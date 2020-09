Terra Ignis cambió la figura jurídica a una SAPEM

El Gobierno provincial giró una nueva propuesta a los legisladores, que incluye el cambio de la figura jurídica de Terra Ignis. De una sociedad anónima unipersonal pasó a una SAPEM, una sociedad con participación estatal mayoritaria. El secretario de Energía Moisés Solorza confía en que se trate el proyecto este año, y que no se desaprovechen las oportunidades de ser parte de la renta del petróleo y el gas. Mencionó en particular las licitaciones off shore que se están lanzando y la ampliación de la plataforma continental. “La empresa debe salir rápidamente a buscar negocios y asociaciones estratégicas con empresas del mercado energético en general”, planteó.

Río Grande.- El secretario de Energía de la provincia, Moisés Solorza, fue consultado por FM La Isla sobre el cambio de la figura jurídica de Terra Ignis. La nueva propuesta del gobierno provincial fue girada a todos los bloques, y el estatuto está siendo analizado por la Inspección General de Justicia.

De una Sociedad Anónima Unipersonal –SAU-, la propuesta es constituir una Sociedad con Participación Estatal Mayoritaria -SAPEM- y se espera la opinión de la IGJ para luego continuar el debate en la Legislatura.

“Los cambios son sanos y tienen que ver con la razonabilidad. Uno tiene que comprender que algunos cambios son necesarios, otros son de forma y ojalá sean la mejor opción para los objetivos que tiene la empresa”, sostuvo Solorza.

“Todo depende de cómo estén diseñados los objetivos de la empresa para darle la fortaleza desde el punto de vista jurídico. No es lo mismo tener una SAPEM que una Sociedad Anónima, todo tiene que ver con la flexibilidad que debe tener una empresa que debe salir rápidamente a buscar negocios y asociaciones estratégicas con empresas del mercado energético en general”, remarcó.

“Es una etapa en la que se viene una recomposición del sector energético a nivel global y eso debemos mirar desde Tierra del Fuego: cómo es el movimiento y no quedarnos en mirar lo chiquito, que sería nuestra provincia, sino que aspirar al máximo objetivo posible para una empresa estatal, que participe en la renta petrolera, orientada a las grandes capacidades que tiene la actividad”, dijo.

“Más allá de una buena idea, una empresa de esta naturaleza requiere el conocimiento de la Legislatura para poder comprender que la primera decisión a tomar es si queremos una empresa petrolera y energética destinada a que el Estado participe de la renta. El resto, como el formato, tiene que ir detrás de objetivo de la empresa, que es el desarrollo de los hidrocarburos y la energía, para impulsar la industrialización y que no sea simplemente una cuestión declamativa”, expresó.

“Tiene que ser un instrumento válido para que los fueguinos salgamos a plantear nuestro futuro con la fortaleza que merece una empresa de estas características, orientada al negocio. Lo primero que tiene que hacer son buenos negocios para poder establecer en nuestra región puntos estratégicos de convivencia del punto de vista energético, con la participación del Estado. Tenemos que buscar los consensos entre quien tiene la idea, que es en este caso el Ejecutivo, y la Legislatura, para delinear la mejor empresa. Confiamos en que los legisladores van a hacer lo mejor posible para darle esta herramienta al Ejecutivo”, manifestó.

Respecto del resto de los puntos que habían sido objetados, dijo que “por ahora está todo en discusión. Cada uno puede tener una apreciación personal y me gustaría que no sea un lugar de pujas políticas. Si son necesarios tres o cinco directores para la empresa, no es el punto ahora. Si es necesaria la representación de otros sectores dentro del energético, me parece que es prematuro adelantarse a eso”.

“Yo vengo del ámbito privado y los grandes jugadores del mercado miran al Estado como un obstáculo muchas veces, porque no tiene la agilidad para hacer negocios rápidamente, y a veces la oportunidad hace al negocio. Por eso hablo de un directorio expeditivo, para buscar negocios rápidamente, porque hay oportunidades. Si se decide algo, lo tiene que hacer un directorio, con una mirada absolutamente profesional, en busca de una alianza, que es el objetivo. Si no, se duerme en los permisos legislativos, que duran mucho tiempo, y todo forma parte de una bola gigante que hay que empujarla y es lenta. Eso espanta muchas veces al sector empresarial que necesita avanzar”, advirtió.

Deseó que los legisladores “tengan la mirada de buscar un equilibrio con esta flexibilidad. En otras empresas del país con el mismo objetivo social esto se ha implementado. Petrominera –Sociedad del Estado de Chubut- tiene una administración paralela, con un montón de gente asociada para cumplir con todo lo que le pide el Tribunal de Cuentas y la parte burocrática el Estado. En cambio Terra Ignis tiene dentro de su estructura parte de los síndicos que van a ser sugeridos por el Tribunal de Cuentas para monitorear permanentemente el cumplimiento de todo lo que se trate, para hacer una sola administración y más ágil”, diferenció.

