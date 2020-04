“Tierra del Fuego es el lugar donde más noticias falsas hay de todo el país”

El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, planteó la necesidad de una regulación de los portales de internet, ante la cantidad de noticias falsas que se vienen difundiendo. Aseguró que Tierra del Fuego se encuentra entre las primeras provincias que registran este tipo de operativos. Se apunta a que haya un titular claramente identificado para que responda por las consecuencias de publicar información falsa a sabiendas, que no está contemplado dentro del derecho a la información. Además informó sobre el tendido de la red federal de internet a través de ARSAT, para dar conectividad a todo el país, y los acuerdos realizados con las empresas privadas para garantizar el servicio a instituciones educativas, sanitarias y fuerzas policiales. La provincia ya cuenta con la licencia para tener su empresa de producción y comunicación, si bien la fibra óptica no se podrá comercializar al sector privado, por las leyes vigentes.

Río Grande.- El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, dio a conocer por Radio Universidad 93.5 el trabajo que se viene realizando desde el área a su cargo no sólo para garantizar la conectividad en la pandemia, sino también para contrarrestar la sucesión de noticias falsas que van “en perjuicio de la gente”.

“Nos toca el trabajo de mantener la conectividad, que es sumamente importante porque la gente está aislada en sus casas, y el punto de conexión son la radio, la televisión, internet, el sistema educativo depende de la conectividad y hemos logrado la gratuidad para cada uno de los niveles educativos en todas las provincias. Se ha establecido un servicio mínimo para los grupos vulnerables que no pueden pagar, también se ha hecho un convenio con los proveedores de streaming para que bajen la calidad de las imágenes en Netflix, Facebook e Instagram a fin de liberar ancho de banda. El trabajo es permanente con las prestadoras de internet y de telefonía celular, para que el sistema se mantenga, tanto para el sistema educativo, como para el de salud y el de seguridad, y por supuesto para los ciudadanos que están trabajando desde su casa por internet”, expresó.

“Con las radios hicimos una serie de recomendaciones junto con la Secretaría de Medios, para que se dé información veraz, chequeada con los ministerios de salud de cada provincia y de la nación. La propia agencia Télam sacó en su portal un instructivo sobre cómo distinguir las noticias falsas, que son un mal de los últimos años en las redes sociales y se han utilizado principalmente para las campañas políticas. Se siguen usando las noticias falsas en medio de la pandemia y es una criminalidad. Siempre son una cretinada, pero en medio de la pandemia son una doble cretinada”, calificó.

“En este momento se busca desgastar al gobernante y no hay otra intención, sea del partido político que sea. El gobernador ha tenido que salir varias veces a decir que determinada noticia es falsa, y es indignante porque es una cobardía, es mentirle a la audiencia y eso no está protegido por el derecho a la información –advirtió-. El castigo al periodista que da una noticia que no es cierta se eliminó en el gobierno de Cristina, salvo que la publique a sabiendas de que no es cierta, y eso sí debe ser castigado. La Convención Americana de Derechos Humanos castiga las noticias falsas cuando son a sabiendas, así que no están protegidos por la libertad de expresión. Además, en medio de una pandemia generan confusión y van en contra de todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud y todas las provincias para controlar la pandemia”, fustigó.

“Esas noticias falsas se pagan, y los jueces deberían estar cerrando esos portales –reclamó López-, porque no están protegidos ni por la Constitución ni por el Pacto de San José de Costa Rica, y generan alarma en la población. La gente no es tonta, pero hay gente que cree eso que se publica. Cuando Bolsonaro dice que esto es una gripecita que se cura haciendo ejercicio, hay gente que le cree y después se contagia. En este caso no está tirando una noticia falsa, sino que está mintiendo porque ideológicamente pretende respaldar más a los empresarios que a la salud de la población, y la gente se muere. Esa es la consecuencia de la burrada de Bolsonaro o las burradas de Trump”, criticó.

