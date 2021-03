“Todos los partidos que conformamos el frente podrán presentar sus candidatos”

La legisladora radical Liliana Martínez Allende ratificó la vocación frentista del partido y avizoró unas PASO con amplia participación de candidatos de todos los partidos que conforman Juntos por el Cambio. Con un claro perfil opositor al gobierno nacional y sus referentes locales, planteó el desafío de “convencer a todos los que no están de acuerdo con la política que está llevando más Cristina que Alberto”, y sostuvo que “el kirchnerismo, La Cámpora, FORJA, son todos lo mismo, porque todos responden a Alberto Fernández y a Cristina”. También habló de la ley de paridad que se debate en la Legislatura, como un primer paso hacia la equidad, que todavía no se logra en todos los poderes del Estado y menos aún en el ámbito privado. Sobre la situación de la obra social estatal, dijo que los problemas se repiten a lo largo de distintas gestiones y partidos políticos que han gobernado, y sigue aguardando la presentación del proyecto que le había comentado la presidente meses atrás. Consideró que se debe cambiar el sistema de compras para garantizar la provisión de medicamentos a la farmacia. Además espera que el legislador Trentino, como presidente de la comisión de educación, convoque a las ministras Analía Cubino y Gabriela Castillo para que den explicaciones sobre el estado de las escuelas.

Río Grande.- La legisladora del bloque UCR Liliana Martínez Allende visitó los estudios de Radio Universidad 93.5, acompañada de Andrea Rodríguez, presidente del comité radical de Río Grande.

Ayer participó del anuncio realizado por el gobernador Melella sobre la conexión del gas domiciliario de tres mil vecinos de margen sur y dijo que “es una gran noticia y un gran orgullo, porque yo pertenecí a la gestión anterior y autorizamos el endeudamiento de la provincia. El gobierno nacional junto con el provincial hizo las redes de gas. Son cosas que no se ven pero fueron el comienzo de esto que anunció el gobernador. El gas puede pasar por la puerta pero hay vecinos que no tienen posibilidad de conectarlo a su casa”.

Durante su paso por la zona norte informó que también visitó “a dos productores y a una pescadora artesanal que es mujer, en este mes de la mujer, para ver cuál era su situación. En los dos casos fueron asistidos por el PROGRESO, han rendido lo que le dieron y nuevamente están pidiendo asistencia. El PROGRESO es una herramienta muy importante. El diciembre le retiramos fondos al Banco Tierra del Fuego y le dimos más al Ministerio de Producción, porque el banco se rige por disposiciones del Banco Central y se hace más difícil la asistencia si la gente no reúne las condiciones. Hoy realmente la están pasando mal las empresas chicas, no pueden ir al banco a solicitar ayuda pero sí al Ministerio de Producción”, expresó.

“El banco viene asistiendo con menos recursos, pero a las personas que son sujetos de crédito, porque quedaron 300 millones en el banco y 1.000 para Producción. A su vez se le dieron fondos al INFUETUR y al Ministerio de Desarrollo Humano para la ayuda social”, repasó.

Actividad en el comité

Andrea Rodríguez, como presidente del comité de Río Grande, dio a conocer las actividades que se están desarrollando: “Ayer inició en el comité un taller de capacitación en redes, el viernes tenemos uno para capacitación de emprendedoras en el marco del mes de la mujer. Lo va a dar el ingeniero Munafó, con el apoyo de nuestros legisladores que siempre nos dan una mano con estas iniciativas. Vamos a alentar a los emprendedores y darles una mano con los trámites del PROGRESO II”.

“Tenemos un montón de actividades y esperemos que puedan continuar porque el año pasado tuvimos que hacer todo virtual. Estamos trabajando con un protocolo recomendado por el COE, con distanciamiento. Se ha sumado mucha gente joven y contamos con la experiencia de los afiliados más antiguos, que siempre están en el comité”, agradeció.

