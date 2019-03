“Todos los años tenemos más recursos y hay que ver cómo se administran mejor”

El concejal radical Paulino Rossi remarcó que el gobierno provincial está recibiendo tres puntos más por año de coparticipación, desde el inicio de la gestión Macri, y pidió recomposición salarial para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, como se vienen otorgando desde los municipios. Consideró que se deben “administrar mejor” los recursos y generar herramientas de incentivo financiero tanto desde la AREF como desde el banco de la provincia. Respecto del proceso electoral, espera propuestas y no “campañas de desprestigio”, y evaluará dentro de la UCR la alternativa de postularse para la intendencia. “Seguramente habrá internas y cada uno de los lugares será consecuencia del trabajo realizado”, dijo.

Río Grande.- El concejal radical Paulino Rossi avizoró “un año muy intenso” de cara al proceso electoral que se empieza a acelerar con la definición de la fecha de elecciones que daría la gobernadora en el discurso de este viernes. “Ya sabemos que las elecciones van a ser en junio, así que se acortan todos los plazos y se genera una tensión en lo político. Espero que el proceso pueda transcurrir con mucha responsabilidad de parte de todos los que estamos en cargos públicos y que no sea un sálvese quien pueda. Lamentablemente las viejas prácticas de la política se siguen usando y espero que no sigan con esta escalada de noticias falsas y que se puedan discutir ideas, para que los vecinos puedan elegir qué es lo mejor para los próximos cuatro años”, expresó por Radio Provincia.

Cuestionó la falta de propuestas y la política “basada en el desprestigio y en la falsa noticia para hacer operativos”, afirmó que frente a estas situaciones “la gente se enoja con razón”.

“Todos tienen que dar a conocer propuestas, porque el diagnóstico es lo más simple y sabemos cuál es la realidad. Lo que se debe decir es qué van a hacer para cambiarla”, subrayó.

Consultado acerca de si tiene pensado disputar la intendencia de Río Grande, no lo descartó: “Estamos trabajando dentro del ámbito del partido para ver de qué manera generamos las mejores alternativas para cada uno de los estamentos. Yo trabajé doce años en el Ejecutivo municipal y ahora estoy en este rol de concejal que me ha dado la posibilidad de aprender un montón de cosas, y estar en contacto directo con los vecinos. Uno siempre se prepara para asumir nuevos desafíos”, sostuvo.

La incógnita se develará pronto porque “en estos próximos días se estarán definiendo los desafíos que vamos a tener que asumir, pero ganas de participar siempre tengo”, dijo el edil riograndense.

También barajó la alternativa de “volver a ser concejal, porque este es mi primer mandato. Esto se definirá dentro del radicalismo, hablaremos con las autoridades partidarias y los sectores que siempre participan, tratando de buscar consensos. Seguramente vamos a tener internas, porque es algo que nos caracteriza como partido. Estamos en una etapa de mucho diálogo para consolidar los mejores equipos en cada uno de los lugares, que serán consecuencia del trabajo realizado”, manifestó.

Comercio en crisis

Por otra parte, se le consultó sobre el pesimismo en el sector del comercio, que no ve un repunte de la actividad pese al año electoral, tal como lo expuso esta semana el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Navarro. Por el contrario, las señales son de una profundización de la crisis, dado que se suman nuevos aumentos de tarifas que complicarán la situación de las familias y de los sectores productivos dadores de trabajo. “Venimos con un arrastre de una situación económica compleja y en Río Grande la caída de los empleos directos generados por las fábricas han golpeado duro la economía local, pero tenemos que ver de qué manera nos sentamos a analizar cómo aprovechar otro tipo de oportunidades que se van dando. Se han vuelto a otorgar los beneficios de la 19640 a la actividad petrolera, pero parece que faltan las inversiones. Nos quedamos en los anuncios y tenemos que ver de qué manera se puede aprovechar esto al máximo”, instó.

“Mientras tanto tenemos un estado con la flexibilidad necesaria para poder contener a cientos de familias que están en situación compleja y hay que acompañar a las pymes, que son los grandes generadores de empleo. Hemos generado varias herramientas desde el municipio, pero tenemos que seguir viendo de qué modo acompañamos, porque los costos suben y hay más retracción de consumo. Sube el dólar, suben los precios, pero cuando baja el dólar, no bajan los precios. Permanentemente hay una escalada inflacionaria que impacta en aumento de alquileres, que ya no se pueden pagar. Lo más sensible hoy son los alimentos y desde el estado hay que acompañar a los trabajadores”, reclamó.

Provincia en deuda

Para Rossi falta reacción del gobierno provincial ante este contexto, tanto para frenar aumentos desmedidos de precios con mecanismos de control o incentivos financieros, como para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales por la vía paritaria.

“El estado nacional desde hace tres años viene subiendo la coparticipación tres puntos por año. Hoy hay nueve puntos más que reciben las provincias y los municipios, y tenemos que mantener el poder adquisitivo del salario. En el municipio todos los años hay recomposiciones, pero en la provincia desde hace tres años no se aumenta absolutamente nada”, fustigó.

“Lo más difícil en economía es mantener un equilibrio pero hay que ver de qué manera se mantiene el poder adquisitivo del trabajador. Con el tema de aumento de precios, se pueden generar situaciones para que, cuando hay abusos en el mercado, haya políticas activas de intervención del estado, para que no se disparen los precios”, afirmó.

“Una alternativa es acompañar a sectores que proveen servicios a costos razonables con tasas diferenciales, por ejemplo del banco de la provincia. Tenemos que buscar herramientas en la provincia a través de políticas tributarias, financiamiento a través del banco, para revertir esta situación”, planteó.

Según Rossi hay una falla en la administración provincial que debería revisarse. “Todos los años tenemos más recursos y hay que ver cómo los administramos mejor, para el beneficio de todos los sectores de la sociedad y no solamente para algunos pocos privilegiados”, concluyó.