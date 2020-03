Tierra del Fuego preparada para diagnosticar el Coronavirus con su propio laboratorio

La provincia de Tierra del Fuego ya está preparada para afrontar el diagnóstico de la pandemia del COVID-19 en sus laboratorio del Hospital Regional Ushuaia ‘Gobernador Ernesto Campos’. “Se trata de ver cuántas vidas salvamos y cuántos muertos menos vamos a tener”, resaltó el gobernador Gustavo Melella, quien llevó tranquilidad a la población. En tanto la Ministro de Salud de la Provincia, Dra. Judith Di Giglio, informó que al 25 de marzo ya son diez los casos positivos confirmados y todos son de Ushuaia. Valoró la posibilidad de contar con los resultados de análisis de este virus en 48 horas como máximo, una vez el Malbrán envíe los reactivos a la capital fueguina, llegada que es inminente.

Ushuaia.- Tras la capacitación de profesionales del Hospital Regional Río Grande por parte del Instituto Malbrán y el equipamiento que adquirió la gestión del Gobernador de Tierra del Fuego, profesor Gustavo Melella, nuestra provincia ya está preparada para diagnosticar el Coronavirus. Solamente falta el arribo de los reactivos por parte del mencionado instituto de diagnóstico nacional. Justamente el Malbrán comenzó el proceso de descentralización del diagnóstico. Se trata de una distribución progresiva de más de 57.000 determinaciones para las distintas jurisdicciones del país para que puedan montar las técnicas pertinentes.

Que no cunda el pánico

“El virus es muy complejo y nosotros estamos para escuchar a los especialistas y tomar las decisiones que tengan que ver con políticas públicas y acciones en general. Permanentemente hay datos nuevos y hay que evaluar acciones, tomar decisiones nuevas. Estamos en permanente contacto, con el sistema de videoconferencias también, viendo cómo otros países manejaron la situación, como el caso

El Ministerio de Salud de la Nación inició el proceso de distribución progresiva de más de 57.000 determinaciones para diagnóstico de Covid-19 a las distintas jurisdicciones del país para que puedan montar las técnicas pertinentes para lograr la descentralización de confirmación de los casos. Esta acción se completa con la capacitación on line que los profesionales de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Carlos Malbrán y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) brindaron hoy a las instituciones del país que forman parte de la Red Nacional de Laboratorios, informó el organismo. El ministro de Salud, Ginés González García, reconoció “el importante” trabajo desarrollado por el equipo del ANLIS–Malbrán y afirmó que “el traslado de la muestra desde el lugar de procedencia al Malbrán es, por lo general, el que más tiempo toma”.

de Corea que tenía una evaluación minuto a minuto. Hay mucho trabajo para procesar información, evaluar y tomar decisiones”, manifestó el gobernador Gustavo Melella a Radio Provincia en la antevíspera. Observó que “la Provincia y la Nación tenemos el mismo esquema. Los infectólogos y especialistas van evaluando permanentemente los casos, en qué zona, cuál es la procedencia, con quién se relacionó la persona infectada. Con los grupos de riesgo, como los mayores de 60 años, hay que identificar dónde viven, hacer un relevamiento. Con los mayores de 70 u 80 que tengan alguna enfermedad está todo geo referenciado. Esto lleva un trabajo informático también. Detrás de cada decisión hay mucha información que se va procesando y discutiendo”, sostuvo. “Hay que agradecer al Gobierno nacional, al ministro (de Salud) Ginés (González García), la posibilidad de hacer los análisis en la provincia, porque todas querían poder hacerlo en sus laboratorios. Son solamente seis provincias y una es la nuestra. Por la cuestión insular se demora mucho la evaluación y ya están llegando los kits en los próximos días para comenzar a hacer los análisis que correspondan. Estarían llegando martes o miércoles –por hoy-. La nación ha comprado los reactivos y esto lo distribuye el gobierno nacional. Esto no se compra en una farmacia, y lo mismo ocurre con los respiradores, que el gobierno nacional distribuye a las provincias según las necesidades”, explicó el profesor Gustavo Melella.

“Estamos preparados para enfrentar a la pandemia”

El Gobernador aseguró que “el laboratorio tiene las condiciones para los análisis, tenemos el personal capacitado, y esto nos va a permitir evaluar más cantidad de personas en menos tiempo. Tanto los negativos como los positivos van a salir más rápido –advirtió-. No es para alarmarse ni para entrar en psicosis, porque esto nos va a dar datos concretos en forma permanente de cómo se va comportando el virus en nuestra provincia, y con más datos vamos a poder tomar mejores decisiones. Para nosotros es una gran tranquilidad tener un mayor control”, dijo. Basándose en la realidad del comportamiento de este virus, anticipó que “los números de infectados van a ir creciendo en el país y en nuestra provincia. Tenemos que lograr achatar la curva de crecimiento para dar tiempo al sistema de salud de que pueda responder. Por eso son tan importantes estos días de cuarentena. Yo sé que es terrible y algunos buscan como excusa salir todos los días a comprar al supermercado, pero tenemos que estar adentro”.

“La mayoría de la gente no tiene síntomas o lo pasa con un poco de fiebre, pero tenemos que proteger a los grupos más vulnerables, a quienes golpea muy duro”, expuso.

En diálogo con Aire Libre FM (96.3 MHZ), la Ministro de Salud de la Provincia, Dra. Judith Di Giglio informó de los preparativos para afrontar el diagnóstico del COVID-19. “Me comuniqué con la Directora del Malbrán y estamos a la espera de que envíen los reactivos esta semana”, dio cuenta Di Giglio. Agregó que “nosotros, en el Laboratorio (del Hospital Regional Ushuaia), ya tenemos todo preparado, sólo esperamos la llegada de estos reactivos a Ushuaia; no tenemos una fecha, pero nos dijeron antes del 27 de marzo”. En ese sentido la integrante del Gabinete provincial resaltó que teniendo estos reactivos en la capital fueguina, “en vez de seis días que es lo que tardan los resultados del Malbrán, en solo 24 horas en Ushuaia o 48 horas en Río Grande cómo máximo, podremos saber los resultados de si es un caso positivo o no. Primero se hace un test para otro tipo de virus que lleva 24 horas y luego el test del coronavirus”, explicó. Consultada sobre los beneficios de obtener los datos en estos lapsos, la Dra. Di Giglio recordó que “para nosotros los casos sospechosos son positivos hasta que se demuestren que son negativos, no cambiaría el tratamiento, sí cambia para las personas, más que nada, ya que para ellas no es lo mismo esperar seis o siete días que esperar uno o dos días. Aunque la persona esté bien, genera sin dudas un estado de ansiedad y para nosotros es fantástico tener los resultados acá”.