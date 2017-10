“Tierra del Fuego es la más beneficiada por Nación”, aseguró Blanco

El legislador Pablo Blanco expuso los beneficios que han llegado por parte del gobierno nacional, no sólo en materia de obra pública sino en asistencia, y además destacó que es la provincia más beneficiada en el proyecto de presupuesto elevado. Subrayó que el discurso de que el macrismo estaba en contra de Tierra del Fuego “se va cayendo”, y no sólo aludió a la oposición kirchnerista, sino al oficialismo provincial que “a veces se apropia de las obras o dicen que son de ellos”. Respecto de las direcciones opuestas que tomaron los concejales radicales Romano y Rossi, no quiso opinar, para “no distraer la atención de la campaña”.

El legislador del bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, fue consultado sobre el rumbo disímil que tomaron los concejales radicales Juan Manuel Romano, de la vereda opuesta a Cambiemos; y Paulino Rossi, alineado ahora con la alianza UCR-PRO, luego de haber sido protagonista en la refundación del frente UnirTDF.

Blanco estimó que “seguramente después del 22 de octubre se tratará todo en el ámbito partidario. Ahora no queremos perder tiempo en esas cosas y estamos dedicados a la campaña y en tratar de lograr la mejor fiscalización y el mejor resultado posible”, señaló, sin darle mayor importancia al tema.

Se le preguntó por la poca exposición del candidato de Cambiemos en los medios, y marcó una línea que inició en las PASO y continúa, basada en “hablar con la gente, organizar reuniones con quienes lo soliciten o las que va organizando la gente que trabaja en la campaña”, antes que buscar un protagonismo mediático.

“Es una campaña tranquila, donde los candidatos le van explicando a la gente la visión y la tarea del gobierno nacional por Tierra del Fuego”, dijo.

Asimismo, resaltó los beneficios que llegaron a la provincia y darían por tierra con los discursos de la oposición kirchnerista. “En el tratamiento del presupuesto nacional, Tierra del Fuego es la más beneficiada del país con relación a sus habitantes, y esto llamó la atención a los medios nacionales. Con esto se va cayendo todo lo que decían de que el gobierno de Cambiemos estaba en contra de la provincia. La gente lo va viendo y, tras el resultado de las PASO, no hay ningún condimento nuevo para cambiar la forma en que se venía realizando la campaña, con propuestas y defensa de lo que hace el gobierno nacional, sin preocuparse por los demás candidatos”, señaló.

“Hay otros que privilegian una campaña con críticas a los otros candidatos, pero no es la postura de Cambiemos. El resultado de las PASO ratifica lo que uno venía pensando y da aliciente para trabajar, confirmando que uno estaba en el camino correcto”, subrayó.

Se le preguntó si no le preocupa que no se discutan en Tierra del Fuego entre los candidatos los temas centrales que se van a tratar en el Congreso, desde la reforma tributaria, el presupuesto, el nuevo pacto fiscal, o el fondo del conurbano bonaerense, dado que no están en la agenda de ninguno. “La postura de los candidatos de Cambiemos es clara, y es la defensa de los intereses de la provincia de Tierra del Fuego en todos sus aspectos”, respondió, y consideró “inevitable la discusión de la coparticipación, con la tranquilidad y la garantía que da la Constitución Nacional de que la provincia bajo ningún punto de vista puede recibir menos de lo que está recibiendo. Será materia de discusión cuando esté presentado”.

“Tampoco hay mucho conocimiento sobre el contenido de la reforma tributaria. Hay desmentidas de autoridades nacionales sobre lo que quieren instalar otros candidatos, que es la reforma previsional y laboral. No tengo por qué no creerle a los ministros que van al Congreso nacional y dicen que esto no es como algunos sectores plantean”, manifestó.

Agregó que “hay noticias auspiciosas que se van a dar en los próximos meses, sobre la actividad económica en Tierra del Fuego, que está mejorando más allá de que algunos no lo quieran reconocer. Acá la campaña está hecha en contra de lo que hace Cambiemos. Todo el mundo plantea que van a terminar con la industria, que van a sacarle plata a la provincia. Y Cambiemos está demostrando que no destruyó la industria, que hay recuperación en la mano de obra ocupada, que se está haciendo inversión en obra pública”, contrastó.

“El 95% de las obras que se están haciendo en margen sur son con recursos nacionales, y los candidatos no lo reconocen. Al contrario, se los apropian o dicen que es de ellos”, disparó, en claro mensaje a Tierra de Unión y la gobernadora Bertone con sus candidatos.

“Otros hablan del cruce por aguas argentinas, de la prórroga de la 19640, y cuando tenían mayoría en el gobierno nacional nunca lo hicieron. Ahora pretenden que en veinte meses lo haga el gobierno de turno, cuando tuvieron doce años”, manifestó, en alusión a los kirchneristas.

“Yo tengo la tranquilidad de que la ley va a seguir en términos generales, y en el régimen industrial se van a llevar varias sorpresas”, aseveró, sin adelantar detalle de cuáles serán.

Obras demoradas

Respecto de las críticas al endeudamiento que tomó la provincia, y la ampliación del menú de obras cuando no comenzaron con las primeras, reconoció que “uno quisiera ver resultados más rápidos, y uno quisiera que las obras fueran más visibles. Hay muchas cosas en trámite por el proceso de licitación o de adjudicación, y uno quisiera que se hubieran empezado las obras, pero creo que desde fines de 2017 y todo el 2018 van a explotar todas las obras públicas que se van a hacer, y tienen que ver con este financiamiento”, auguró.

“Hay que ser pacientes. Sé que la necesidad hace que la gente sea impaciente, pero las cosas están cambiando para bien”, afirmó Blanco.

Consultado sobre la falta de tierra fiscal para atender la demanda de viviendas, aclaró que de parte de la Legislatura poco se puede hacer más que aprobar una expropiación, “pero eso tiene que venir de la mano de un proyecto del Ejecutivo. Hace pocos días el gobierno anunció la expropiación de una gran cantidad de tierra en la margen sur con recursos nacionales. Son tierras para hacer 2.500 viviendas y son 150 millones en ATN que puso el gobierno nacional. Esas son respuestas concretas, para los que dicen que el gobierno nacional está en contra de la provincia”, remarcó.

Reiteró que “la iniciativa del proyecto de expropiación es facultad del Ejecutivo, no de la Legislatura. A través de las áreas de planificación, el gobierno deberá decir cuáles son los sectores que se necesita expropiar, y deben estar previstos los recursos”.

Finalmente, consultado sobre el tratamiento del presupuesto provincial, dijo que “comenzará la discusión a la semana siguiente de las elecciones, desde el 23 ó 24 de octubre y todo el mes de noviembre”.