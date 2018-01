Tito Stefani agradeció muestras de cariño y apoyo

Después de que una red social publicara sobre su estado de salud y afirmara que el actual diputado nacional Héctor ‘Tito’ Stefani tendría una enfermedad terminal y que a su vez provocara el rechazo del intendente Gustavo Melella y el mismo PRO-Cambiemos contra dicha publicación, el propio parlamentario dijo que “los hechos hoy marcan que ya estoy operado, ya estoy sano porque el procedimiento quirúrgico fue cien por cien curativo por lo tanto no tengo que realizar ningún tipo de tratamiento adicional ni complementario”.

Río Grande.- Con una misiva publicada en sus redes sociales titulada “Con ustedes siempre cerca y con la verdad”, el diputado nacional de Tierra del Fuego por el PRO-Cambiemos, Héctor ‘Tito’ Stefani, expresó que “estos últimos meses han sido realmente vertiginosos y encarar esta nueva etapa como diputado de la provincia es un hermoso desafío. Un camino que me llena de expectativas y de felicidad”.

“En el medio de tanta efervescencia, como tipo metódico que soy, no dejé pasar mis controles médicos de rutina y así fue que me detectaron algo llamativo en mis pulmones. Asesorado por mi oncóloga, la Dra. Verónica Baró, tuve que acudir a un especialista en tórax”, relató.

Por ese motivo, “hace algunos días fui intervenido en el Hospital Británico de Buenos Aires por el equipo a cargo del Dr. Gustavo Lyons, de quien destaco no solo su profesionalismo sino muy por encima su tremenda calidez humana como la de cada uno de los integrantes del personal de enfermería y terapia intensiva que me cuidaron”, agradeció.

Confió: “Hoy, recién hoy, les escribo y comparto estas novedades con ustedes como siempre lo hice porque precisamente hoy me dieron los resultados”.

“Nunca tuve ni tendré nada para ocultar ni en lo personal ni en lo político. Simplemente soy alguien reservado, que no disfruta de preocupar al resto sobre todo a quienes me acompañan día a día y me gusta lo concreto, como siempre les digo hechos, no palabras”.

Agregó que “los hechos hoy marcan que ya estoy operado, ya estoy sano porque el procedimiento quirúrgico fue cien por cien curativo por lo tanto no tengo que realizar ningún tipo de tratamiento adicional ni complementario”.

“Agradezco de todo corazón las muestras de cariño, de apoyo, la infinidad de mensajes y llamados y la preocupación demostrada”.

“Estoy muy pero muy bien. Creo que hasta más fuerte por todo el cariño, la atención y amor que recibí. Solo resta agradecer y como dice mi mujer ‘hay Tito para rato’.

Feliz semana a todos! un gran abrazo”, concluye el parlamentario fueguino.