Resaltó la participación de los jóvenes, que “han armado un grupo muy lindo y el sábado van a hacer una capacitación para la presentación del primer currículum y la entrevista laboral. Si bien tienen una agenda propia, la combinamos con los comités de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, y los acompañamos. La juventud está desencantada, yo ya tengo más de 40 años y me tengo que hacer cargo de que algo hemos hecho mal desde la militancia partidaria, porque los jóvenes se han desenamorado de la política, no la ven como una herramienta de cambio. Está en nosotros, los militantes y dirigentes, alentarlos y darles el espacio. Tienen ideas muy positivas y hay que darles el espacio para participar”, manifestó.

Paridad de género

Como autora del proyecto de paridad de género que se debate en la Legislatura, Rodríguez consideró que “deberíamos tener la misma posibilidad de ocupar un espacio en una lista y en los cargos ejecutivos. Hay mujeres en cargos de decisión y en cargos electivos y se ha incrementado el número pero no se ha igualado, no porque no tengamos la condición para poder participar. Para poder igualar en una lista colegiada nos tienen que dar la misma oportunidad de participación. En la mayoría de los partidos políticos va primero un hombre y segunda una mujer. En la última elección hubo paridad en la lista de legisladores, pero no en la de concejales. Si bien se ha incrementado la participación, no se ha igualado la posibilidad de participar”, opinó.

“En el sector gremial, deportivo, en los bancos, en lugares de decisión del sector privado, falta mucho para la paridad”, observó.

La legisladora Martínez Allende apuntó que “en los Ejecutivos tanto municipales como provincial hay muchas mujeres. Nadie pensaría hace unos años que hubiera ministras y secretarias de obras públicas mujeres. Son tareas que antes eran para hombres y los Ejecutivos decidieron poner mujeres en esos lugares. En la justicia son todos jueces varones, y para abajo hay mujeres. De a poco eso se va acomodando, y la justicia no es algo que se cambie todos los días. Espero que se vaya modificando y habrá que ver cómo se cubre la vacante que tenemos en el Superior Tribunal. Tenemos a María del Carmen Battaini que tiene un lugar preponderante y nos representa muy bien. Vamos a seguir luchando por la paridad y se está discutiendo en la Legislatura. En nuestro partido lo tenemos incorporado en nuestra carta orgánica. Nuestro proyecto no fue tratado en el período anterior, lo volvieron a presentar y con Federico tomamos en parlamentarias el proyecto que había presentado la UCR”, señaló.

Valoró la autoría de Andrea Rodríguez, quien explicó que “tomamos como base el proyecto de 2016, que perdió estado parlamentario. Lo trabajamos el año pasado en forma virtual con los estamentos del partido y plantea la modificación del código electoral. Dice que la integración en las listas colegiadas deberá ser de un 50 y 50. Hubo un aporte de la militancia sobre la conformación y el sistema de vacancias. Esto quiere decir que los reemplazos ante la vacancia se van a cubrir por el candidato o candidata que corresponda al género. Es decir que ante renuncia, fallecimiento o lo que sea, se reemplaza por el mismo género”.

“Esto es un inicio, la agenda de género la UCR la viene trabajando hace mucho tiempo. Hay muchos logros de nuestros legisladores y han acompañado legisladores de otros partidos. Seguramente sindicatos, la parte empresarial, tendrían que atender esta cuestión, porque somos una de las tres provincias de Argentina donde falta la ley de paridad, dado que el resto la tiene”, sostuvo.

La legisladora adelantó su acuerdo con la paridad y expuso el desafío de “buscar los consensos para que esto se trate. Hay otro proyecto más de otro bloque referente a la paridad y vamos a buscar consensos entre los dos bloques para que los demás nos acompañen”.

“Una gran PASO”

Respecto de las elecciones nacionales, celebró que ayer saliera el decreto de convocatoria a las PASO para el 8 de agosto, mientras que para el 24 de octubre se convocó a las elecciones generales. “Me alegro mucho de que tengamos las PASO porque el radicalismo tiene una voluntad frentista y hemos participado en las últimas elecciones en frentes electorales. El lunes hubo una reunión partidaria de la que no pude participar pero sé que el partido ha ratificado su voluntad frentista. Vamos a convocar a todos los sectores y creo que vamos a hacer una gran PASO donde todos los partidos que conformamos el frente puedan presentar sus candidatos”, avizoró.

