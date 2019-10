“Todos los fueguinos y los argentinos tenemos la esperanza de que Macri se vaya”

La legisladora del FPV cifró grandes expectativas de triunfo el próximo domingo para el Frente de Todos y el objetivo es lograr “el mayor porcentaje” para la fórmula presidencial. A nivel local espera lograr un buen diálogo con el gobierno electo, al acompañar también el proyecto nacional que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Fijó como objetivos antes de fin de año aprobar la expropiación de las chacras de margen sur para que puedan regularizar la tierra, y la declaración de Península Mitre como área protegida. Respecto del debate que lleva adelante el Concejo Deliberante de Río Grande para producir cannabis medicinal, advirtió que colisiona con la ley nacional pero confía en que la gestión de Alberto Fernández dé una respuesta a miles de familias que necesitan este medicamento.

Río Grande.- La legisladora del FPV Myriam Martínez fue consultada sobre el debate que se está dando en el Concejo Deliberante local para poder aprobar una ordenanza que habilite el cultivo y producción de aceite de cannabis medicinal.

Por FM La Isla recordó que en la provincia “tenemos la adhesión a la ley nacional y realizamos algunas modificaciones, para incorporar legislación que se había trabajado con las provincias de Salta y Santa Fe. La ley nacional solamente contempla a las personas que tienen diagnóstico de epilepsia refractaria y no otras patologías. Por supuesto está prohibido el cultivo y entiendo que el debate que está llevando el Concejo Deliberante choca con la legislación nacional”, opinó.

“Nos falta todavía un paso importante, que es poder lograr que todas las personas que necesiten consumir este medicamento lo puedan hacer y esté autorizado. Lamentablemente la sustancia está prohibida en el país y hay un choque entre las diferentes legislaciones. Esto nos tiene anclados y hay un avance en diferentes provincias para poder lograr el cultivo”, dijo.

“La ley no es que permite a las provincias dedicarse al cultivo. Todo esto tiene que estar autorizado y es una cuestión que le corresponde al gobierno nacional. No podemos hacerlo sin la potestad del gobierno nacional. No es que uno se puede descolgar y decir que vamos a cultivar y a producir, o vamos nosotros a hacer un convenio. Lamentablemente no se puede y tenemos que seguir trabajando en esta materia, porque todos los países así lo han hecho y también sería importante tener la posibilidad de exportar, como lo hace Jujuy. La Argentina está comprando porque no pueden abastecer a todas las personas inscriptas, y la ley nacional contempla la provisión gratuita, pero es solamente para los que padecen de epilepsia refractaria”, reiteró.

“Es muy acotado todo y hay que aumentar la cantidad de patologías, no que digan que es solamente para este diagnóstico. Si lo receta un médico, que está formado y puede prescribir el medicamento, la gente debe poder acceder. Esto sería lo lógico. Además el transporte es ilegal si lo compran en otro lugar, y esta es la lucha de muchas familias y organizaciones para poder regularizar esta situación. Nosotros hablamos de que es una cuestión netamente de salud y uno debe poder realizar los convenios, con todos los controles que sean necesarios, para que la persona que necesita el medicamento lo pueda obtener. Quien busca el aceite de cannabis seguramente es la última alternativa, porque ya probó de todo y nada le dio resultado”, advirtió.

Destacó que “en el país se están realizando muchos seminarios, foros, se están capacitando los profesionales, porque tenemos muy poca investigación científica. Al ser una sustancia que está prohibida, poco se investiga sobre los alcances medicinales de la marihuana. Todo lo que busque lograr el consenso para ampliar la normativa es bueno, pero no podemos ir en contra de las disposiciones vigentes”, sostuvo.

“Por más que queramos, nosotros no lo podemos hacer y hay que seguir trabajando, que los profesionales se sigan capacitando y puedan intervenir todas las instituciones, como el CADIC, el INTA, para tener mayor información, poder trabajar con ANMAT para tener los convenios necesarios. Espero que el gobierno que asuma el próximo año avance en esta materia, para por lo menos lograr los acuerdos y tener una legislación acorde a las necesidades de los fueguinos y de muchas familias que necesitan este medicamento”, deseó.

Presupuesto 2020

En cuanto al tratamiento del presupuesto 2020, dada la intención de los legisladores electos de presentar un proyecto propio, dijo que “tienen todo el derecho de tener su propio presupuesto y seguramente vamos a tener una modificación de la Ley de Ministerios. Es entendible que cada gobierno tenga un proyecto y lo quiera llevar adelante. Veremos si nos ponemos de acuerdo en lo que ellos incorporan en el presupuesto que dicen que van a presentar. Por otro lado, nosotros vamos a darle tratamiento al proyecto que ha presentado el Ejecutivo y es lo que ellos habían acordado con el gobierno de Bertone. Nosotros entendemos que las modificaciones se van a llevar adelante con posterioridad. Si ellos quieren trabajarlas antes, lo tenemos que conversar, pero no por los medios”, consideró.

