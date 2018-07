Tolhuin prepara la XVII Fiesta Provincial de la Lenga

Satisfecho con el 8° Encuentro de Esculturas de Hielo realizado recientemente y que atrajo a más de tres mil personas, el director de Turismo de la Municipalidad de Tolhuin, Roberto Berbel, dio cuenta de los preparativos que está llevando adelante la comuna mediterránea para la XVII Fiesta Provincial de la Lenga con interesantes atractivos agregados. También se refirió a las termas y al Eolo. Asimismo resaltó la película ‘Joel’, una gran vidriera para Tolhuin, donde ya se han filmado ocho films desde 1967 que ponen el nombre ‘Tolhuin’ a nivel nacional e internacional.

Río Grande.- El director de Turismo de la Municipalidad de Tolhuin, Roberto Daniel Berbel Smolcic, fue entrevistado en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ) donde se explayó sobre las acciones y potencialidades del Corazón de la Isla en materia de turismo y recreación.

Con casi cinco meses de antelación, “nos encontramos con los preparativos y la recaudación para llevar adelante la Fiesta Provincial de la Lenga que se realizará en diciembre”, anotó Berbel.

El funcionario municipal graficó que “se afilan las hachas primero y después las cadenas de las motosierras, pero no solamente esto, tenemos que afilar el presupuesto y también las voluntades de la gente para que se empiece a trabajar”.

“Este es un evento que se viene desarrollando desde hace muchos años y se mantuvo a capa y espada y ya se consolidó como un evento tradicional de Tolhuin en su calendario y lo mismo queremos que se consolide el Encuentro de Esculturas de Hielo con el correr de los años porque son fiestas originales de nuestro entorno y ligadas a las naturaleza y a las actividades del Corazón de la Isla”.

También avizoró que “la Fiesta Provincial de la Lenga en algún momento será nacional y por lo tanto mucho más relevante de lo que es ahora”.

En este sentido celebró también los agregados que tiene esta fiesta, como el tallado de la madera, “un añadido importante que le hicimos a la fiesta ya hace dos años y en la última edición ganó un tallador de Ushuaia, Ariel Mamaní, y asimismo hubo también tallas muy emotivas, como una réplica en lenga del Submarino ARA San Juan. Estamos ingeniando más agregados”.

Observó que para que esta fiesta tenga un carácter nacional, e incluso internacional, “lleva más presupuesto porque hay que pensar en los traslados de gente que viene de afuera, hay que alojarla, tiene que tener catering. Todo ello implica una logística mayor; pero sin perjuicio de ello, despacito vamos avanzando, despacito vamos consolidando esta fiesta tan nuestra y si algún día desapareciera la industria de los aserraderos, esta fiesta permanecerá porque está muy arraigada en el corazón de los tolhuinenses”.

Asimismo destacó que esta fiesta también es una oportunidad para que los artistas locales, tanto de Tolhuin, como de Río Grande y Ushuaia, puedan exhibir su talento para el deleite del público.

Arte efímero

El responsable de la Secretaría de Turismo de Tolhuin destacó como “un éxito total” el evento de escultura en hielo puesto que “más de tres mil personas participaron del 8° Encuentro de Esculturas de Hielo y nuestra localidad mediterránea es la sede de una nueva edición del ya tradicional evento”.

El secretario de Turismo del Municipio de Tolhuin, Roberto Berbel, resaltó la gran concurrencia al evento de escultura en hielo que se desarrolló en el Corazón de la Isla en el marco del 8° Encuentro de Esculturas de Hielo, es un evento único, de Tolhuin a Canadá”.

Agregó que “hubo diez personas trabajando sobre el hielo, además tres familias que trabajaron los papás, las mamás y los chicos; y muchísima gente que vino a admirar estas esculturas y sacarles fotografías por lo que es una actividad interactiva donde no solo participan los escultores, sino también el público deleitándose con estas maravillas del arte efímero”.

