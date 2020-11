Trabajadores de Ambassador reclaman respuesta

Los trabajadores de Ambassador Fueguina relataron la dramática situación que se encuentran atravesando. Piden que los atienda el gobernador Gustavo Melella, para saber en que instancia están las negociaciones con la empresa. “No apareció nadie, nadie nos ha traído una propuesta y nadie nos ha dado una respuesta”, afirmó una de las operarias. Están analizando la posibilidad de conformar una cooperativa.

“No apareció nadie, nadie nos ha traído una propuesta y nadie nos ha dado una respuesta. Sabemos nosotros y entendemos que está trabajando el gobierno y que no es fácil con esta situación de pandemia, en la que todo se va complicando”, señaló Sandra Ragusa, trabajadora de Ambassador Fueguina, al ser consultada sobre la situación que se encuentran atravesando.

En declaraciones a Radio Provincia, aseguró que siguen “en la espera, hace ya 11 meses que no cobramos los sueldos, el empresario todavía no dio la cara o por lo menos nosotros todavía no lo sabemos. Estamos analizando la posibilidad de formar una Cooperativa, tenemos que ponernos bien a tono con eso y si no aparece ninguna propuesta va a tener que suceder eso para que podamos estar abiertos a la propuesta de producción de cualquier empresa”, dijo sobre la posibilidad de producir a fasón para otras firmas, algo que no pudieron concretar por la falta de disposición de la patronal de Ambassador.

Consultada específicamente sobre ese proyecto, Ragusa indicó que “en realidad nosotros sabemos que Pable Hadjes, que es el presidente de la empresa, es el único que puede firmar cualquier tipo de acuerdo. Pero él no se sienta a negociar, porque no quiere hacer ningún tipo de negociación con nosotros en el medio, los mensajes que nos llegan a nosotros es que dice: con esos negros yo no quiero trabajar”, expresó.

Manifestando luego que “parecería que los negros estamos reclamando algo injusto, cuando estamos reclamando nuestro derecho por 11 meses de salarios adeudados. Entonces no sabemos de qué manera el gobernador está intercediendo en esta negociación, intentamos comunicarnos con él, lo llamamos por teléfono. Hemos ido a la Casa de Gobierno pero no hemos sido recibidos por él, sino que le han transmitido nuestro mensaje, estuvimos una hora esperándolo, porque es quien hace más de un mes o dos meses atrás se ofreció como garantía para cualquier tipo de negociación o incluso para ser intermediario entre Pablo Hadjes –presidente de la empresa- y nosotros”, repasó la trabajadora de Ambassador Fueguina.

Dijo que saben que Melella “está trabajando, pero no sabemos en qué estado de la negociación están”. En ese mismo sentido expresó: “sabemos que Pablo Hadjes, que es el único que habla por parte de la empresa, no se ha comunicado con el gobernador. Sabemos que no le ha respondido el teléfono, con las únicas personas que se comunica Pablo Hadjes es con la UOM (Seccional Ushuaia) y acá no hay ningún representante de la empresa, hay un apoderado al que lo tienen como títere para firmar determinados papeles o como para hacer una denuncia falsa, como para la que nos hicieron hace un tiempo atrás”, indicó.

Sandra Ragusa volvió sobre la posibilidad de conformar una Cooperativa, comentando que se encuentran interiorizándose “en el tema, todavía no estamos totalmente empapados pero nos estamos interiorizando porque entendemos que sería la última opción que nos quedaría. Ya nos ofrecieron la posibilidad de producir para Mirgor, para BGH –porque convengamos que acá en Ushuaia Newsan no va a dejar entrar s ninguna empresa de Río Grande- entonces la única posibilidad que teníamos de trabajo aparte de estas empresas de Río Grande es con Newsan”. “Nosotros siempre estuvimos abiertos a cualquier tipo de oferta de trabajo, pero queremos saber qué propuesta es la que se nos presenta, en qué condiciones, y si nos consideran a todos los trabajadores que estamos en la lucha para ser parte”, expresó.

Sobre la intención que tendría la patronal para el futuro de la planta de Ambassador Fueguina, señaló que “por empezar no creo que la intención sea el cierre, ellos presentaron un concurso preventivo de crisis y nosotros tenemos que seguir la parte legal con nuestro abogado, eso no lo tenemos que perder de vista”. Recordó que en su momento “el gobernador dijo que iba a intervenir para tomar duras medidas, por lo menos fue lo que hizo público, por eso es que también insistimos en que nos atienda y nos dé una explicación aunque la propuesta no esté totalmente cerrada, pero al menos para saber en qué situación está”, concluyó Ragusa.