“Estas con cuestiones que se hablan dentro de la casa política y, si logramos los consensos, veremos cómo seguimos adelante, pero no es una cuestión para hablar de forma discursiva. Nosotros tenemos un presupuesto presentado por el Ejecutivo, fue lo que se acordó con el gobierno electo, y sabemos que va a haber modificaciones porque nos lo dijeron. De acuerdo a lo que anunciaron, van a achicar las estructuras y eso se va a tener que hacer con la modificación de la Ley de Ministerios. No sé cómo lo van a llevar adelante y son cuestiones de las que me voy enterando por los medios, de acuerdo a las entrevistas que le han realizado a Mónica Urquiza. Nosotros tenemos una buena relación y cuando se trate el presupuesto veremos cómo seguimos. La idea es poder contar con el presupuesto aprobado y no tener uno reconducido, porque es más fácil para el control y más fácil para ellos también. Además es más transparente para la sociedad tener un presupuesto aprobado. No hay intención de no aprobar el presupuesto”, aseguró.

Elecciones del domingo

En cuanto a las expectativas para el 27 de octubre, con todas las encuestas dando ganador a Alberto Fernández, expresó que “todos los fueguinos y los argentinos tenemos la esperanza de que Macri se vaya. Estuvimos en La Pampa en el acto del 17 de octubre, además de participar del foro de legisladores. Uno sentía el clima de esperanza, la alegría por todo lo que va a venir y el esfuerzo que vamos a tener que hacer todos, porque nos dejan un país destrozado. Carlos Berna agradeció a los miles de pampeanos cada elección, porque hace 36 años gobierna el justicialismo. Él mencionó todo lo que tuvieron que pasar los pampeanos, que fueron privados de todo. Berna hizo mucha oposición al gobierno nacional, aunque al principio acordó, pero luego vio que no cumplían y la relación se puso áspera. Yo entiendo que a nosotros nos espera un camino muy diferente pero tampoco va a ser muy fácil, por eso es importante la unidad y trabajar todos juntos. Tenemos que poner por delante a las personas. Estamos ocupando un lugar que nos dieron los que nos votaron, y en estos momentos tan difíciles tenemos que pensar en el conjunto de los fueguinos”, instó.

“Vamos a tener un gobierno de otro espacio político en la provincia pero también ha acompañado el proyecto nacional, así que tenemos esperanza y fe. Tenemos que estar juntos y unidos para que la provincia pueda recuperar todo lo que perdió, los puestos de trabajo; tenemos 30 mil pobres, que es increíble, así que tenemos muchos temas de los que ocuparnos”, indicó.

“No son tiempos para estar discutiendo ni peleando, sino de ayudarnos entre todos. Nos opondremos con fundamentos en aquellas cosas en las que no estemos de acuerdo, pero la intención es trabajar todos juntos por los fueguinos, porque para eso nos votaron. Si la ideología es la misma, siempre es más fácil ponerse de acuerdo y uno apela a eso. Durante estos años hemos tenido acompañamiento de un espacio político que poco tiene que ver con nuestro pensamiento, como es la UCR, y nos garantizó muchas herramientas que tuvimos que llevar adelante para garantizar la gobernabilidad. Somos blanco y negro, pero cuando nos poníamos a trabajar, logramos el consenso necesario y el número adecuado para convertir un proyecto en ley. Esas cuestiones se construyen adentro, para lograr un determinado objetivo”, expresó. “A veces nos ponemos de acuerdo más rápido con quienes piensan igual, y a veces no. Veremos cómo se irá dando esto el próximo año con las conversaciones que seguramente vamos a tener”, manifestó.

Consultadas sobre las perspectivas que abre tener los tres municipios del mismo color político para un próximo mandato, consideró que no es parte de la agenda actual de los fueguinos. “Hoy podemos contar con la intendencia de Ushuaia, de Tolhuin y Río Grande, pero la historia también ha marcado que hemos tenido nuestras diferencias y hemos ido por líneas diferentes. Son cuestiones que se irán conversando. Hoy la verdad no me preocupa, y estamos trabajando muchísimo en el territorio con diferentes actividades y quiero seguir en ese camino. No quiero que me preocupen cuestiones que no son de agenda de los vecinos. La cuestión partidaria nuestra no es un tema de ahora. El objetivo hoy es ganar las elecciones el 27 de octubre y que Alberto y Cristina puedan tener el mayor porcentaje posible, y después acompañarlos desde el lugar que nos toca”, priorizó.

“Nosotros tenemos una agrupación política que es peronista y kirchnerista, siempre hemos estado en el mismo lugar y ahí me van a encontrar, representando un proyecto nacional, popular y democrático, como dice Cristina”, subrayó.

Finalmente se refirió a los temas pendientes en lo que resta del año legislativo. “Tenemos muchos temas pendientes en agenda y el que me preocupa sacar hoy, porque es una deuda pendiente no sólo del gobierno de Bertone sino de otros gobiernos, es la ley de expropiación de la margen sur. Se ha dicho mucho pero se sabe muy poco, por eso recomiendo que se informen antes de salir a hablar cualquier cosa”, dijo a sus detractores.

“Queremos llevar adelante esta ley y que los vecinos de ese lugar puedan llevar adelante la regularización de sus tierras. La gente del barrio debe poder vivir en paz y no tener el miedo permanente de que les usurpen su tierra, porque no tienen ninguna manera de demostrar que son de su propiedad. Otro tema es el de Península Mitre y vamos a ver cómo hacemos para que se convierta en ley y se declare área protegida antes de fin de año. Mi compromiso es llevar estas leyes adelante”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23.