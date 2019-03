“Todos los sectores están siendo afectados”

El secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, se refirió a la situación del sector asegurando que se aplican políticas que están “afectando a la industria en general y consecuentemente a la industria que se ha desarrollado en nuestra provincia”. Recordó como desde el sector se había advertido sobre esta circunstancia y dijo que el acuerdo logrado con AFARTE “quizás no ha sido lo mejor pero si ha sido lo posible”. También fue consultado sobre las próximas elecciones y señaló que son “absolutamente críticos y estamos a una distancia enorme de cualquier apoyo al gobierno actual”. Aseguró que se impone responder con “solidaridad” y la “unidad de los trabajadores y el movimiento obrero”.

“Estamos preocupados y ocupados, trabajando desde siempre con la intención de poder resolver las enormes dificultades que nos genera esta situación política que está llevando adelante el Gobierno nacional, que lamentablemente trae consecuencias terribles sobre todos los sectores. Sin descartar absolutamente a ninguno, pero que particularmente perjudica a la provincia de Tierra del Fuego”, señaló el secretario General de la UOM local, Oscar Martínez, refiriéndose a las suspensiones y pérdida de puestos de trabajo que sufre el sector.

Mencionó, en declaraciones a Radio Provincia, que dichas políticas están “afectando a la industria en general y consecuentemente a la industria que se ha desarrollado en nuestra provincia durante los últimos años y que ahora no sólo lamentablemente está estancada, sino en franco retroceso y con una pérdida importante de puestos de trabajo desde fines del año pasado y con las distintas instancias que se vinieron dando en cada uno de los establecimientos”.

Recordó que dichas instancias pasan por “transitar suspensiones, reducción de personal a través de los retiros voluntarios” y también mencionó que como organización gremial “lamentablemente hemos sido conocedores de esta realidad, cada vez más compleja y grave, que nos está afectando”.

“Entonces nos pusimos a trabajar durante todo este periodo de tiempo, incluso durante las vacaciones anuales. Se barajaron distintas alternativas, que terminaron confluyendo en una adenda al acuerdo que se había formulado en su momento, que podía dar contención a la totalidad de los trabajadores -salvo a aquellos que por propia decisión decidan retirarse- esto quizás no ha sido lo mejor pero si ha sido lo posible”, remarcó.

Además indicó que dicho acuerdo “ha contado con el apoyo de la totalidad del Congreso de Delegados de nuestra seccional y también de cada una de las asambleas, que lo han evaluado como una alternativa para poder transitar estas dificultades”. Dijo que el mismo “tiene que ver con la posibilidad de, durante este período, transitar suspensiones con reducciones de jornadas y mantener la totalidad del personal”.

Igualmente manifestó que fueron en el acuerdo “agregando algunos logros importantes, como fue poder sostener el paliativo alcanzado en el año 2018 por $47.000, tal como lo habíamos manifestado en reiteradas oportunidades, sin devolver un solo peso”.

“El Gobierno no tuvo nada que ver”

Consultado al respecto, el dirigente de la UOM Río Grande indicó que para la concreción del acuerdo “el gobierno, lo reiteramos, no tuvo nada que ver. Este acuerdo es fruto del esfuerzo absoluto de los trabajadores metalúrgicos y de la organización. Incluso sacrificando periodos de descanso y manteniendo reuniones durante los meses de enero y febrero, para poder llegar a esta instancia”.

“Sí es cierto que, producto de cómo se dio el acuerdo anterior del 13 de noviembre de 2017, era necesario la convocatoria a todos los sectores para que fueran participes de la firma de está adenda al acuerdo marco. Pero esto ha sido por el trabajo y el esfuerzo de la organización, mantuvimos reuniones permanentes y un análisis constante desde el Congreso de Delegados y estos son los resultados. No hubo ninguna intervención del Gobierno provincial después y que algunos se lo quisieran adjudicar, producto de alguna instancia de campaña electoral; es lamentable, cuestionable y repudiable, como lo hemos dicho de todas las maneras posibles”, expresó.

En otro orden señaló “no vemos que este sea un problema pasajero”, respondiendo a las manifestaciones del ministro de Industria, Ramiro Caballero, quien se había pronunciado en ese sentido. Aseguró Martínez que “ésta la situación es producto de una política que, lamentablemente, vino a generar profundos daños en la industria nacional y, como consecuencia de ello, en toda la provincia de Tierra del Fuego”.

