Tierra del Fuego rechazará ofrecimiento de subsidio de Nación

El director de la AREF, Arturo Capellano, expuso la diferencia abismal entre la compensación que ofrece el Gobierno nacional y la pérdida que tendrá la provincia que supera los 500 millones de acá a fin de año. La decisión es seguir la línea de otras jurisdicciones, que ya expresaron su rechazo.

Río Grande.- El titular de la AREF, Arturo Capellano, adelantó por FM La Isla que la provincia de Tierra del Fuego se sumará al rechazo de las provincias de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, y continuará con la demanda ante la Corte Suprema por el perjuicio ocasionado por el congelamiento de combustibles en el cobro de regalías.

“Ante las medidas que se tomaron desde el estado nacional hay una pérdida estimada en 500 millones de pesos, por el congelamiento de precios, la rebaja de IVA y la suba del piso de Ganancias. Recientemente se ofreció una especie de compensación de 116 pesos por barril, y el 12% correspondería a la provincia. En nuestra provincia tenemos una producción de 362 mil barriles por mes, es decir que estamos hablando de 14 pesos que compensarían a la provincia. Multiplicados por los 362 barriles mensuales, hablamos de una compensación de cinco millones de pesos por mes. Pero esta compensación va dirigida a la venta en el mercado interno, y de lo que nosotros producimos, solamente el 55% es para la venta en el mercado interno, quiere decir que no van a ser cinco millones, sino el 55% de esa suma. La provincia va a recibir como neto de compensación dos millones setecientos mil pesos por mes”, precisó.

“La medida tomada hace un par de semanas nos genera una pérdida de 500 millones hasta fin de año, y por eso se hizo el reclamo judicial con otras jurisdicciones. Si estos dos millones setecientos mil lo llevamos hasta fin de año, hablamos de una compensación de 11 millones de pesos, contra una pérdida de 500 millones. La verdad estamos muy lejos de poder hablar de una compensación de los efectos de las medidas tomadas por el estado nacional”, subrayó.

Agregó que “aceptar esta compensación va de la mano de renunciar al reclamo judicial, y no es un dato menor. No es que recibimos la compensación y seguimos luchando por los 500 millones de pesos que no vamos a recibir. Tenemos que renunciar a ese reclamo”.

“Otras jurisdicciones ya han dicho que no y seguramente en el transcurso de los próximos días se va a conocer el impacto que tiene en esas jurisdicciones. Cuando se hizo el reclamo judicial, se hizo una estimación al valor de ese momento, de 61 dólares, luego el barril se fue a 69 dólares, ahora quedó en 64 dólares, y estamos ya hablando más de 500 millones de pesos. No es una solución para la pérdida de recursos que están teniendo las jurisdicciones”, reiteró.

“La diferencia es muy grande y alguna solución se va a tener que buscar, no solamente para Tierra del Fuego sino para todas las jurisdicciones que están perdiendo sus recursos, ya sea por regalías en este caso, o por coparticipación federal”, concluyó.