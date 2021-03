Tierra del Fuego sigue “en una meseta” pero se prepara para la segunda ola

La Ministra de Salud de la provincia dio detalles de la reunión mantenida el viernes con sus pares de las distintas jurisdicciones y la ministra Carla Vizzotti, en la que se analizó la evolución de la pandemia y las medidas para prepararse para “la segunda ola”. En el resto de las provincias ya se observa un aumento de casos pero Tierra del Fuego sigue “en una meseta”, dijo la Dra. Di Giglio, con entre 180 y 230 casos por semana. Aseguró que el inicio de clases no se tradujo en mayores contagios y no se puede predecir cómo va a impactar el rebrote que se anuncia para fines de abril o principios de mayo. Como primera definición, se limitarán las reuniones sociales pero no la actividad económica, adelantó. Respecto de las personas vacunadas, hay alrededor de un 12% de la población objetivo, y el 80% del personal de salud ha recibido su dosis. Se esperan más vacunas Sputnik para esta semana para continuar con mayores de 70 años, mientras que la Sinopharm se sigue administrando a personas de riesgo de entre 55 y 59 años.

Río Grande.- La ministra de Salud de la provincia, Dra. Judith Di Giglio, dialogó este sábado con Radio Universidad 93.5 luego de participar de la reunión del Consejo Federal de Salud –COFESA-.

En primer lugar hizo un reconocimiento a la labor de la Dra. Ana Mensato, recientemente fallecida, y al pesar personal por tamaña pérdida. “Es una tristeza enorme desde el punto de vista personal, porque yo conocía a la doctora y tuve el placer de trabajar muchos años con ella. No era solamente un trato laboral sino un trato personal y fue una noticia inesperada para todos. Es una tristeza enorme porque fue alguien que dio todo para trabajar en esta pandemia y desde hace muchos años en atención primaria sobre todo en la ciudad de Río Grande”, dijo.

Panorama del país

Puntualmente sobre la reunión del viernes del COFESA, de la que participó la ministra Carla Vizzotti, recordó que “la última reunión había sido el 27 de febrero de 2020, así que estuvimos más de un año sin una reunión presencial. Es muy bueno encontrarse y generar consensos, porque continuamos viviendo en una situación inédita y, si miramos el panorama internacional, vemos que esta batalla no está ganada. Pudimos analizar situaciones y compartir lecciones aprendidas entre todos”.

Respecto del cierre de fronteras y la cancelación de vuelos internacionales, aclaró que “las fronteras internacionales están cerradas desde el mes de diciembre en nuestra provincia, si bien continúan saliendo vuelos al exterior para los argentinos que quieren viajar. Si bien los vuelos se han reducido en un porcentaje importante, la idea es limitar los viajes al exterior por turismo, sobre todo a países donde circulan variantes de cepas que no tenemos, o a países donde haya transmisión comunitaria y circulación viral importante”.

Porcentaje de vacunados

Consultada sobre la cantidad de vacunados en Tierra del Fuego, precisó que “a nuestra provincia han llegado 15.560 dosis de diferente tipo de vacunas entre el componente 1 y 2. Hasta el momento se han vacunado unas 11 mil personas con la primera y la segunda dosis. Si hablamos de las personas que recibieron la primera dosis, son más de 8 mil. Esto corresponde a un 11 ó 12% de la población objetivo. Por supuesto todo el país a esta altura esperaba tener más personas vacunadas”, manifestó.

“En el COFESA planteamos que como provincia hemos decidido vacunar personal de salud y mayores de 60 años, en base a las vacunas que recibimos. Por supuesto iniciamos por mayores de 80, luego mayores de 75 y ahora estamos con los mayores de 70. Con la vacuna de Sinopharm se vacunó a personas de riesgo de entre 55 y 59 años, y no hemos vacunado personal estratégico. Hablando de números de nuestra provincia, el 69% que falleció tenía más de 60 años. El gran objetivo de la campaña de vacunación es disminuir la mortalidad y el impacto en la hibernación, no la eliminación porque sabemos que el virus va a seguir circulando y es muy probable que con la vacuna no vayamos a llegar a virus cero, porque va a seguir circulando como lo hacen otros virus. Lo importante es vacunar a las personas que mayor riesgo tienen de tener un cuadro grave o de fallecer”, marcó como prioridad.

