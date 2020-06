Tierra del Fuego tendrá una empresa para proveer internet

La delegada de ENACOM en la provincia dio los lineamientos del trabajo que viene realizando, si bien en parte se encuentra interrumpido por la cuarentena, en materia de fiscalización. Dio a conocer el contacto que mantuvo con productoras y licenciatarias de servicios de internet, y la noticia de la aprobación que obtuvo la provincia. Ahora se deberá montar la empresa estatal para avanzar en el desarrollo. También hay gestiones con ARSAT para la unión con el continente, que permitirá mejor conectividad.

Río Grande.- Paula Cata, representante de ENACOM en Tierra del Fuego, dialogó con Radio Universidad sobre la labor que viene desarrollando, con algunas restricciones por la cuarentena, y celebró la posibilidad de que la provincia pueda montar su empresa proveedora de internet.

“El ENACOM regula todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, esto implica licencias para radio, para locutores, regula todo el servicio de telefonía móvil, fija, de red y videocable, las radiocomunicaciones a las que se le asigna una frecuencia y debe estar autorizada. Es mucha la labor de organización y control. En la provincia hay mucho por hacer y tengo un trabajo muy grande por delante”, afirmó.

“La semana pasada tuvimos un encuentro con productoras audiovisuales y licenciatarios TIC –servicios de tecnologías de la información-, que son las empresas habilitadas para proveer servicios de internet. Uno tiene la idea de que solamente las grandes empresas ofrecen internet, pero cualquier persona se inscribe y puede proveer de internet, obviamente comprando a las grandes mayoristas. En este momento tenemos doce licenciatarios TIC en la provincia, una es sólo radiocomunicación, que es lo que necesitan los taxis, y once se dedican a proveer de internet a usuarios comunes. A ellos se les brindan herramientas de fomento y desarrollo. Pueden inscribirse en la página de enacom.gob.ar y ver donde dice FOMECA la parte de subsidios de fomento para desarrollar su actividad”, informó.

Destacó que “la provincia recibió la posibilidad de ser licenciataria TIC y tener una empresa estatal que provea de internet. Esta es una gran noticia, porque nos permite tener la conexión con ARSAT, que brinda la mayor cantidad de conectividad a la Argentina. Esto nos va a permitir hacer la unión oceánica que falta, para unir el continente con la isla, y tener una internet de mucha mejor calidad a lo largo de toda la ruta 3 y la provincia”.

“Esta conexión se hace por la red de fibra óptica, aunque todavía falta la unión entre una y otra. Esto implica una gran inversión y ARSAT va a trabajar junto con la provincia. Esto va a permitir que todos los entes estatales tengan conectividad de buena calidad y de manera gratuita, y a la vez va a bajar los costos para las empresas que ofrecen internet”, indicó.

“Esta pandemia frenó toda posibilidad de ir progresando pero cuando todo se reactive espero que la provincia pueda avanzar con el desarrollo de la empresa, que es el primer paso, luego sigue la parte técnica y de ahí en más podrán hacer el desarrollo”, señaló de los pasos por seguir.

Respecto de la comercialización del servicio, “será algo que deberá decidir la provincia, pero según tengo entendido va a ser una empresa estatal, y obviamente va a quedar en la provincia, independientemente de cada gestión”, dijo.

Radios privadas

Consultada sobre el control de las radios FM, donde es común la interferencia de frecuencias, recordó que asumió el cargo “los primeros días de marzo y el 16 comenzamos con el aislamiento. Estoy haciendo un trabajo remoto y los fiscalizadores no pueden salir a trabajar. Tenemos dos fiscalizadores en Ushuaia, que sólo trabajan con interferencia de telefonía, y los fiscalizadores de radios están en Comodoro Rivadavia”, por lo que habrá que esperar que puedan trasladarse a la provincia.

También dio cuenta del acuerdo vinculado con las tarifas. “La última disposición fue luego de un acuerdo común entre empresas y ENACOM la semana pasada. Establece que desde el 1° de mayo al 31 de agosto las tarifas quedan congeladas, es decir que la facturación de junio no puede venir con aumento. Esto es para telefonía fija, móvil, internet y videocable”, detalló.

Puntos de contacto

Finalmente informó que la oficina de ENACOM está en Ushuaia, en Gobernador Paz 1121. “En Río Grande hay una oficina al lado de Radio Nacional, que depende de Servicios Audiovisuales, pero todavía no está bajo mi gerencia. Ya tomé contacto con la gente que trabaja ahí pero no dependemos de la misma área. Yo solicité a nivel nacional poder ocuparme de las dos áreas, porque la provincia es la misma y ENACOM nuclea grandes grupos de gente que necesita ayuda y la idea es poder tener la oficina al lado de Radio Nacional. En este momento no hay atención al público pero la intención es estar cerca de los productores audiovisuales, de las radios, y que tengan un lugar donde hacer consultas, llevar sus papeles y demás. En este momento tenemos dos personas trabajando en Río Grande y cuatro en Ushuaia, realmente es poco el personal para todo el control que se requiere hacer. Es la provincia que más medios de comunicación tiene por habitante y es algo que tenemos que dar a conocer al resto del país. Como provincia joven hay muchas ganas de hacer cosas y mucha creatividad, y nuestra función es darlo a conocer al resto del país. Si alguien quiere hacer alguna consulta, dado que no hay atención al público, mi mail es pcata@enacom.gob.ar. Pueden hacer consultas los usuarios y licenciatarios”, concluyó.