“No es lo mismo tomar una acción y que después vaya a revisión de un Tribunal para ver si hubo o no perjuicio al Estado, que tener ese monitoreo dentro de la estructura. Eso es lo atractivo de empresas como Terra Ignis, que resuelve esa cuestión de fondo y va un paso hacia delante de todas las experiencias nacionales”, aseguró.

Más cerca de la aprobación

Respecto de si cree que con estos cambios se acercan a lograr los consensos, planteó que “los fueguinos tenemos que darnos la oportunidad de no cometer el mismo error que se cometió con HIFUSA, porque esto no tiene absolutamente nada que ver. Viendo todas las experiencias pasadas, hay una oportunidad enorme. Tenemos en marcha el proceso de licitaciones off shore, ahora viene la ampliación de la plataforma continental argentina. También se viene la ley de hidrocarburos, que hay que debatir y hay que estar preparados para esta nueva etapa”, enfatizó.

“No digo que hay que votar cualquier cosa, sino votar la mejor ley posible, la mejor empresa posible, pero tener una empresa. Ese es el objetivo. Debemos contar con una herramienta de estas características, como la tienen todas las provincias petroleras del país, menos nosotros. Hoy cobramos solamente regalías y tenemos como desafío tomar esta decisión de base, con todo lo que se viene en el contexto actual: pandemia, reactivación económica mundial, posibilidad de tener grandes volúmenes de gas y petróleo para exportar en esta nueva etapa, y tenemos que decidir en esta coyuntura si queremos una empresa petrolera que participe de la renta o si seguimos cobrando regalías como en el esquema actual”, insistió.

También se le preguntó sobre las especulaciones de que ya existe un socio predeterminado: “Hay mucho de misterio y es muy místico todo esto, cuando se habla de petróleo. La cuestión es mucho más práctica, yo vengo de un rubro donde se avanza con los negocios y a nadie le asusta tener mil millones de dólares de inversión, a nadie le asusta tener 20 ó 30 millones de dólares para un proyecto productivo, porque vivimos en un mundo dolarizado y en la energía los insumos son importados y en dólares. A nadie le asombra en el sector petrolero que un pozo cueste entre 7 y 12 millones de dólares, convencional y no convencional. Hay otros ámbitos donde ven números y ven posibilidades de otra naturaleza y hay especulaciones para todos los gustos. Siendo parte del proyecto y, sin ánimo de ofender a nadie, me parece que hay mucha especulación tendenciosa con el solo fin de poner en duda un proyecto de estas características. Creo que se mal utiliza la experiencia pasada en lugar de ponerse a trabajar. Si queremos prohibir cierta actividad, que preparen un proyecto, que busquen el consenso y lo aprueben. Ese es el camino. A veces es más práctico especular sin ningún sentido”, cuestionó.

“Acá tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tuvimos experiencias pasadas y nos hacemos cargo de eso porque elegimos a los que tomaron esas malas decisiones, pero nos tenemos que poner a trabajar para resolverlo y no estancarnos en la crítica, la especulación y la mediocridad, porque vamos a transitar los mismos 40 años que la ley 19640. El mundo está exigiendo estar a la altura de las circunstancias y tenemos un desafío enorme, que es poner a la Argentina de pie. Tierra del Fuego está inmersa en la Argentina, tenemos una sintonía como nunca tuvimos con el gobierno nacional, que apuesta al cruce por aguas argentinas, a ampliar la plataforma continental, que quiere poner a consideración la segunda ronda de exploraciones off shore, y nosotros tenemos que prepararnos como fueguinos para estar a la altura. No podemos seguir con la mezquindad pequeña de si alguien pone uno o dos directores más o menos. Ese no es el punto”, expuso.

Solorza confió en que la ley se pueda aprobar este año. “Yo creo que sí y me pongo a disposición de todos los legisladores, como lo he hecho siempre. Tenemos que tener miradas superadoras. En su momento decían que Terra Ignis iba a ir por la Cooperativa Eléctrica y fue uno de los puntos que me preguntaron, cuando esto no tiene absolutamente nada que ver. Supongamos que tenemos la posibilidad de estar interconectados a nivel nacional, y que podemos en tierra generar energía eléctrica en grandes cantidades para exportar al interconectado nacional, con todo el gas y el petróleo que se está licitando en las rondas off shore. En lugar de exportar gas a Chile para que generen ellos, podemos exportarles energía eléctrica con agregado de valor. Realmente no pueden pensar que vamos por la Cooperativa Eléctrica, si lo que queremos es exportar energía eléctrica al continente y a otro país. Esto desarrolla y complementa lo que hoy hace la Cooperativa Eléctrica para generar en boca de pozo y tener nuestro soñado interconectado provincial. La decisión más adulta que podemos tener como sociedad es avanzar hacia ese tipo de desarrollo que nos lleve a tener energía limpia, con complementos como un parque eólico en la zona norte. Tenemos que trabajar para llegar a una transición a energías limpias. Hoy tenemos el gas y petróleo para poder hacerlo y de otra manera no lo vamos a poder hacer, porque son grandes inversiones donde el Estado debe participar de esos negocios para obtener renta. De esa manera podemos desarrollar un polo con valor agregado en la zona norte. No hay que ponernos palos en nuestros propios pies”, concluyó.