Docentes sin vacunar

Dado que el secretario general de SUTEF Horacio Catena dijo que solamente 300 docentes fueron vacunados y pertenecen a personal de riesgo, la ministra explicó que se está siguiendo el programa nacional. “Se vacuna a todos los docentes con factores de riesgo de la misma manera que lo hacemos con el resto de la sociedad. No podemos vacunar a una persona de 23 años, sea docente o personal de seguridad, y dejar de vacunar a sus padres de 60, que son los que tienen más riesgo de fallecer o de requerir internación”, sostuvo.

“Nosotros respetamos el plan nacional de inmunizaciones y vacunamos a los que más riesgo tienen de un cuadro grave. Sabemos que los casos van a aumentar y ya están aumentando a nivel nacional. En nuestra provincia continuamos en una meseta y tenemos que vacunar la mayor cantidad de personas posible para disminuir la mortalidad”, manifestó.

Más vacunas

Uno de los pedidos de todas las jurisdicciones al gobierno nacional fueron más vacunas, ante la llegada del invierno que en Tierra del Fuego tiene un alto impacto: “Yo participé de esta reunión y fue uno de los pedidos. Cada provincia tiene sus características y necesidades. El Ministro de Salta y el de Misiones plantearon la gran cantidad de personas que atraviesan la frontera caminando, y vienen de países donde hay cepas que tienen mayor velocidad de transmisión. La provincia de Buenos Aires aún no ha logrado vacunar a todo el personal de salud y nosotros ya tenemos el 80% vacunado, tanto del sector público como del privado, y más de un 50% con el esquema completo de primera y segunda dosis. El personal va a ser vacunado en su totalidad, e iremos alternando con los otros grupos en la medida que lleguen más vacunas”, dijo.

Por el momento no se analiza vacunar a menores de 70 años para seguir bajando la franja etaria: “Nosotros entregamos turnos cuando ya tenemos las dosis en la provincia. Cada vez que disminuimos la edad, hay más personas dentro de esa franja. Cuando convocamos a personas entre 70 y 75 años el primer día recibimos 5 mil mensajes de whatsapp. Una vez que tengamos la mayor cantidad de dosis para los mayores de 70 y estemos próximos a finalizar con ese grupo, seguiremos con el resto de la población objetivo”, aseguró.

“Tenemos todos los turnos dados para toda esta semana. En el caso de los grupos de riesgo queremos vacunar realmente al que lo necesita y en los próximos días van a llegar más vacunas Sputnik, aunque no sabemos cuántas. Con esas vacunaremos a los mayores de 70 años y seguiremos con los grupos de riesgo con la Sinopharm para personas de entre 55 y 59 años”, apuntó.

Informe en Legislatura

Consultada sobre el pedido de informes que había realizado el legislador del MPF Pablo Villegas sobre las personas vacunadas, confirmó que “hemos enviado el informe a la Legislatura como hacemos con cualquier otro informe que solicitan. Lo único que no hemos podido entregar es la lista nominalizada de los que fueron vacunados porque hay una ley nacional que lo impide”.

Crematorio en Ushuaia

Por otra parte, se le preguntó sobre la denuncia que presentaron damnificados que esperan hace meses la cremación de sus seres queridos en la capital fueguina. En su defensa, la funeraria Ramón Oviedo responsabilizó a la provincia por no permitir la sepultura de los cuerpos. “La funeraria es una empresa privada, y no es que nosotros no permitimos la sepultura. No permitimos la sepultura de cuerpos COVID, y el señor tenía cuerpos no COVID. Los cementerios de Ushuaia y Río Grande son municipales y los cuerpos COVID deben tener ciertas características en la sepultura. No es que no se puedan sepultar, pero debe haber cierta profundidad. Por las características del suelo en nuestra provincia eso no se puede realizar, por eso los cuerpos con COVID deben ser cremados. Lo que sucedió es que el crematorio de Río Grande prácticamente estuvo abocado al COVID, y en Ushuaia había personas que tenían la decisión de cremar a su familiar sin patología COVID. La funeraria debía procurar llevar los cuerpos a Río Gallegos u otro lugar, y no sabemos por qué motivo no lo ha realizado”, dijo.

