vimos defender a los trabajadores de la industria, se olvidaron de nosotros y eso es triste”, concluyó