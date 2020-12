Trabajadores de Ambassador entregaron petitorio a Melella

Durante la jornada de ayer, trabajadores de Ambassador Fueguina marcharon hasta la Casa de Gobierno para hacer entrega de una nota dirigida al gobernador Gustavo Melella. Llevan un año sin cobrar salarios, aguinaldos, vacaciones y sin que les depositen las cuotas alimentarias descontadas, entre otros perjuicios. Aseguran que “ya no se puede bancar más esta situación, es muy difícil sobrevivir así”. Piden una respuesta urgente y se quejan porque la patronal no los recibe.

Heber Frau, trabajador de la empresa Ambasssador Fueguina de Ushuaia, dialogó con FM “Aire Libre” durante la manifestación realizada por los operarios de la fábrica ayer por la mañana. Vale mencionar que se realizó la entrega de una nota en Casa de Gobierno dirigida al gobernador Gustavo Melella donde se insiste sobre la desesperante situación que atraviesa.

Frau dijo en la entrevista radial que “lamentablemente ya no se puede bancar más esta situación, es muy difícil sobrevivir así”. El trabajador dijo que “otra vez estamos en Casa de Gobierno, hemos entregado un petitorio al gobernador. No queremos que esto se olvide, son 12 meses sin cobrar”, remarcó el operario.

Además aseguró que “el titular de la empresa tiene una actitud caprichosa para no reactivar la industria”. Después agregó que “la planta está en condiciones, parece que quiere que pasemos las fiestas y las vacaciones ahí. Queremos que entiendan que lo único que tenemos es la intención de trabajar, no queremos planes ni nada. Las familias están atravesando necesidades”, expresó el metalúrgico.

Frau comentó también que en este tiempo han “hablado con todos, queremos que el gobernador nos dé el valor que merecemos y la comunidad lo debe saber, sólo queremos trabajar en nuestra planta”. Pero advirtió que la patronal de Ambassador Fueguina “no se ha comunicado con ninguno de sus trabajadores, no han presentado ni una nota, no han escuchado ni al mismo Gobierno, ni a la Legislatura, siempre se llaman al silencio”.

Recordó que se han generado “causas en nuestra contra, pero la justicia determinó que no hubo delito. También nos reincorporaron a nuestros puestos de trabajo, pero ellos se llaman al silencio, no quieren dar una respuesta. Entendemos que el Gobierno de la provincia está en tratativas con la empresa para que se pueda dar esto, pero ya pasaron varios meses con esta situación y no nos podemos bancar más, es muy difícil para nosotros sobrevivir”, alertó.

En el mismo sentido indicó que “la pandemia nos ha condicionado para buscar algún trabajo, porque se ha reducido muchísimo esa posibilidad acá en la ciudad de Ushuaia, y encima tenemos a un dueño de la fábrica caprichoso que no quiere reactivar la industria y pone un montón de excusas para no hacerlo”, concluyó el trabajador de Ambassador Fueguina.