“Nosotros vamos a tener dos o tres candidatos del radicalismo, o tal vez más. Si queremos paridad, tenemos que participar y bienvenido si participan mujeres. Venimos hablando con Pablo Blanco y Federico Sciurano de que tienen que participar todos los candidatos que quieran en las PASO. Lo bueno sería que acompañen al que ganan, porque a veces se van a otro partido, aunque después vuelven a la UCR. Eso no es serio”, cuestionó de algunos referentes que aparecen en estas elecciones intermedias y han terminado en gestiones de otro color político.

“La idea de las autoridades partidarias es hablar con todos los candidatos. Representamos un sector claramente identificado en contra del gobierno nacional y no tenemos que sacarnos los trapitos al sol entre nosotros. El kirchnerismo, La Cámpora, FORJA, son todos lo mismo, porque todos responden a Alberto Fernández y a Cristina. Claramente estamos del otro lado y necesitamos convencer a todos aquellos que no están de acuerdo con la política nacional que está llevando más Cristina que Alberto”, dijo.

Ayuda en pandemia

En cuanto a la situación sanitaria, la legisladora expuso la necesidad de seguir ayudando porque la pandemia no terminó, y recordó el rol de la UCR para lograr la aprobación de lo que luego se convirtió en el programa PROGRESO: “Las primeras declaraciones del Ministro de Economía fueron que eso no se podía hacer. Nosotros dimos a conocer el proyecto los primeros días de abril, hablamos con el Ministro de Economía, pero no fue aceptado. Perdimos mucho tiempo porque recién a fines de mayo el gobierno tomó como base nuestro proyecto, los bloques hicimos las modificaciones pertinentes y se aprobó, pero perdimos tres meses muy importantes para ayudar al sector privado. El gobierno nacional empezó a asistir para el pago de sueldos a los empleados pero con eso no alcanzaba”, expresó.

Esperando a las ministras

Por otra parte, dijo estar a la espera de que el presidente de la comisión de educación convoque a las ministras Gabriela Castillo y Analía Cubino, para que den explicaciones sobre el estado de las escuelas. “Se había pedido al legislador Trentino que las citara para poder tener una explicación concreta. Parte de la comisión de educación, el legislador Sciurano, la legisladora Freites y el legislador Villegas, fueron a recorrer escuelas en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Pudieron hablar directamente con las directoras de los establecimientos para ver cómo era la situación. Se perdió tiempo el año pasado después de septiembre, cuando se levantó la veda invernal, para haber empezado con un reconocimiento de las escuelas y a realizar los arreglos. Se podría haber aprovechado octubre, noviembre y diciembre. Cuando fueron a abrir las escuelas después de tanto tiempo de tener apagada la calefacción, en muchas no funcionaba, además se levantaron los pisos después de casi un año cerradas. No hay que culpar pero sí hay que hacerse cargo del error”, remarcó.

Cabe mencionar que para la refacción de escuelas los legisladores ampliaron la partida en 250 millones, además de los fondos de los bonos para continuar con obras que estaban paralizadas por falta de pago de redeterminaciones, pero las explicaciones todavía no están: “Las ministras no han ido todavía, se pidió al legislador Trentino que las cite, la semana pasada se reunieron para hacer agenda pero con el corte de la fibra óptica se tuvo que levantar la reunión, y creo que el jueves se va a retomar la reunión”, confió.

Fibra óptica y vuelos

También hizo alusión al problema con la conectividad, a propósito del corte de internet en plena reunión de comisión. “Ahora dicen que ENACOM va a poner el resto del dinero. Yo el año pasado hablé con la Ministra de Obras Públicas y dijo que esa obra la iban a terminar. Es una obra urgente porque permanentemente nos quedamos sin internet y hasta sin teléfono fijo”, enfatizó.

