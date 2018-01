“Tenemos una obra social en píe y cumpliendo con sus obligaciones”

Así lo manifestó la Presidenta de la OSEF, Margarita Gallardo, quien repasó los avances realizados, como el pago de la deuda histórica de más de 98 millones de pesos y el pago en tiempo y forma a prestadores, garantizando el servicio para los afiliados.

La presidenta de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Margarita Gallardo, señaló los avances que se han llevado a cabo desde la creación de la obra social, a raíz de la división del Ex-IPAUSS, por medio de la Ley Nº1071.

Respecto de la regularización de deudas, Gallardo destacó que “por un lado está la deuda histórica contraída hasta el año 2016 de 98 millones aproximadamente y por otro lado es lo que tenemos que pagar por el año 2017 de 12 millones” y que, en referencia a la deuda histórica “ya pagamos 25 millones y nos adherimos a la moratoria por el resto, que eran aproximadamente 80 millones, para hacerlo en 24 cuotas”.

“Esta deuda viene de larga data pero cumpliendo la moratoria en dos años estaría completamente cancelada, lo cual es un orgullo, lo digo como funcionaria y como afiliada” expresó la funcionaria en declaraciones con Radio 94.1 FM del Sur.

En relación a la deuda del año 2017 con el Hospital Regional de Río Grande (HRRG), Gallardo explicó que “teníamos problemas para auditar y el tema fue hablado con el Ministerio que acordó cancelar esa deuda de casi 12 millones. Habíamos pagado 5.200.000 de esta deuda, ayer pagamos 2 millones más y hoy pagamos un millón y medio más”.

Además, la Presidenta de la OSEF, recordó que “históricamente en el Ex-IPAUSS la deuda era constante, con los reclamos que conlleva, llegaban cartas documentos de los directores y no se daba respuesta porque no había plata y porque el hospital público no cortaba con los servicios” y agregó que “hoy gracias a la lucidez y madurez de todos, estamos cancelando estas deudas”.

“Esta instancia marca una gran diferencia entre una etapa y otra. Ahora contamos con regularidad de los aportes y contribuciones, lo que nos permite estar al día con nuestros prestadores y pagar con menos demora de la estipulada los convenios. Por esto los servicios están ampliamente garantizados” aseguró Gallardo.

Además, la funcionaria explicó que a raíz de la Ley Nº1071 “tenemos un método contractual definido. No es que cualquiera va a cualquier servicio y le brindan una prestación. Tenemos convenios donde se fijan los valores de cada práctica y mientras las dos partes cumplamos el servicio para los afiliados, todo marcha excelente”.

Por otro lado, Gallardo comentó que “le insistimos a los afiliados para que tengan cuidado y reconozcan toda la capacidad instalada que hay en la Provincia. Tenemos muchas situaciones que se pueden tratar acá, pero de todos modos piden derivaciones, en muchos casos recurriendo a un Juez” y agregó que “esto no me perjudica a mí, perjudica a la obra social que es de todos”.

Para finalizar señaló que “muchas veces se piensa en obras faraónicas. Sin embargo, desde lo cotidiano y la buena atención al afiliado, también se puede hacer algo grande. Estamos haciendo todo para crecer y superar el número y las posibilidades que tienen nuestros prestadores acá”.