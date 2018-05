“Tenemos un sistema democrático y por lo tanto el derecho a participar”

El secretario General de APEL, Raúl Salinas, dijo que pretenden impugnarlo para que no pueda presentarse en las próximas elecciones. Asegura que hay “un trasfondo político” en la presentación. El argumento es que no sería afiliado al gremio, cuando se viene desempeñando como titular del mismo.

“Nos presentamos nosotros y otra lista, pero desde la Junta electoral nos informan que se presentó una impugnación hacia mi persona, haciendo mención a ciertos artículos del Estatuto pero yo estoy encuadrado para ser candidato –obviamente- teniendo en cuenta que soy el actual secretario General, dijo el titular de APEL, Raúl Salinas, saliendo al cruce de quienes dicen que no se puede presentar en las próximas elecciones porque supuestamente “no está afiliado”.

El representante de los trabajadores legislativos confirmó que la impugnación la impulsa “la otra lista, argumentando que no soy afiliado al gremio o que he perdido en algún momento la afiliación. Pero las causales no las dan, solo hacen mención a esos artículos sobre los cuales la Comisión Directiva hace uso exclusivo de la utilización de los mismos”, aclaró.

Salinas dice que recurrieron “al Juzgado Federal y el Ministerio de Trabajo, que son los organismos que intervienen porque nosotros tenemos una inscripción nacional”, remarcó. Señalando que esperan “para el transcurso de la semana que hay una contestación al respecto, porque presentamos una medida de no innovar para que se suspenda el acto eleccionario hasta que se dirima este problema de interpretación del Estatuto”, indicó el titular de APEL.

Sobre las manifestaciones que se hacen desde el sector opositor para que Salinas no se presente, señaló que “no hay argumentos, simplemente hay un acta donde impugnan y hacen mención a ciertos artículos que son de exclusiva facultad de la Comisión Directiva. Pero acá lo que tiene que decidir la Junta Electoral es si uno está en condiciones, al momento de la presentación de listas como dice el Estatuto, de presentarse como integrante de una. En lo cual yo me encuadro, lógicamente, y sin embargo me impugnan; algo que resulta un poco sospechoso”, advirtió.

El secretario General recordó que “tenemos un sistema democrático y por lo tanto el derecho a participar”. Pero dijo que “se ha evidenciado que hay un trasfondo político en esta elección y lo notamos aún más cuando llamamos a una asamblea el viernes pasado y el presidente de la Legislatura envía una nota al gremio el día jueves; prohibiendo la asamblea porque estamos en tiempo eleccionario. Cuando ellos no tienen por qué entrometerse en la vida sindical”, remarcó.

Señalando que “la asamblea no tiene nada que ver con la cuestión electoral” y mencionando que se pretendía tratar allí “los reclamos que venimos haciendo en cuanto a lo salarial, la recategorización del personal que venimos planteando desde diciembre pasado. Porque estamos a mediados de mayo y no hay una respuesta”, dijo Salinas.