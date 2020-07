Tolhuin intenta recuperarse de la falta de inversión de décadas

El Secretario de Planificación y Desarrollo Urbano adelantó varias obras en proyecto, que serán financiadas por programas nacionales, además de inversión de recursos propios en maquinaria municipal. La herencia fue una localidad con sólo el 30% de los servicios esenciales, pocas calles con asfalto, una planta de tratamiento al límite y abandono de los edificios públicos.

Río Grande.- El secretario de Planificación y Desarrollo Urbano del Municipio de Tolhuin, Carlos Alberto Bargetto, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las obras proyectadas para la localidad, donde está todo por hacer luego de años de abandono.

“Venimos trabajando incluso en la pandemia, porque habíamos arrancado dos obras en el casco céntrico de la ciudad y seguimos normalmente, trabajando con la poca gente que hay en el equipo técnico en los proyectos que queremos ejecutar”, dijo.

“En infraestructura le falta bastante a la ciudad, hay muchas urbanizaciones tanto municipales como particulares que no tienen servicios. Es un problema bastante grave, porque no solamente no hay servicios sino que la planta de tratamiento está al límite. Se está trabajando con el gobierno para la ejecución de otra planta de tratamiento y desde el municipio se están tratando de ejecutar las redes de agua y cloacas en las urbanizaciones municipales”, informó.

La Ministra Gabriela Castillo había asegurado que al 70% de la ciudad le faltan los servicios y esta información fue corroborada por el secretario. “Los barrios que tienen servicios están en el casco céntrico y los que están próximos, el año pasado se terminó Provincias Unidas y no hay mucho más. Estamos presentando proyectos en el marco del programa Argentina Hace y hemos firmado convenios con el ENOHSA para ejecutar proyectos de infraestructura. Uno ya se firmó con el intendente hace 15 días y ahora esperamos la aprobación de proyectos y que llegue el financiamiento”, indicó.

Explico que “los programas del ENOHSA son para infraestructura de agua y cloacas. Presentamos tres proyectos para el barrio 9 de Octubre, Altos de la Montaña y el barrio Campo de Doma. Luego está el programa Argentina Hace y presentamos obras de equipamiento de espacios públicos, plazas, un gimnasio polideportivo y el pavimento del casco céntrico”.

“Tolhuin tiene un solo polideportivo y en tiempos de cuarentena lo reacondicionamos, se pintó por dentro y por fuera, se hicieron la veredas, un cielorraso nuevo, y lo dejamos en condiciones porque hace tiempo no se le hacía mantenimiento”, apuntó.

Respecto del pavimento, dijo que “actualmente hay 55 calles asfaltadas, algunas tienen cordón cuneta pero son muy pocas. En cuanto a las redes de gas, se ejecutaron obras el año pasado en el barrio 9 de Octubre y ahora estamos preparando un proyecto de redes de gas para otros sectores”.

En maquinarias municipales “el parque automotor es prácticamente nulo. Cuando asumimos había solamente una cargadora y una moto fuera de funcionamiento. Para hacer cualquier trabajo se tercerizaba el servicio y se ejecutaban las obras con mano de obra tercerizada. Estos contratos eran costosos”, aseguró.

“En la pandemia se minimizaron los trabajos y prácticamente no se contrató maquinaria, salvo casos excepcionales, porque la idea del intendente es comprar maquinarias para el parque automotor municipal. Sacamos una licitación hace un mes y en los próximos días se va a hacer la compra de tres equipos viales, una motoniveladora, una retroexcavadora y un camión cargador. En lugar de volcar el dinero a contratos costosos, se optimizaron esos fondos para comprar equipos y trabajar por administración”, destacó.

El desorden de tierras

Por otra parte, dio a conocer que “se está tratando de ordenar la cuestión de tierras, verificando las adjudicaciones en las reservas, para empezar a regularizar todas las entregas que hubo sobre todo a fines del año pasado. Se complica el trabajo porque en Tolhuin no hay un sistema informático y es todo manual, expediente por expediente”.

“Con Martín Ibarra, de Catastro provincial, estamos trabajando en conjunto para poder regularizar las tierras, porque faltan muchas mensuras, sobre todo en los barrios municipales. Esto complica pedir financiamiento en nación, porque lo primero que piden son las mensuras y ese trabajo lo tiene que ejecutar el municipio. El parque industrial todavía no está consolidado como tal, porque no está hecha la zonificación. Falta mucho por hacer porque no hay infraestructura para que vengan a radicarse empresas. Lo que primero piden son los servicios”, observó, sobre otra grave falencia para el desarrollo de la zona.

Con la energía “trabajamos con la DPE, que va a empezar las obras en uno de los barrios municipales y nosotros prestamos colaboración en lo que necesiten”, agregó el funcionario.

Programas de turismo

Por otra parte se refirió a la existencia de un programa urbanístico que apunta al turismo como eje central. “En ese programa está incluida la bajada del lago y la cabecera del Fagnano. Tenemos varios sub-programas, uno se refiere a los espacios verdes y queremos conectar los que hay en la ciudad, luego hay un programa de lagunas, otro de patrimonio para empezar a conservar y revalorizar algunos edificios. Con Las Termas todavía tenemos un problema legal. Está dentro de ejido urbano y la intención del intendente es que empiecen a funcionar para que la gente las pueda disfrutar. Es un punto fuerte para atraer turismo a Tolhuin y toda la provincia. Además Tolhuin tiene diversas lagunas que no están explotadas, como laguna Khami, Negra, Varela, Aguas Blancas, el Corazón de la Isla, Isla Mitre. Son puntos turísticos que hay que empezar a explotar. Tiene mucho para dar la zona centro para el turismo y se está trabajando en eso”, subrayó.

“No hay equipo técnico, y hoy somos muy pocos como para desarrollar y ejecutar proyectos, pero estamos trabajando varias horas para sacar los proyectos lo antes posible”, concluyó.