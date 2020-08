Trabajadores de Ambassador continúan la toma

Los trabajadores de Ambassador Fueguina continúan en el interior de la planta, reclamando por los puestos de trabajo y por la deuda que la empresa mantiene con ellos. La oferta de New San de incorporarlos sería solo para parte de ellos y con un contrato a término. Los trabajadores asegura que les deben “salarios desde el mes de enero a julio de este año, a eso hay que sumar las cargas sociales, obras sociales, cuotas alimentarias, bonos, aguinaldos, sumas no remunerativas, vacaciones; todo eso de 2020. De 2018 y 2019 nos deben cargas sociales, aportes a la obra social y cuotas alimentarias que fueron descontadas y no fueron acreditadas”. Tienen expectativas puestas en la gestión del ministro de Trabajo y críticas para la conducción de la UOM Ushuaia.

“Nos adeudan salarios desde el mes de enero a julio de este año, a eso hay que sumar las cargas sociales, obras sociales, cuotas alimentarias, bonos, aguinaldos, sumas no remunerativas, vacaciones; todo eso de 2020. De 2018 y 2019 nos deben cargas sociales, aportes a la obra social y cuotas alimentarias que fueron descontadas y no fueron acreditadas a los beneficiarios”; relató una trabajadora de la firma Ambassador, refiriéndose a la situación que atraviesan.

En declaraciones a Radio Provincia mencionó que permanecen “en la planta resguardando nuestro puesto laboral pacíficamente, porque hace un año y medio que no se presenta ningún representante de la empresa como puede ser el presidente u otra autoridad. También estamos abandonados por el gremio, ya que hace cuatro años que no vienen por la planta”, remarcó la trabajadora.

Después dijo que solo mantenían “contacto con nuestro representante gremial (por Marcelo Castronuovo, integrante de la conducción de la UOM de Ushuaia), pero hace tres días nos abandonó en esta lucha porque no está de acuerdo con el resguardo de los puestos de trabajo. Pero ésta es la única manera que tenemos de reclamar, porque ya hemos agotado todas las instancias como denuncias en el Ministerio de Trabajo, reclamos a nuestro empleador y todo lo que se puedan imaginar”, expresó.

Sobre el delegado gremial que los representaba señaló que “hace tres días nos abandonó y recién lo escuchamos hablar, diciendo que estaba trabajando incansablemente para solucionar el problema. Pero nosotros hemos tenido que pedir la intervención del Ministro de Trabajo y estamos muy agradecidos al Gobierno, porque el viernes próximo pasado nos convocó a una reunión en la planta dónde traía la propuesta de aproximadamente 30 puestos de trabajo ofrecidos desde New San”, repasó la operaria.

Pero advirtió a la vez que “en esos 30 puestos de trabajo no íbamos a entrar todos, porque obviamente –si bien estamos agradecidos eternamente a New San por este salvavidas- no entrarían los compañeros en los 30 puestos, sino a lo sumo 10 o 15”, señaló. Lo dijo porque entre el personal de Ambassador “somos todos mayores, tenemos distintas patologías, hay mayores de 60 años. Entonces cuando le planteamos la duda de que iban a hacer con esa gente –que somos aproximadamente entre 35 y 40- no nos pudo dar respuesta”, señaló respecto de lo que les manifestó en su momento Castronuovo.

Sobre la figura del dirigente de la UOM Ushuaia señaló que “siempre fue el interlocutor o el mediador entre Ambassador y New San, pero no nos viene con cuestiones claras a nosotros, nunca nos da respuestas claras”, reiteró. Dijo que hay operarios dispuestos a trabajar en New San, pero mencionó que les exigían que solicitaran una licencia “sin goce de haberes a Ambassador, para poder trabajar allá. Pero la mayoría somos adultos y llevamos varios años trabajando en la fábrica, por eso decimos que a lo sumo entrarían quince”, insistió.

Como contrapartida indicó que “quien está muy comprometido y tratando de resolver la situación es el Ministro de Trabajo, junto con legisladores. Vinieron el domingo a la planta el ministro Romero, el legislador Emanuel Trentino, el legislador Pablo Villegas, la legisladora Mónica Acosta; todos ellos han venido a preguntar cómo es la situación y escuchar la otra campana; pero el gremio no vino nunca y hace cuatro años que no le vemos la cara”, remarcó la empleada de Ambassador.

Contó que muchos tienen “30 años de fábrica” y hoy llevan “más de seis meses o siete meses sin cobrar salarios”, preguntando luego “¿Cómo pueden estar nuestras familias?”. Reconoció que recibieron “ayuda del Gobierno con distintos paliativos, como el Plan RedSol, módulos alimentarios, pero nuestras deudas personales y particulares se arrastran desde el año 2018”, repasó.

Finalmente, sobre la producción que venían teniendo, explicó que “hace más o menos 15 días que la planta está sin producir, hicimos un primer fasón para New San pero ya se terminó, porque eran más o menos 7 mil televisores. Eso se cobró y la planta quedó sin trabajar, estábamos todos parados. Después fuimos convocados a una reunión con este ofrecimiento y a partir de ese día, cómo no hubo respuesta para el resto de los trabajadores que se quedan sin una solución, decidimos quedarnos acá en la planta y resguardar nuestros puestos de trabajo”, indicó.

Por otra parte, consultado en el mismo medio radial, el ministro Marcelo Romero también se refirió a la reunión que tuvieron con los trabajadores –junto a los legisladores Mónica Acosta y Pablo Villegas- y dijo que fueron para ponerse “a disposición para ver como solucionamos el tema”. El funcionario mencionó que los trabajadores se encuentran “angustiados, con mucha desazón y esa incertidumbre que se genera por no poder recibir los salarios en tiempo y forma, ya muchos de ellos con cinco o seis meses caídos”.

Luego confirmó que pudo hablar con Pablo Hadjes “uno de los inversores de Ambassador, tal como el gobernador lo había hecho en su momento, para tratar de ir buscando los caminos que posibiliten algún diálogo, alguna negociación. En este aspecto quiero distinguir dos cuestiones, una la que viene desde hace mucho tiempo atrás donde se han incumplido acuerdos, hubo salarios que no se pagaron, una tramitación administrativa del Ministerio de Trabajo de la Provincia; y otra la que se abre a partir de las perspectiva de la propuesta que realizó el Grupo New San”, diferenció.

Dijo que en este último aspecto mantiene contactos tanto con la firma New San como con la UOM de Ushuaia, tratando que se resuelva “esta propuesta laboral que generosamente el Grupo New San ofrece, en un momento muy crítico para el país y la provincia respecto de las fuentes de trabajo”, indicó Romero, al explicar que se trataría de incorporar “por un tiempo perentorio, a una parte de la gente de Ambassador que se encuentra sin trabajo”.