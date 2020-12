Trabajadores de la OSEF en alerta y movilización

Los empleados y las empleadas de la OSEF se declararon en “alerta y movilización”. Aseguran que es por “los innumerables incumplimientos por parte del empleador de los acuerdos homologados ante el Ministerio de Trabajo, como así también considerando las graves denuncias de violencia laboral ejercida por funcionarios designados por el Ejecutivo Provincial”.

En un comunicado se refirieron a la medida dispuesta desde hoy, señalando: “Informamos a todos los afiliados que los trabajadores de la OSEF que nos encontramos en estado de alerta y movilización, frente a los innumerables incumplimientos por parte del empleador de los acuerdos homologados ante el Ministerio de Trabajo, como así también considerando las graves denuncias de violencia laboral ejercida por funcionarios designados por el Ejecutivo Provincial”.

Indicaron que “Si bien el Gobernador Melella se comprometió públicamente a tomar conocimiento de la realidad que atraviesa la Obra Social, a la fecha no ha cumplido con su compromiso”. También señalaron que “el hecho de no obtener ningún tipo de respuesta dentro de los plazos que estipula la normativa, habilitó a la toma de medidas de acción directa por parte de los trabajadores”.

Por su parte Elvia Agüero, trabajadora de la OSEF, se refirió al reclamo que vienen sosteniendo y en diálogo con Radio Provincia señaló que la medida es por no haber tenido respuesta ante el pedio de mejora salarial para “el segundo semestre, porque entendemos que hay una discriminación para el personal de la OSEF, teniendo en cuenta que todo el personal de la administración pública tuvo una mejora en el segundo semestre y a nosotros nos dejan como en el primer semestre afuera”.

Además denunció “persecución laboral en la obra social, porque después del primer semestre reubicaron a varias personas que estuvieron acompañándonos en las medidas”, aseguró Agüero. Dijo que se encuentran “cansados de esta situación” y contó que tomaron contacto con el gobernador Gustavo Melella, para “que esté enterado de la situación, no solo de lo del segundo semestre y la persecución laboral que hay; sino también para que sepa lo que pasa dentro de la obra social sobre los manejos que tiene la presidenta y el vicepresidente con respecto a todas las tramitaciones, los prestadores, el tema de la insulina que no tenemos en la farmacia; por cuestiones de las que aparentemente el gobernador no está enterado”, deslizó.