Para López, el hecho de que “algunos portales estén dando noticias falsas en Tierra del Fuego va en contra de la gente, más allá de que lo hacen para desgastar a un gobernador. Son excepciones, porque la regla general es de un comportamiento de una ejemplaridad enorme. Sin importar el sesgo ideológico, informan con veracidad y no publican noticias falsas, aunque puedan estar en contra de una medida. En materia de salud pública, informan de manera oficial y eso es lo que hay que hacer”, sentenció.

“Quizás Tierra del Fuego es el lugar donde más noticias falsas hay de todo el país, y en general se publican a través de portales”, dijo, por lo cual se apunta a regular esta vía de comunicación. “La radio y la televisión en cualquiera de sus formatos tienen mucha regulación, pero los portales no. A partir de esto que está sucediendo va a haber que regularlo, que haya un responsable con CUIT o CUIL para que se haga cargo en caso de transgredir alguna norma. Esto no significa que uno se meta en los contenidos, porque no hay censura previa; pero las leyes indican que hay responsabilidades posteriores por esos contenidos. Estos portales que no tienen dueños ni ninguna regulación, van a tener que cambiar”, aseguró.

“Desde el Observatorio de Medios también estamos haciendo un instructivo para que la gente no compre noticias falsas, que chequee las noticias, y estamos analizando todo esto porque están jugando con la vida de la gente”, reprobó.

Empresa provincial de comunicaciones

Por otra parte, dio a conocer que la provincia ya cuenta con la licencia para tener su propia empresa de comunicaciones, a partir del tendido de fibra óptica aunque, a diferencia de los anuncios de la ex gobernadora Bertone, no se podrá comercializar el servicio a los privados.

“Estamos trabajando con ARSAT para que termine la red federal de fibra óptica y con cada una de las provincias. Tierra del Fuego obtuvo la licencia para tener su propia empresa de producción y comunicación y ya la tiene la mayoría de las provincias. Van a poder montar su red de fibra óptica, darle conectividad a la ruta 3, y servicios a todo el sector público. Por las características de Tierra del Fuego no le pueden dar servicios al sector privado, porque la normativa exige determinada cantidad de habitantes y que no haya otros prestadores”, explicó.

“Hay otras empresas en Entre Ríos y en Chaco que sí dan servicios al sector privado o a la población directamente. Acá se le va a poder dar al sector público solamente”, manifestó López.

“La idea nuestra es tender la red de fibra óptica en todo el país y que de acá a cuatro años la conectividad llegue por igual a todos lados. Sabemos que la conectividad en Tierra del Fuego es regular, por no decir mala, y vamos a reforzarla. Todos estos planes se pusieron en paréntesis hasta que pasemos la emergencia, pero la idea es revertir esta situación. Hay pueblos que no pueden tener un cajero automático porque no tienen conectividad y eso no puede suceder en la Argentina, así que estamos trabajando mucho sobre este tema y son cientos los municipios que carecen de conectividad. Este es un plan federal de conectividad que lleva adelante ARSAT con recursos del ENACOM, para terminar de armar esta red en todo el país”, dijo.

“Además estamos en contacto con todas las universidades del país y el alumno que no tiene internet puede acceder libremente desde su celular. Están liberados todos los portales educativos en Tierra del Fuego y fue un trabajo muy arduo hacia adentro del gobierno y con las empresas, que empezó antes de que se dictara la cuarentena, previendo que esto podía suceder. Las empresas tuvieron muy buena voluntad al aceptar esto, que es imprescindible para poder seguir con la educación, con el sistema hospitalario y las fuerzas armadas, que colaboran con los hospitales de campaña. Se ha dado conectividad a través de ARSAT a todos los hospitales de campaña y, si la demanda de conectividad sube, se acordó con las empresas que ellos subirán la cantidad de gigas que importan para satisfacer las redes”, concluyó.