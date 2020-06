Total rechazo de la UEJN a la ampliación de la corte provincial

“En este momento de crisis económica y parálisis judicial no se puede plantear la ampliación de la corte” aseveró el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación Luis Bechis, ante el ingreso a la Legislatura de la provincia del proyecto para aumentar los miembros de este organismo judicial de tres a cinco. Remarcó que “me parece poco apropiado en este momento y creo que la comunidad no lo va a tomar bien de parte de la justicia”. Advirtió que “esta ampliación va a traer aparejado no solamente un incremento en la planta de personal sino que también va a tener una incidencia muy importante en el presupuesto judicial”.

Río Grande.- El pasado viernes ingresó a la Legislatura de la provincia el proyecto para aumentar los miembros de este organismo judicial de tres a cinco, teniendo en cuenta que Tierra del Fuego es una provincia con algo más de 200 mil habitantes, de manera que de aprobarse este proyecto, la provincia pasará a tener la misma cantidad de integrantes que la Corte Suprema de Nación.

Como era de esperar, la respuesta de parte del gremio no tardo en llegar, dado que el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación Luis Bechis adelantó la oposición del sindicato a la ampliación de la Corte fueguina en dos miembros, por el impacto presupuestario que tendrá y además porque entiende que las motivaciones son políticas y no jurídicas.

En dialogo con FM Master’s sostuvo que “este pedido de ampliación de la Corte no es lo apropiado en el momento en que estamos viviendo”, dijo, al tiempo que recordó que “en la provincia ya se creó una Cámara Penal más, una Cámara Civil más, dos tribunales orales, uno por ciudad, por lo cual creemos que ya se ha incrementado el Poder Judicial para dar el servicio que la comunidad merece, y en este momento de crisis económica y de parálisis judicial por la pandemia, no se puede plantear la ampliación de la Corte”, enfatizó.

Por tal motivo advirtió que “esta ampliación va a traer aparejado no solamente un incremento en la planta de personal sino que también va a tener una incidencia muy importante en el presupuesto judicial, dado que la integración no es solamente de dos nuevos miembros, sino que están los relatores, que son una cantidad importante por ministro, los secretarios, los choferes, con lo cual se incrementaría mucho la planta de personal”, afirmó.

Bechis sostuvo que “por dar un número aproximado, serían alrededor de 50 ó 60 personas y con salarios importantes, por lo tanto si decimos que la cuestión económica no es la mejor en la provincia, creemos que no es el momento para plantear esto, menos aún si es como se dice, que ya tienen nombre y apellido los que se van a integrar, y que se debe a planteos políticos”, resaltó.

No obstante manifestó que “habría que hacer una modificación del régimen de ingreso de los ministros, mediante concursos como tiene Nación, donde la comunidad se puede expresar sobre aquellos que se postulan para un cargo tan importante como es el Superior Tribunal de Justicia provincial, por lo cual hay que ver cómo fue su desarrollo en el ámbito jurídico, en qué lugares estuvo y qué función cumplió ese aspirante a magistrado, teniendo en cuenta que la política tiene su lugar, que es la Legislatura, el Poder Ejecutivo, y la Justicia tiene otro lugar, donde deben estar todos los que son de carrera judicial”.

Asimismo Bechis volvió a resaltar que “me parece poco apropiado en este momento y creo que la comunidad no lo va a tomar bien de parte de la justicia, en este momento tenemos que ver cómo hacemos para brindar un servicio de justicia de excelencia, porque venimos trabajando de manera remota y de manera presencial con el 50% del personal, esto está trayendo grandes problemas, porque el 50% que está trabajando, lo está haciendo los siete días las 24 horas, porque está habilitada la presentación de los abogados por medios electrónicos de esta manera”, observó.

Por último dijo que “el trabajo ha aumentado mucho y los únicos que se están perjudicando son los compañeros judiciales que están en la trinchera y son los que dan el servicio de justicia que la comunidad se merece, por lo cual vuelvo a remarcar que creo que es poco apropiado y que tendría que haber sido analizado y propuesto en otro momento, además creo que proponerlo ahora es más político que jurídico”, sentenció.

El Proyecto que ingreso a la Legislatura

Se trata de la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la N° 110. Y entre los fundamentos, sostiene el aumento de la población en Tierra del Fuego en los últimos 25 años de funcionamiento del Poder Judicial.

Por otra parte, se hace mención a las creaciones de juzgados y dos tribunales de juicio, que demuestran la necesidad que tiene la Justicia de contar con más miembros del Superior Tribunal de Justicia, pero no explica nada más.

Señala a renglón seguido que “la proporción de litigiosidad fue superior a la ampliación poblacional»; recalcando que el Poder Judicial cuenta con más de 700 agentes; pero no señala que tipo de vinculación tienen esos datos con la necesidad de aumentar los integrantes del Superior Tribunal”.