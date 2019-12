Tierra del Fuego en bicicleta en un documental inspirador con postales inolvidables

Hace siete años decidieron pasar la vida recorriendo caminos y desde entonces Jimena Sánchez y Andrés Calla viajan en bicicleta. En busca de rutas desconocidas, llegaron a Tierra del Fuego y de eso habla su nuevo filme.

“Dimos la vuelta a la isla casi sin tocar rutas de asfalto. Fue espectacular. Ese viaje lo queríamos documentar: contar cómo es viajar por lugares así, la mística y la magia que tiene el fin del mundo. De ahí nació Alsur, Tierra del Fuego en bicicleta que es nuestro segundo documental o el tercero, contando uno que hizo solo Andrés en el Río Santa Cruz”, comenta Jimena Sánchez, feliz de que este filme -grabado junto a Andrés Calla, con quien hacen La vida de viaje– haya llegado al cine en el marco de Banff Mountain Film Festival World Tour.

Jimena Sánchez empezó a viajar en 2012. “Me fui con una amiga a hacer un recorrido por el Norte. Hasta ese momento estaba habituada a hacer viajes más tradicionales: valija, tacos, planchita, make up… Muy estructuradita”, recuerda y sigue: “En ese viaje me pude reencontrar con la Jimena que en algún momento fui: medio desprolija, que le gustaba estar con zapatillas, que le gustaba estar en contacto con la naturaleza. Cuando volví el cambio fue muy fuerte: me encontré con la rutina -trabajaba en una agencia de publicidad- y me empezó a hacer ruido. Me preguntaba si eso era lo que realmente quería para mí vida”. A su novio, Andrés Calla, le pasó lo mismo en la misma época. Ambos creen que ese fue el trampolín para que ambos coincidieran en la decisión de hacer un cambio en sus vidas.

Planearon recorrer la Ruta 40, de Ushuaia a La Quiaca, en 2013 y Andrés empezó a fantasear con hacer esa travesía en bici. Sin siquiera tener una y con algo de miedo, Jimena aceptó el desafío. A partir de ahí, todo fue pedalear. Desde entonces tienen La vida de viaje, una marca que empezó siendo un blog, pero también tiene redes sociales, libros y documentales.

“Nuestros viajes fueron mutando: fue cambiando lo que buscábamos a la hora de emprender una travesía“, sentencia Jimena y sigue: “El primero, de Ushuaia a La Quiaca, tuvo como eje la ruta 40. El segundo fue por rutas principales en el Litoral y el centro del país. Ahí conectamos mucho con la gente. Fueron viajes muy sociales y culturales en el sentido de conocer las costumbres de las personas, dormíamos en casa de familia”, comenta.

El siguiente capítulo fue una travesía en kayac por el Nahuel Huapi: “Fueron unos 17 días de viaje con nosotros mismos, no teníamos contacto con la gente. Ahí logramos una comunión con la naturaleza que en otros viaje son habíamos tenido. Nos gustó estar más expuestos y respetando más los tiempos de la naturaleza”, dice y confiesa que desde entonces se propusieron preferir rutas alternativas. Así llegaron a la carretera austral y a su última aventura: ¡Tierra del Fuego! Y en el afán de compartir con todos la magia de estar en contacto con la naturaleza, decidieron documentar esa travesía.

“Lo más gratificante de viajar en bici es la satisfacción de haberlo logrado, de haber legado por tus propios medios a un lugar, de que hayas sido tu propio motor y creo que eso es lo más lindo de todo. Estar en contacto con el aire libre, con los aromas, escuchar los sonidos de los pájaros. Todo eso te llena. Y por eso seguimos eligiendo la bicicleta. Nos gusta todo lo que estos viajes nos devuelven”, reflexiona Jimena.

Este año termina con doble éxito para ella, que siempre amó escribir: a la alegría del documental -que se puede ver en Youtube- se suma la que tiene por la reedición de Letras Luz, “ahí cuento mi proceso personal, pero también incluí preguntas y consignas para que los lectores pueden descubrirse también y vivir su propio viaje de autoconocimiento”, comenta.

Jimena y Andrés se preparan para seguir sumando kilómetros, paisajes y experiencias en 2020. Compraron una pequeña casa rodante y esperan llegar hasta nuevos rincones del país. “Queremos conocer todos los parques nacionales y reservas del país; esperamos escribir un libro contando los primeros siete años de La vida de viaje que nos gustaría complementar con un nuevo documental. Esto nos va a llevar a visitar nuevamente lugares que ya conocimos”, concluye ilusionada por las nuevas travesías.

