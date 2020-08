Trabajadores de Ambassador se refirieron al faltazo de la patronal

Los trabajadores de Ambassador Fueguina se refirieron al faltazo del representante de la empresa en la reunión convocada en la Legislatura. Dijeron que no estuvo porque no estaban los dirigentes de la UOM Ushuaia y “son la misma persona”. A él le da respaldo la UOM, mientras a nosotros el gremio nos soltó la mano desde el día uno. Nosotros no vamos a negociar con la UOM, para nosotros nuestro garante o nuestro intermediario en las negociaciones con Pablo Hadjes es el gobernador y no nos vamos a mover de esa postura”, aseguraron.

Ushuaia – “Estuvimos invitados a una mesa de trabajo en la Legislatura, por el presidente de la Comisión Federico Sciurano, en la cual estuvieron los legisladores, algunos ministros, y estaban nuestros compañeros también afuera acompañados por sus familias. Por el protocolo pudimos entrar dos trabajadores, y también estaba invitado a participar por Zoom el representante de la empresa, que vive en Buenos Aires, pero no acudió a la reunión”, indicó Sandra Ragusa, trabajadora de la empresa Ambassador Fueguina.

En declaraciones a FM Master´s, explicó que “el jueves pasado, cuando estuvimos reunidos con el señor gobernador (Gustavo Melella) un pedido fue, a través de Gustavo Melella, del representante de la empresa Pablo Hadjes diciendo que nosotros teníamos que levantar la medida para sentarse a negociar. Entonces nosotros actuamos de buena fe y levantamos la medida, como siempre de manera pacífica y haciendo un inventario de cómo dejábamos la planta con la presencia de la policía y el apoderado de la firma; por eso nos retiramos de esa manera esperando que la empresa se sentara a negociar”.

“Pero en la reunión el representante de la empresa estuvo ausente y quedó en evidencia que, aparentemente, no tiene ganas ni intenciones de que nosotros trabajemos. Aun cuando la semana pasada habló con el gobernador y puso esas condiciones, o sea que hoy no solo se burló de nosotros y de todos los funcionarios que se encontraban en el recinto de la Legislatura y por Zoom, sino que también se burló del gobernador que es quien representa a la provincia”, remarcó Ragusa.

La trabajadora dijo que ahora le piden “más encarecidamente al gobernador que pueda intervenir o que pueda accionar, ya que es la máxima autoridad, para que pronto podamos trabajar y que no se caiga la propuesta que tenemos de BGH o alguna otra que pueda ir apareciendo. Somos 57 familias las que estamos esperando esta posibilidad y te digo que en la mayoría de los casos hay mucha desesperación, después de la reunión de hoy pudimos charlar con compañeros que están en un estado desesperante económicamente”, aseguró.

Como en ocasiones anteriores, la trabajadora volvió a cuestionar el rol que tiene la UOM Ushuaia en este tema y comparó a los dirigentes metalúrgicos de la capital con el representante de la patronal, asegurando que “Pablo Hadjes, (el secretario General Héctor) Tapia y (el secretario Gremial) Castronuovo son la misma persona; entonces hoy sabemos y creemos que él no asistió a la reunión porque no estaba la UOM presente”.

“Porque a él le da respaldo la UOM, mientras a nosotros el gremio nos soltó la mano desde el día uno. Nosotros no vamos a negociar con la UOM, para nosotros nuestro garante o nuestro intermediario en las negociaciones con Pablo Hadjes es el gobernador y no nos vamos a mover de esa postura”; remarcó finalmente la trabajadora de Ambassador.