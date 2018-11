Tierra del Fuego aislada por el paro de Aerolíneas

El dirigente de APA Luis Márquez acusó a la gestión Macri de un vaciamiento de Aerolíneas en favor de las lowcost, donde tienen intereses creados. La empresa de bandera decidió el viernes levantar todos los vuelos ante el anuncio del paro, con un impacto sobre 40 mil pasajeros. Además enviaron telegramas con suspensiones sin goce de sueldo, por la asamblea que se extendió por once horas el pasado 8 de noviembre. Para los gremios desde el propio gobierno alimentan el quiebre de Aerolíneas Argentinas. Hoy la provincia de Tierra del Fuego, que es aerodependiente, quedará totalmente aislada.

Río Grande.- El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico Luis Márquez cuestionó la decisión de Aerolíneas Argentinas de levantar todos los vuelos previstos para hoy, ante el anuncio de un paro de los gremios aeronáuticos, en lugar de llamar a conciliación y atender los reclamos.

Son 371 vuelos los que fueron levantados el viernes y afectan a 40 mil pasajeros. La cancelación se decidió tras el paro dispuesto para hoy por los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA), según comunicó la empresa.

Esta vez se anticipó a la medida, dado que el 8 de noviembre debió cancelar 258 vuelos por una asamblea que se extendió por 11 horas y dejó a 30 mil pasajeros varados. La semana pasada se conoció la suspensión de 376 empleados por abandono y retención de tareas, con sanciones que van entre 10 y 15 días, sin goce de sueldo, y los sindicatos respondieron con un paro total.

“A esta altura del conflicto, entendemos sin duda que el gobierno, la empresa y el Ministerio de Transporte no quieren sentarse en una mesa de diálogo con los gremios aeronáuticos, porque por esto hemos llegado a este punto”, sostuvo Márquez.

El paro se había anunciado en Aeroparque promediando la semana pasada en una conferencia de prensa, pero para los gremios “podría haber llamado antes a una mesa de diálogo. El reclamo es por no haber pagado la cláusula gatillo y porque no quieren sentarse a negociar las paritarias, que están vencidas”, recordó.

“Si la empresa llama, obviamente vamos al diálogo, por el bien de todos, pero no quiere diálogo”, criticó. En lo que respecta a su sindicato, dijo que a media mañana del viernes “llegaron 104 telegramas a los trabajadores del call center. La empresa quiere ir al conflicto y que confrontemos nosotros con nuestros pasajeros. En Río Grande no hubo telegramas, pero sí en Buenos Aires, del sector de APA”, señaló.

“Los voceros de Aerolíneas son Clarín y TN, que siguen confundiendo al país, y dijeron que iba a haber suspensiones antes de que lo anunciara la empresa. Esto lo confirmó la empresa al enviar los telegramas y ya están trabajando los abogados de los gremios en conjunto porque me dicen que están mal redactados”, informó.

Lo cierto es que hoy no habrá vuelos en toda la provincia, fuertemente afectada por ser aerodependiente. Los dos vuelos de Río Grande están suspendidos, al igual que todos los de Ushuaia, y la medida podría prorrogarse. “El lunes no vuela un avión de Aerolíneas y Austral, es un paro total por 24 horas, que se puede llegar a profundizar el martes, si el lunes la empresa o el Ministerio de Transporte no llaman al diálogo”, advirtió Márquez.

“Esto se va a profundizar más, no es lo que queremos, porque no queremos complicarle la vida a nuestros pasajeros, pero el gobierno quiere hacer daño, quiere quitar la empresa y están muy confiados en las lowcost, que es parte del negocio de ellos. El nuevo presidente dice que la empresa está quebrada, pero la terminó de quebrar él, porque es evidente que la demanda de Aerolíneas va para las empresas lowcost de ellos, que no hay forma de que les cierren los números. Hay negocios muy turbios atrás de todo esto”, concluyó.

Aerolíneas canceló todos los vuelos de hoy

La empresa Aerolíneas Argentinas comunicó a sus pasajeros que ha debido cancelar todos sus servicios de hoy por el paro aeronáutico. La medida alcanza a 371 vuelos y afecta a más de 40.000 pasajeros; según señalaron desde la línea aérea.

“Esta cancelación se debe al paro dispuesto para el día lunes por los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA)”, dice el comunicado distribuido por la propia compañía.

Luego señalan que “el paro que anunciaron estos gremios para la próxima semana es el cuarto que los sindicatos realizan contra la empresa en lo que va de noviembre. Los viernes 2 y 16 hubo medidas de fuerza de la Asociación de Aeronavegantes (AAA). Y el jueves 8 hubo otro paro llevado adelante por los mismos sindicatos que ahora anuncian medidas para la semana próxima”.

Dijeron además que “Los gremios informaron que la medida de fuerza comenzará a las 0 horas del lunes, pero no definieron a qué hora finalizará. Sin embargo, trascendidos periodísticos han señalado que sería un paro de 24 horas. Ante la necesidad de proteger mejor a sus pasajeros, reprogramando sus vuelos de la manera más ordenada posible, Aerolíneas se ve obligada a cancelar toda la operación pautada para ese día. La empresa busca evitar situaciones de confusión y problemas para el pasajero como las ocasionadas por el paro del pasado jueves 8, cuando durante 11 horas los gremios tuvieron de rehenes a más de 30.000 personas que no pudieron volar, y a las que incluso privaron de la posibilidad de acceder a información sobre sus vuelos”.

“Aerolíneas Argentinas ruega a sus pasajeros que estén atentos a los medios de contacto registrados al momento de hacer la compra del pasaje, sea mail o teléfono. Por esa vía les llegará información sobre la reprogramación de sus vuelos”, adelantaron.

Señalando que “quienes no hayan registrado su dirección de correo electrónico, podrán añadirla haciendo una modificación en su reserva a través de la página web de la empresa, y recibirán así por esa vía información sobre los cambios producidos. Otra posibilidad para estar informados en tiempo real sobre las modificaciones en los vuelos es a través de la aplicación Tripcase, que se puede descargar en los teléfonos celulares”.

Para mayor información sobre los vuelos, también es posible comunicarse vía telefónica con el 0810-222-86527.

Por otro lado, los pasajeros afectados ya tienen disponible la posibilidad de cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron. También podrán reclamar el reintegro de las sumas abonadas.

El comunicado finaliza indicando que “Una vez más, la empresa lamenta los inconvenientes causados por esta situación. Y reitera su compromiso con la conectividad y con dar el mejor servicio a sus pasajeros”.