Asimismo comentó en este sentido que “obviamente, al ser un arte efímero, puede durar diez o quince días o más. La que duró bastante es la escultura con el nombre de ‘Tolhuin’, letras macizas que tardaron en derretirse”.

El funcionario municipal rescató que “lo importante es que por un año más pudimos hacerlo, por suerte este año con mucha más cantidad de hielo y nos llegó una propuesta de gente de Chile para participar del encuentro del próximo año, así que vamos a armarlo un poquito más grande así esta fiesta nuestra, bien tolhuinense, se va a ir haciendo más famosa. De hecho el año que viene vamos a traer mucha más cantidad de hielo”, anticipó el Secretario de Turismo de Tolhuin.

Roberto Berbel abogó para que este encuentro “se convierta como la Fiesta de la Lenga en una fiesta provincial y luego nacional para que puedan venir escultores de otros lugares del país. Este evento, por tercer año consecutivo, se hizo en el marco de la Feria Social, lo que hace que se genere mucho más movimiento y para el próximo tenemos pensado ocupar el patio completo de la Casa de la Cultura con bloques de hielo para que la gente venga a disfrutar de algo que es único”.

Navegación por el Lago Fagnano

Berbel fue consultado sobre la posibilidad de reeditar eventos en el Lago Fagnano y explicó que “es un lago binacional, rigen otras normativas. También está dentro de un parque nacional por lo cual requiere permisos especiales y asimismo determinados tipos de embarcaciones por la reglamentación que tienen. Si mal no recuerdo, el último evento que se hizo fue en el 98; hubo un hecho lamentable y se dejó de hacer. Pero al margen de ello, se puede intentar impulsar algún evento, está en la voluntad de la gente”.

“Las termas son las joyas de Tolhuin”

Por otra parte también se le preguntó sobre las termas del Río Valdez. “Es un tema que está en conversaciones, pero aún está en una instancia judicial. En algún momento se pondrá en marcha. Siempre dije que detrás de un proyecto como las termas nos podemos encolumnar todos porque las joyas de Tolhuin siempre han sido las termas y más allá de la belleza del Lago Fagnano, que es el lago más grande de Sudamérica, las termas son las joyas de Tolhuin y todos se encolumnarán detrás de un proyecto termal”, resaltó Roberto Berbel.

El Eolo pasará a manos del municipio

Por otra parte, Berbel informó que el Eolo pasará a manos del municipio. “Se está terminando el tema administrativo y una vez que esté en jurisdicción municipal, comenzaremos con el desarme del Eolo. De hecho ya hay una empresa que se va a hacer cargo de este desguace y llevarán el material, tengo entendido por lo que me ha dicho el intendente Claudio Queno. La intención es preservar las puntas de esa construcción icónica que están todavía sanas, para marcar el lugar donde estuvo y como están cada una de ellas orientadas hacia un punto cardinal, sería muy importante para hacer en ese lugar otro proyecto”.

En este punto recordó que hay varias propuestas, desde hacer un lugar turístico, hacer una pileta recreativa “incluso hay un proyecto de la Cámara de Turismo y Producción de Tolhuin con un bosquejo para una construcción, pero hasta que no se concrete todas las propuestas son solo expresiones de deseo. Primero hay que conseguir el dinero y luego hacer cosas que se puedan plasmar en el tiempo y que sean de utilidad para todos los vecinos”.

“Mi sueño es que se haga un gran estadio techado para 40 mil personas y nuclear allí a todos los eventos más importante de Tierra del Fuego e incluso eventos internacionales, es una expresión de deseos, para ser un proyecto realista se necesita mucha inversión, lo que no quiere decir que con el transcurso del tiempo se pueda concretar algo parecido”, confió.

