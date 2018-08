El concejal del PRO cuestionó la falta de diagnóstico de la situación de lacapital fueguina, y pronosticó que todos los problemas se van a agravar, puntualmente los vinculados con infraestructura vial, tránsito, deforestación y perros sueltos. Consideró que, sin un diagnóstico, no se puede avanzan con la planificación.

Río Grande.- El concejal del PRO Tomás Bertotto dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la necesidad de un diagnóstico para poder avanzar en una planificación que permita resolver los problemas de Ushuaia.

“Ushuaia está pasando la problemática más grande de su historia y todos los problemas tienden a agravarse, así que vamos a estar peor. Los problemas son la situación vial, estructura vial, tránsito. No tenemos tecnología para controlar los excesos de velocidad, no hay radares y yo he presentado proyectos al respecto para la radarización de la ciudad a costo cero, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero el intendente no los tomó”, dijo.

“El principal problema de Ushuaia es de diagnóstico. No sabemos cuánta gente vive, cuántos perros hay, cuántas hectáreas de bosques deforestados hay ni cuántas familias viven en barrios irregulares. No sabemos cuánta plata necesitamos para reparar la estructura vial degradada en Ushuaia. El año pasado quise interpelar a la funcionaria de Obras Públicas, que no se presentó, y mandaron al archivo el proyecto de interpelación. Si tiene en claro el trabajo que está haciendo, debiera ir a exponerlo con su equipo de trabajo. La situación vial de Ushuaia no se resuelve con el presupuesto municipal”, advirtió.

“Ushuaia tiene un potencial turístico por debajo de sus posibilidades y hay que potenciarlo arreglando la ciudad. Hay cuatro turistas por habitante, de los cuales tres son extranjeros, y hablan muy mal de la ciudad, porque tenemos impacto ambiental por todos lados, con contenedores en el puerto que no debieran estar, con cables, veredas rotas, perros sueltos, basura desparramada, bosques deforestados. Realmente somos un muy mal ejemplo para el mundo. Esto no lo puedo definir yo como concejal, la gobernadora de la provincia tiene que definir qué tipo de ciudades quiere para Tierra del Fuego”, planteó, insistiendo en que “si no tenemos diagnóstico, no podemos planificar”.

“A Ushuaia hay que potenciarla más en cuanto a turismo, explotación científica, desarrollo científico y en cuanto al polo logístico antártico. A Río Grande hay que potenciarla más en la parte industrial, petrolera, en el agro, con un puerto comercial”, expresó.

Consultado sobre los comercios cerrados en una ciudad turística los fines de semana y feriados, dijo que “hay ordenanzas que regulan los horarios de los comercios, como también los casinos, que están abiertos las 24 horas cuando debemos cuidar a la gente de las adicciones, como la ludopatía. Yo he buscado regular esa apertura y cierre de casinos, pero no tuve acompañamiento. Es malo desde todo punto de vista, hasta para el turista que gasta en un solo lugar. Deberían estar abiertos a partir de las 18 horas”, consideró.

Respecto de la entrega de tierras en Ushuaia, la calificó como “un parche sin planificación. Hay muchos problemas estructurales y no hay un plan porque no hay un diagnóstico. Un intendente tiene que empezar con la planificación, yo estoy trabajando en un plan que se llama Ushuaia 2030, que es la Ushuaia que yo vislumbro para 2030, con un equipo de trabajo con el que estamos tomando temas como reforestación, porque se escuchan motosierras todos los días. Hay que frenar esas motosierras y empezar a remediar el impacto que se causó. Existen créditos no reembolsables de organizaciones internacionales que, a través del Ministerio de Medio Ambiente de la nación le dan créditos a ONG, para proyectos de reforestación. Hoy hay cuatro proyectos de distintas ONG aprobados en la provincia. Ninguno de esos proyectos está dentro del ejido urbano de Ushuaia, hay algunos en el corazón de la isla, son los que han ganado el concurso y van a recibir créditos no reembolsables”, informó.

Por otra parte, dijo que busca derogar ordenanzas aprobadas: “La ciudad de Ushuaia tiene aprobada una ordenanza para colocar un busto en honor a Néstor Kirchner. Yo creo que es irresponsable llevar adelante ese busto, no estoy de acuerdo y no lo estuve en su momento. Creo que la mayoría no acompaña esta visión. Es un cambio de era y el que las hizo las tiene que pagar, sea juez, empresario, banquero, y espero que esta investigación sea a fondo. Ese busto se haría con fondos municipales y además hay un paseo. Esto va a generar polémica. Se están sacando bustos que ya existen y nosotros vamos a contramano. Yo por lo menos esperaría unos años hasta que la justicia termine de hacer su trabajo. Además, los bustos son para los próceres y ellos están lejos de ser próceres”, fustigó.

Coalición Cívica

En cuanto a la formación del partido de Lilita Carrió en la provincia, dijo que hoy está abocado a esta tarea, porque la Coalición Cívica “es la tercera pata de Cambiemos, que son tres partidos políticos a nivel nacional. La formación de la Coalición Cívica viene para fortalecer a Cambiemos, con cimientos sólidos y serios. A mí me encanta armar las cosas de cero, con gente de bien, que quiera trabajar y ser parte de la solución. Nosotros aspiramos a crecer en las tres ciudades, también en la provincia, después veremos cómo termina conformándose la mesa de Cambiemos y qué decide a nivel nacional, pero nosotros estamos potenciando candidatos en las tres ciudades”, adelantó.

Ajuste nacional

También se le pidió opinión sobre las últimas medidas de ajuste del gobierno central. “Yo me he manifestado en contra respecto de las asignaciones familiares, no porque es un derecho adquirido ni porque el costo de vida acá es más alto, sino porque es una cuestión geopolítica de interés nacional sostener a argentinos viviendo en Tierra del Fuego”.

Con respecto al fondo de la soja la postura es otra, porque “en el tema coparticipación la provincia ha recibido más de 800 millones de superávit en el primer semestre. Yo soy enemigo de la mentira y de la justificación de la inoperancia. El intendente dice que no puede terminar obras por 30 millones pero, si la provincia recibió más de 800 millones, tranquilamente puede subsanar ese déficit llevando adelante gestiones con su propio gobierno provincial, que es de su mismo color político, y ya tiene resuelta la cuestión”, afirmó.

Se le consultó sobre las declaraciones de la legisladora Liliana Martínez Allende, sobre el destino de gran parte del fondo sojeroa gastos generales. “La verdad no la escuché y no sé en base a qué dice eso. Tendría que ver su análisis y los números que ella tiene para dar esa información. Son números que maneja la Legislatura a nivel provincial y yo no los tengo”, concluyó.