Trabajadoras de Badisur llevaron su reclamo a la Legislatura

Un grupo de trabajadoras de Badisur se presentó en la legislatura, durante el inicio de sesiones. La policía les impidió el ingreso, pero finalmente fueron atendidas por el vicegobernador y algunos legisladores. Dijeron que fueron maltratadas por los efectivos y se fueron sin una respuesta satisfactoria.

Myriam Planes, secretaria Gremial del SOIVA y trabajadora de Badisur, expresó su malestar por el trato recibido por parte de efectivos policiales, señalando que “nos empujaron los policías, después los ñoquis que estaban en la puerta. No sabemos que hacían ahí esos que iban a aplaudir y nos vinieron a empujar a nosotras, mujeres que estaban ahí supuestamente para escuchar el discurso y nos vinieron a increpar”, denunció.

Después indicó que fueron recibidas por el vicegobernador Juan Carlos Arcando “y un par de legisladores, pero nos siguen mintiendo en la cara. Porque dicen que la propuesta es que la empresa pague el 80 por ciento pero de lo que la empresa dice que es la liquidación, cuando en eso meten la deuda que tienen por el sueldo de enero y otras cosas que no deben; no lo que nuestro contador liquidó por lo que nos deben”.

Además señaló que no aceptan “el pago en tres cuotas, porque esta empresa no cumple ni con lo que firma en el Ministerio (de Trabajo). Ya se comprometieron a pagar el resultado de los juicios, lo de las paritarias que pagaban en negro y no cumplen con nada”, aseguró.

Dijo que los funcionarios que los atendieron “se comprometieron, como siempre dicen, a exigirle lo máximo a la empresa pero veremos lo que pasa el miércoles que tenemos una nueva audiencia. Pero a esta propuesta que hizo el ministro (de Producción Ramiro) Caballero le dijimos que no, porque queremos que liquiden bien y en un solo pago”, remarcó la dirigente del SOIVA.

Además mencionó que la empresa sigue reclamando “que desalojemos la planta, así que siguen con la misma postura”, reiteró.