Tita espera que “en función de lo que la gente votó se lleve adelante un vínculo más sano”

El coordinador de gabinete Agustín Tita, uno de los responsables designados por el gobernador electo Gustavo Melella para llevar adelante la transición a diciembre, confió en que el gobierno en ejercicio haya leído el mensaje de las urnas y se pueda establecer una relación “más sana” de la que mantuvieron durante la gestión Bertone. Esta semana debería realizarse la primera reunión con el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, y resta fijar la fecha. Se requerirá información para comenzar a trabajar con el plan de gobierno, en base a datos ciertos sobre la situación de la provincia.

Río Grande.- El coordinador de gabinete del municipio de Río Grande, Agustín Tita, uno de los funcionarios designados por el gobernador electo Gustavo Melella para llevar adelante la transición con el gobierno en ejercicio, confía en una relación “más sana”, que permita conocer acabadamente la situación de la provincia y poder planificar la futura gestión.

Por FM Aire Libre, indicó que “esta semana está prevista la primera reunión con funcionarios del gobierno para comenzar a ordenar la transición. Nos esperan seis meses largos de mucha actividad y trabajo. Nosotros estamos proyectando el gobierno de Gustavo Melella, que va a ser a partir del 17 de diciembre, y articuladamente con el gobierno de la provincia tenemos que trabajar para recibir la información de las distintas áreas, de los entes descentralizados, para saber cuál es la situación que vamos a recibir el 17 de diciembre. El gobierno tiene la obligación de gobernar y solucionar los problemas de la gente de acá hasta el 17 de diciembre y nosotros vamos a tomar la administración luego de esa fecha”.

“Yo tuve una comunicación la semana pasada con el ministro jefe de gabinete y quedamos en reunirnos, pero tenemos que determinar la fecha todavía. Debo decir que fueron años muy difíciles en nuestra relación con el gobierno de la provincia, y esto la comunidad lo sabe, pero entendemos que después de la votación que se realizó, donde la población habló acerca del futuro y de lo que quiere, entendemos que la transición va a ser de manera ordenada. Eso es lo que demanda la gente”, subrayó.

“Un gobernante sabe que si sus funciones finalizan el 17 de diciembre no puede realizar actos de gobierno que comprometan la administración en el futuro y es natural que así sea. Por el trato que hubo con el gobierno de la provincia uno entiende que hay cierta inquietud y preocupación en algunos sectores. Pero la gente votó, se expresó, y la gente está pidiendo otra manera de hacer política. Va a ser fundamental que el gobierno provincial haya escuchado esto y que, en función de lo que la gente dijo, se lleve adelante un vínculo más sano en estos meses. Esperamos una relación más transparente, con más cordialidad y otras formas”, señaló.

Mencionó que “la gente y los medios han vivido la forma en que se manejó la comunicación desde el gobierno, de una manera que uno no veía desde hace muchos años. No han dejado que alguien participe de un acto o que salgamos en algún medio. Quizás la comunidad no sabe mucho de esto, pero sí los medios, y ojalá que en estos meses que quedan el gobierno haya entendido que esa no es la manera”.

Se le recordó que la gobernadora dijo que Melella no podrá cumplir con las promesa de campaña porque no hay fondos para hacerlo. “La gobernadora está gobernando y si ella como autoridad dice eso, yo no puedo decir lo contrario –respondió-. Cuando nos toque asumir el 17 de diciembre veremos cuáles son los números y tendremos una opinión. Hoy hay que ser respetuosos de los que están gobernando. El detalle de los números lo vamos a conocer antes, si nos lo permiten, y si no, cuando lleguemos al 17 de diciembre”.

“Seguramente en la semana nos vamos a poner en contacto con el ministro (Gorbacz) para sentarnos y empezar a trabajar. Hoy nos llega información de todos lados y alguna inquieta, sobre la situación en que están las obras, los adelantos que se han hecho, la incorporación de gente en la administración, pero es información que llega. Eso puede generar incertidumbre y esto se va a calmar cuando nos sentemos y tengamos información del propio gobierno. Hay muchas cosas que se comentan a través de las redes sociales y uno tiene que saber cuáles son reales y cuáles no, para no generar incertidumbre y confusión en la comunidad, porque eso no contribuye a nada”, expresó.

Adelantó que “cuando nos sentemos vamos a hacer un requerimiento de información sobre la situación en que se encuentra el gobierno y las distintas áreas que lo integran, los ministerios, los entes autárquicos, la situación de las obras, si están finalizadas, si se han pagado. Ahí tendremos una información más acabada y podremos trabajar con información cierta, pensando en el futuro de la provincia”, concluyó.