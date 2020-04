Textiles no pagaron los sueldos completos

Las empresas textiles no pagaron los salarios completos, sumando un inconveniente más a los que venían transitando. En Australtex pagaron solo una parte de la quincena y se presentó una denuncia en el Ministerio de Trabajo. El caso más extremo es el de Textil Río Grande, que solo depositó 4 mil pesos a sus trabajadores.

Rogelio Sager, secretario General de la AOT, confirmó en el programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, que “la empresa Australtex siempre aprovecha la oportunidad para descontarle a los compañeros trabajadores. Hicieron un pago parcial de 21 mil pesos el viernes 3, nosotros esperamos hasta el lunes para ver si lo completaban pero nunca lo hicieron cuando la quincena es de 35 mil pesos”, señaló el dirigente textil.

En el mismo sentido aseveró que la medida significa “un golpe tremendo para la economía de los compañeros y sus familias”, reiterando que se trata de una firma “que siempre hace lo mismo y la variable de ajuste es el trabajador”. Mencionando además Sager que por esta situación ya radicaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, desde dónde se encuentran esperando una resolución.

En el caso de la firma Textil Río Grande, los delegados gremiales indicaron que solamente les abonaron 4 mil pesos y que vienen con pagos fraccionados de los haberes “desde hace años”. Además mencionaron que “la empresa se encuentra concursada, no se están haciendo cargo de la cuota alimentaria de los compañeros que está divorciados y también tenemos problemas con la obra social desde hace mucho tiempo”.

Dijeron, en una entrevista por FM “Aire Libre”, que tenían problemas con la provisión de materia prima pero “cuando se liberó arrancó la pandemia”. Además advirtieron que, por trabajar la empresa con el banco HSBC, no pueden acceder al salvataje ofrecido por el Banco de Tierra del Fuego y su entidad financiera no les ofrece una salida. Alertaron finalmente que la patronal les dijo que “si no acceden al préstamo, está peligrando la continuidad de la empresa”.