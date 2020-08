Tolhuin decide si le cierra la ciudad a los riograndenses

Luego de las sucesivas reuniones que hubo este lunes entre el intendente Daniel Harrington, autoridades del Centro Asistencial de Tolhuin, comerciantes, y productores madereros de la ciudad evaluando la situación epidemiológica de Río Grande, este martes habrá una reunión del Comité Operativo de Emergencia donde analizarán lo conversado en la víspera y tomaran la decisión de cerrar la ciudad por un lapso comprendido entre 7 y 15 días para los vecinos de Río Grande. La decisión sería preventiva teniendo en cuenta que “Tolhuin depende exclusivamente de las camas de Río Grande”. Durante la reunión los diferentes sectores aceptaron la medida. Asimismo también analizaron la posibilidad de que los proveedores que vengan desde el norte de la provincia dejen sus productos en un lugar a determinar.

Río Grande.- Debido a la cantidad de casos de COVID-19 que registra la ciudad norte de la provincia, superando los 700 casos, durante el fin de semana se sucedieron diferentes reuniones de distintos sectores en la ciudad de Tolhuin que busca cerrar el ingreso a toda persona que provenga de esta ciudad en principio, encuentros que se sucedieron este lunes entre autoridades del Centro Asistencial de Tolhuin (CAT), y el intendente Daniel Harrington, de la cual participaron comerciantes, productores forestales, y madereros del corazón de la isla.

Tras la reunión, el propietario de la panadería La Unión Emilio Sáenz dialogó con FM Aire Libre señalando que “todavía no está decretado el cierre de la ciudad, pero por lo que nos dio a entender la gente de salud durante la reunión sería así, hasta nos parece lógico, teniendo en cuenta que Río Grande ya prácticamente no tiene lugar para un infectado nuestro porque tiene todas las camas cubiertas, por lo cual un poco es protegernos de no tener ningún caso, esto es una cuestión de vida o muerte, ese es el planteó básico que se hizo, o sea resguardarnos hasta que Río Grande libere las camas, de ahí podamos equilibrar e intentar volver a tener una vida normal”, indicó.

Asimismo el propietario de la panadería La Unión puntualizó que “le hizo mucho hincapié al intendente, hablando particularmente de las pymes de la ciudad, que esto no se puede mantener en el tiempo, llevamos más de cuatro meses con esta situación, pero la actividad privada también necesita que se le busque una solución, de lo contrario no sabemos que vamos a hacer”, sentenció.

Sáenz especificó que “hoy la prioridad es la vida, pero si solamente dependemos de Río Grande, y si tienen las camas llenas, y nosotros tenemos que vivir encerrados todos, ahí se complica, algo vamos a tener que hacer, pero coincido plenamente como dice el Intendente que si hay que cerrar, creo que es lo que va a suceder, no se si será por una semana o por quince días, pero este sería el ultimo esfuerzo, después tenemos que buscar otras alternativas, no se cuales son, pero no podemos vivir encerrados, o aislados, es muy dramático todo, pero la realidad es que la actividad privada de todo Tolhuin, sino tenemos otra posibilidad de solamente vivir encerrados, estamos listos”, aseguró.

Con respecto a las sugerencias que brindaron desde el personal de salud, dijo que “nosotros como Tolhuin dependemos de Río Grande, y justamente Río Grande tiene el problema que tiene gran parte de las camas cubiertas, y entre esa lógica me parece bien que nos resguardemos por nuestra salud, la vida no tiene vuelta, lo cual nos pareció bien si es que dependemos solamente de Río Grande”.

Expresó que “vamos a apoyar, pero esta situación no se pude extender mucho más en el tiempo, esta cuarentena es demasiado larga, no hay forma lógica de aguantar esto, acá en Tolhuin no hay posibilidad de atender a ningún infectado, solo los podemos derivar, y si dependemos de Río Grande no hay mucha alternativa”.

Punto de encuentro para proveedores

Por otro lado sostuvo que “si vamos a cerrar la ciudad, que se cierre, pero que haya un punto donde los proveedores puedan dejar los productos, y de ahí poder retirarlos, y no tener contacto con nadie, entonces hacemos todo de una vez o no hacemos nada, dado que nadie me asegura que quien entre a la ciudad, por más aval que tenga, no pueda estar infectado”.

Finalmente entendió que “los camiones a Tolhuin hasta el momento están ingresando”.

“Así como el sistema de salud de Tolhuin depende de Río Grande, el sector maderero también”

Otro de los participes de la reunión con representantes del Centro Asistencial de Tolhuin y el intendente Daniel Harrington fue el productor maderero Rodolfo van Olphen, quien señaló que “durante el encuentro estuvimos presentes productores forestales y madereros, donde considero que ha sido una reunión informativa respecto de las posibles medidas que se iban a tomar, nos pidieron una opinión, de manera de que sea más consensuado, ver como esta el sector, sus problemáticas, y las problemáticas que traería un cierre”, dijo a FM Aire Libre.

En este sentido indicó que “así como el sistema de salud de Tolhuin depende de Río Grande, los productores también como provisión de repuestos, envío de mercadería y recepción de insumos son de Río Grande, o sea mucho viene de Río Grande, nos vería afectado”.

Durante la reunión le planteamos la “necesidad de la actividad bancaria para poder pagar sueldos, y demás trámites, y el Municipio y el sistema de salud de Tolhuin planteó la situación delicada que tenemos al momento”.

Por último Van Olphen indicó que “primariamente se planteó un cierre total por siete días para la circulación hacia Río Grande, no a la ciudad de Ushuaia, pero no el cierre de circulación dentro de la ciudad, por lo cual vamos a acompañar la medida buscando la forma de que genere el menor impacto sanitario y económico”.