Restricciones y menos turismo

Sobre las medidas de restricción de vuelos definidas a nivel nacional, no tendrían mayor impacto que el actual en Tierra del Fuego. “Ushuaia no recibió turismo extranjero este año, porque solamente recibió turismo nacional. Los vuelos estuvieron siempre restringidos para el ingreso de turistas y por supuesto esto es un daño importantísimo para el turismo de todo el país. Esto ocurre no solamente por vía aérea sino también marítima, porque este año los cruceros no han llegado a la ciudad. El daño al turismo ha sido muy importante y desde el área sanitaria hemos hecho un gran esfuerzo para poder lograr que pueda venir turismo nacional, como se dio durante todo el verano. Fue de una manera exitosa porque no hemos tenido inconveniente con la situación epidemiológica”, destacó.

La segunda ola

El punto de preocupación hoy está puesto no sólo en la curva de crecimiento de casos sino en la segunda ola de contagios que se espera para fines de abril o principios de mayo. En Tierra del Fuego, hasta ahora, la decisión es no restringir actividades comerciales: “Esto se habló en el COFESA y sabemos que no podemos predecir cuándo va a llegar ni qué impacto va a tener la segunda ola. Son múltiples los factores que intervienen y para la primera ola preparamos el sistema sanitario en cuanto a infraestructura, adquisición de respiradores y equipamiento de alta complejidad para unidades de terapia intensiva. Ampliamos al máximo la capacidad de cada hospital pero hay un recurso que es finito, que es el recurso humano. Esto ocurre en todo el país y en el mundo. Tenemos personal al límite y la respuesta sanitaria fue criticada en época de pandemia. Hablando de lecciones aprendidas, el objetivo es minimizar el impacto, tratar de disminuir la velocidad de transmisión del virus para evitar el colapso del sistema sanitario. En esta segunda ola todos debemos colaborar para disminuir la velocidad de transmisión del virus. Hablamos de localizar las actividades de mayor riesgo y, a medida que vayan aumentando los casos, iremos restringiendo. Cuando hablamos de restringir, me refiero a las reuniones sociales, no a actividades económicas. Esto es en un inicio y veremos de qué manera irá evolucionando la transmisión en cada ciudad”, señaló.

Meseta actual

Lo cierto es que hasta el momento la provincia no registra aumentos: “Venimos con un promedio semanal de entre 180 y 230 casos. Los martes informamos los casos confirmados y podremos ver la acumulación en los últimos siete días, pero por ahora es estable. Hemos observado que el inicio de las clases no ha producido un aumento de casos como sucedió en todo el país. Hay otros países del mundo donde tampoco ha incidido en el aumento de casos, aunque por supuesto hay mayor circulación de personas”, observó.

Paritaria en salud

Finalmente se la consultó sobre la situación del personal de salud, que está reclamando un aumento salarial: “Las paritarias están a cargo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía para todas las diferentes áreas, y se está trabajando para lograr el mejor acuerdo salarial. Tenemos un personal de salud absolutamente exhausto, completamente cansado, como ocurre en el resto del país, porque nunca disminuyó el trabajo. Cuando empezaron a disminuir los casos de COVID, empezamos a atender otro tipo de patologías que habían quedado desatendidas en todo el país, y luego comenzó la campaña de vacunación. Hay colegas que tenían que tomarse algunos días de descanso y para el que queda aumenta el trabajo, porque tiene que cubrir al que se fue de vacaciones, así que el personal viene muy cansado. La situación económica a nivel nacional es muy compleja pero seguimos en paritarias tratando de dar una respuesta”, concluyó.

Tierra del Fuego recibe otras 1.800 dosis de vacuna Sputnik V

Este domingo se comenzó a distribuir en todo el país 337.800 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V que serán utilizadas para fortalecer la inoculación de los argentinos y argentinas en un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y las Provincias.

Luego del procedimiento de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, las vacunas llegarán entre el domingo y el lunes a todas las jurisdicciones.

En Tierra del Fuego se estarán recibiendo 1.800 dosis para poder continuar con el plan de inmunización para combatir el COVID-19, principalmente a los adultos mayores y grupos de riesgo.

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta este sábado ya son 3.063.864 el total de vacunas aplicadas: 2.472.426 personas recibieron la primera dosis y 591.438 ambas. Asimismo, fueron distribuidas 3.846.565 dosis en todo el país.