Para Berbel no es tan descabellado llevar una inversión de una obra de esta envergadura. “Tanto en Ushuaia como en Río Grande, cualquier evento grande que hacen los espacios físicos les queda chico y no sería irrazonable que Tolhuin tenga un estadio para 20, 30 ó 40 mil personas que sirva a las tres ciudades; incluso con un techo corredizo así se puede usar en las cuatro estaciones del año y bajo cualquier condición climática. Uno tiene que soñar un poco más grande porque siempre algo queda. Durante muchos años sostuvimos la Fiesta de la Lenga con un megáfono. Hay que seguir soñando porque algún día los sueños se cumplen”.

‘Joel’, una gran vidriera para Tolhuin

Berbel resaltó la visita en su momento del director de Cine y actor, Carlos Sorín. “Se quedó enamorado del lugar y más allá de que en su película no se enfoca tanto en el paisaje sino en los personajes, ‘Tolhuin’ se nombra en todo el mundo gracias a este film. Además, le ha dado la oportunidad para muchos extras de Tolhuin esté en esta cinta”.

La película ‘Joel’ de Carlos Sorín encara el tema de la adopción tardía desde la dificultad que ocasiona criar a un chico de 8 años. Parte del rodaje fue realizado en Tolhuin y el niño protagonista vive allí.

Berbel destacó que en Tolhuin ya se han filmado ocho películas que ponen el nombre ‘Tolhuin’ a nivel nacional e internacional “y no solo esto, también hay que tener en cuenta a los canales de televisión que vienen desde otros lugares a hacer notas y tomar imágenes de nuestra localidad”.

En el caso del niño protagonista de la película de Sorín, Joel Noguera, el Director de Turismo comentó que “cada tanto lo veo, lo que se es que la Gobernación de la provincia le está dando una mano; le ha traído un profesor de teatro y Joel está tomando clases de actuación ya que el chico realmente tiene aptitudes para ser actor y es un orgullo para Tolhuin y tiene mucho futuro”.

Cabe recordar que Carlos Sorín le dijo a Infobae: “Yo quería hacer una película con una mujer como protagonista. Ese fue un imperativo. El tema central es una mujer que no puede tener hijos, tiene una guarda preadoptiva durante seis meses y en función de cómo pasen las cosas puede iniciar la adopción definitiva. Ser madre o padre de un chico de 8 años es un tema de un conflicto enorme, que es el centro de la película”.

El principal temor de Sorín fue la elección del niño. “Se resolvió mágicamente. Tenía que ser del pueblo porque la legislación acepta que el niño trabaje pero no puede perder un día de clases. Entonces tenía que ser del lugar en el que estábamos filmando. Hicimos un casting y vi 100 chicos en video. Elegí tres pero ninguno me convenció”, explicó el director.

Luego de conocer a los tres seleccionados, se fue con más dudas de las que llegó. “Me fui a tomar un café a una panadería (La Panadería La Unión de Emilio Sáez) y cuando pagué vi a un nenito que me miró y dije: ‘es este’. Tenía una mirada salvaje pero tierna. Mientras pagué le saqué algunas fotos para analizarlo mejor. Era él. Sus ojos, su mirada. Cuando levanté la vista no estaba más. Salí, nevaba y lo vi a 100 metros corriendo y lo perdí”, continuó Sorín.

“Volví con la foto a la panadería y me contaron que era Joel (la película se iba a llamar José) se acercaba a los clientes para ver si le regalaban facturas. Lo busqué por todo el pueblo hasta que llegué a su casa. Salió un muchacho grande y me dijo que era su hermano. Pedí hablar con su mamá. Era una casa muy humilde. Dio la casualidad que su mamá estaba trabajando, en una hostería, la misma en donde yo estaba parando”.

“Cuando hablé con él lo noté distante, de mirada y vida dura. Misionero. Estaba convencido que era él. Era la intuición. Comenzamos a filmar y cuando hice la primera toma lo vi bien. Pedí una segunda y noté que a él no le gustaba repetir. Quería hacer una tercera y mandé a mi asistente para que le diga. Él lo miró, levantó el dedo y le respondió: ‘la última, eh’. Ahí me di cuenta no había dudas, el personaje debía ser Joel”, concluyó Sorín.