“Desde el mismo inicio de esta gestión lo hemos denunciado, dijimos que se busca expulsar a un número importante de habitantes como única alternativa del proyecto político”, aseveró. Advirtiendo que “nos queda a nosotros, los trabajadores y el pueblo, resistir esos intentos”.

“Creemos que, en el último periodo, quizás se haya comprendido con más dureza y mayor crudeza lo que significa la política que está llevando adelante el Gobierno nacional y que tiene también su correlato en la provincia, justamente por las consecuencias que está generando. Pero nos ha costado muchísimo que nos entiendan, hemos sido cuestionados y criticados por nuestra posición; como que éramos generadores de algún temor o miedo. Pero ésta es una situación muy difícil, que afecta no sólo a Tierra del Fuego sino a todo el país”, reiteró.

En ese mismo sentido dijo el titular de la UOM Río Grande: “no vemos absolutamente ninguna posibilidad de que esto sea algo pasajero. Estas es una política que ha venido para instalarse, con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que van a pretender exigir cada vez más a los trabajadores y el pueblo. Intentando modificar leyes y derechos conseguidos con mucho esfuerzo, e incluso una posible reforma en la edad para la jubilación, entre otras cosas”, alertó.

Mencionando también la posibilidad que se intente avanzar con medidas que condicionen “la indemnización y otras cuestiones que venimos escuchando en estos últimos tiempos”.

“Una dura pelea”

Martínez señaló que la alternativa para los trabajadores pasa por dar “una dura pelea y para eso es necesario que los trabajadores y el movimiento obrero estén unidos y, si es posible, que la población se sume a cada uno de los reclamos. Porque no alcanza con que algunos sectores se expresen, si no lo hacemos todos solidariamente y somos responsables de está demanda nos van a pasar por encima”, aseguró.

Después señaló que “algunos creen que los morochitos pone tornillos, que los negritos fabriqueros -como dicen en algunas redes sociales- son los únicos que van a estar afectados. Pero la realidad es que están afectados todos los sectores, de una u otra manera, y obviamente todos vamos a sufrir las consecuencias de cualquier avance sobre el sector trabajador en general y el metalúrgico en particular”.

Finalmente, de cara a las próximas elecciones y la posibilidad de algún tipo de apoyo a la actual gestión provincial, dijo que son “absolutamente críticos y estamos a una distancia enorme de cualquier apoyo al gobierno actual, teniendo en cuenta que lo hemos manifestado desde el comienzo mismo”.

“No compartimos para nada la política que está llevando adelante, que ha afectado los intereses de los trabajadores, del pueblo en general, y que ha traído enormes consecuencias sobre derechos que existían y hasta han llegado a tener una actitud de confrontación y enfrentamiento”, puntualizó.

Denunció que la gobernadora no atiende “los reclamos de los trabajadores, como se ha dado durante toda la gestión. Incluso en este último tiempo con los trabajadores de Badisur, que no han sido atendidos a excepción del vicegobernador y después de mucha presión por parte de las compañeras”. “Estamos tratando de ver cómo nos sostenemos como organización, con el conjunto de los trabajadores y apoyando cada una de las luchas que se dan”, dijo respecto de la etapa que atraviesan como sector.

Sobre la posibilidad de apoyar o integrar alguna lista señaló: “creemos que todavía no hay un debate claro y en su momento lo analizaremos con la claridad y la responsabilidad que hace falta. Con un debate claro dentro de nuestra organización, en el Congreso de Delegados y en las distintas plantas. A partir de ahí se tomará una posición de cara a las próximas elecciones”, remarcó.

Aunque dijo que en lo particular no tiene ninguna intención de participar con una candidatura. Señalando que el momento exige tener “una actitud solidaria y responsable por parte de todos y cada uno, manteniéndose en su lugar y en su puesto. Porque se vienen situaciones muy difíciles, no sólo para los metalúrgicos sino para los habitantes toda la provincia”.

“Es necesario que comprendamos que hace falta un gran esfuerzo y una gran responsabilidad, porque hay que dar una pelea muy importante para poder seguir habitando la provincia y sosteniendo cada uno de los derechos que hemos logrado obtener durante los largos años de lucha”, concluyó el titular de la UOM.