Tita ya tiene contacto informal con Gorbacz por la transición política

El coordinador de Gabinete y Control de Gestión del Municipio de Río Grande, Agustín Tita, confió en poder lograr sentarse a dialogar con el jefe de gabinete del gobierno provincial, luego del demorado primer encuentro, previsto para la semana pasada. Después de la licencia que tomó Gorbacz, dijo que ayer le mandó mensajes a su celular y espera que la semana próxima pueda darse inicio formal a la transición. Ayer participó del encuentro entre Martín Pérez y Gustavo Melella y aseguró que desde el municipio facilitarán la tarea a los entrantes y se trabajará en conjunto el proyecto de presupuesto para el año próximo.

Río Grande.- El coordinador de gabinete del Municipio de Río Grande, Agustín Tita, participó ayer de la reunión entre el intendente en ejercicio y el electo, que dio el puntapié inicial a la transición, y espera ahora el primer encuentro con el jefe de gabinete provincial Leonardo Gorbacz, que se encuentra de licencia fuera de la provincia.

Por FM Master’s destacó que con el intendente electo Martín Pérez “ya habíamos tenido algunas conversaciones en días anteriores, porque después de las elecciones ya estuvimos en contacto, así que se va a empezar a trabajar en las distintas áreas con la transición hasta el 10 de diciembre. Ellos tienen que aprovechar al máximo este tiempo para poder hacer sus proyecciones, ver las medidas que va a llevar adelante el intendente electo, y nosotros dejar como corresponde la función, después de ocho años de trabajo, de muchas actividades que se han hecho y mucha gestión municipal”.

Aseguró que “el municipio está funcionando, con las finanzas en orden y obras en ejecución, y brindando distintos servicios. Como han dicho Martín Pérez y Gustavo Melella, esta transición hay que hacerla como lo ha pedido la sociedad, que votó y eligió un intendente nuevo. Hay que dejar la situación ordenada al que viene, para que pueda llevar adelante su política. Nosotros tenemos que brindar la información y dejar las cosas ordenadas para que se pueda seguir adelante como se vino haciendo hasta ahora”.

“El vecino no tiene ni que saber que hay una transición, porque los servicios se tienen que seguir brindando”, subrayó el secretario, y remarcó que “la transición es un trabajo de equipo, como hemos llevado adelante estos casi ocho años de gestión. Yo estoy designado y los secretarios de cada área van a estar a cargo, y ya dialogamos con la gente de Martín Pérez para empezar a contarles de qué manera está funcionando todo y atender sus consultas”, se comprometió.

Informó que entrantes y salientes “van a empezar a trabajar con el presupuesto del año que viene, así que seguramente se van a empezar a reunir las áreas de finanzas. Es importante que ellos dispongan de la información y en este tiempo puedan ir planificando para aprovechar los tiempos”.

Mensajes de Gorbacz

Consultado acerca de la dilatada reunión con el jefe de gabinete del gobierno provincial Leonardo Gorbacz, dado que luego de conocerse el decreto de transición de la gobernadora había anunciado que la semana pasada iban a tener un encuentro, al que nunca le puso fecha, Tita dio a conocer que ayer por la mañana “recibió un mensaje”.

“Nos estuvimos mandando mensajes para ver si podemos hablar y coordinar para esta semana”, señaló el secretario municipal. Cabe recordar que Gorbacz se encuentra de licencia fuera de la provincia y hasta ahora es el único interlocutor que designó Bertone. “Nosotros esta semana estamos con los festejos de la ciudad, porque estamos cumpliendo 98 años este jueves. Nos reuniremos los días que quedan de esta semana o seguramente la próxima. El ministro me está llamando y entiendo que el llamado tiene que ver con esta situación”, confió.

Se le preguntó si, al igual que en el municipio, van a consensuar el presupuesto provincial: “Yo debo ser honesto y tengo que esperar a poder sentarme para ver cuál es la predisposición que tiene el gobierno en esta transición. Lo voy a saber el día que nos sentemos y podamos conversar. Ahí le voy a poder transmitir cuáles son las condiciones, porque nosotros tenemos que recibir toda la información para poder empezar a trabajar en los proyectos que tiene Gustavo y saber en qué situación se va a recibir la administración en general”, planteó Tita.

“El día que me siente y podamos empezar a hablar, podré decir cuál es la predisposición del otro lado para que, como lo dijo la gobernadora en su momento, sea una transición ordenada”, apuntó.

También fue consultado acerca de si se prevén cambios en los ministerios. “Eso lo estamos conversando, tal como lo hemos hecho en el Municipio de Río Grande a lo largo de estos años. Entendemos que los trabajos se hacen en equipo, eso es fundamental y uno va pensando esto con mesas de trabajo. Estamos pensando en los proyectos, en lo que Gustavo tiene planificado, y seguramente después van a ir apareciendo los nombres de cada ministro. Si hay necesidad de modificar la ley de ministerios, se va a hacer. Eso está sujeto a que se pueda llegar a hacer”, indicó.

“Entendemos que hay que darle agilidad a la gestión, a la demanda de la gente y responder a las necesidades que haya. Mientras las estructuras vengan a contribuir y agilizar los procesos, son bienvenidas. Cuando están para obstaculizar y para generar burocracia, no sirven porque el vecino necesita que le resuelvan los problemas y la comunidad en general necesita que las políticas se puedan llevar adelante de manera ágil. Si demoran mucho tiempo, no terminan siendo efectivas”, consideró.

“Hemos ganado las elecciones hace muy poco tiempo, pero desde hace unos meses veníamos haciendo un trabajo. El trabajo más profundo y en detalle se va a empezar a hacer en estos meses”, estimó, de lograrse el diálogo adecuado con el gobierno.

Con respecto a las obras en curso del gobierno, que fueron muy publicitadas por la gestión Bertone, Tita aclaró que “esa información es la que tenemos que recibir. Nosotros no tenemos el detalle de esas obras que se anunciaron en época de campaña. Lo que esté hecho de manera correcta, con el presupuesto que corresponde, seguirá adelante”, dijo y, en caso de alguna irregularidad, advirtió que “nosotros no somos la justicia, nosotros venimos a gobernar. Si la justicia tiene que intervenir en algo, tendrá que hacerlo pero esa no es una decisión del Ejecutivo”, concluyó.