“Somos una isla, dependemos de internet y también de los aviones, que es otro tema. Sé que el gobernador ha tenido reuniones con Aerolíneas en Buenos Aires para aumentar la cantidad de vuelos, pero las tarifas son carísimas. Hay que reflotar el vuelo directo a Córdoba, desde donde se podía ir a Salta, Tucumán y Jujuy. Es muy importante para desconcentrar Buenos Aires”, dijo.

Obra social sin remedios

Además se la consultó sobre la situación de la obra social estatal y el reclamo de los sindicatos estatales para que se provea a la farmacia propia. “Está pasando lo que ha pasado siempre. Yo hablé con la presidente de OSEF hace como seis meses y me dijo que tenía un proyecto para presentar en la Legislatura y solucionar este problema. Nosotros lo estamos esperando porque necesitamos solucionar este problema”, sentenció.

“El Estado tiene 60 mil afiliados cautivos y cómo no va a tener la cantidad de medicamentos que se consumen todos los meses. Mis medicamentos están en la farmacia pero hay que hacer una cola bastante larga afuera, porque solamente pueden entrar cinco personas. Algunos piden turno pero es bastante complicado conseguirlo. Son medicamentos que todos los meses se van renovando y a mí me tienen registrada. ¿Cómo no van a tener los medicamentos que utilizo todos los meses? Ya deberían tener la cantidad de medicamentos que consumen los afiliados, para evitar ir a las farmacias privadas. Además abren de 8 a 15 horas, cuando las demás están abiertas hasta las 20 horas. Podrían tener la cantidad de personal adecuado en un horario más amplio y dar una buena atención”, cuestionó.

“Pasaron muchos gobiernos y la institución es la misma. Puede haber un poco de responsabilidad de quien tiene que administrar, y no debe ser fácil. La presidente el otro día habló de sancionar al personal que no cumple con su función, así que debe ser muy difícil para ella estar en esta situación, pero pasaron diferentes gestiones de distintos colores políticos, y sigue pasando lo mismo. Nosotros hemos hablado con el Tribunal de Cuentas para ver si ellos pueden aportarle a la obra social la forma en que tienen que comprar directamente. En mi época llamábamos a licitación y se presentaban en Buenos Aires y en Tierra del Fuego. Yo llegué a viajar a buscar los sobres a Buenos Aires para no demorar y que no se perdiera ningún sobre en el camino. Ha pasado que por ejemplo un oferente cotizaba el ibuprofeno a 20 pesos y cuando se lo adjudicaba decía que no tenía cantidad, entonces había que llamar de nuevo a licitación. Es muy difícil con ese sistema y hay que aggiornar la modalidad de compras. Hay muchísimas posibilidades de comprar en los laboratorios directamente, pero si les deben, tampoco quieren vender”, sostuvo.

“Hay que administrar bien y la obra social tiene que estar bien atendida desde el Ministerio de Economía, para tener fondos que permitan comprar mejor. Eso hace ahorrar fondos, pero si retacean fondos a la obra social, están fritos”, advirtió.

Legisladores sin re-reelección

Finalmente se refirió a la posibilidad de terminar con la reelección indefinida de los legisladores y adelantó su acuerdo: “Yo estoy transitando mi tercer período pero si se piensa hacer alguna modificación no tengo ningún problema. Seguramente este es mi último período porque no nos podemos quedar toda la vida en un lugar. Hay gente joven que se está formando y acompañando la gestión. Ellos vienen atrás nuestro y es hora de que les dejemos nuestros lugares. Yo esperé a tener más de 50 años para acceder a un cargo electivo, pero está muy bueno que se renueven los cuerpos legislativos con gente joven. No veo mal al que está hace muchos años y sigue estando. Si se puede poner un plazo, no lo veo mal”, dijo.

Andrea Rodríguez apuntó que la provincia de Mendoza “sancionó una ley donde no tienen renovación, están solamente un período y se van, incluido el gobernador. Creo que un período es poco, pero dos está bien. En Río Grande los concejales tienen dos períodos por carta orgánica, la intendencia también, al igual que la gobernación”, concluyó.