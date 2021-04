“Tenemos que evitar ir a medidas mayores que puedan perjudicar a nuestra economía”

La legisladora del Partido Verde remarcó que Tierra del Fuego está dentro de “las provincias críticas” a nivel nacional y consideró fundamental reforzar el cuidado, no con una visión individual sino “solidaria y colectiva”. Del comportamiento de los ciudadanos dependerá que no haya que avanzar con cierres que van a perjudicar más la economía, que ya viene muy golpeada, dijo. Cuestionó la falta de respuesta del gobierno a los pedidos de informes sobre datos de vacunación, nivel de contagios, y la “gestión en soledad” que viene realizando. Aseguró que tanto el municipio de Ushuaia como otros organismos, como la dirección del PAMI, han ofrecido infraestructura y personal idóneo para colaborar con el plan de vacunación, pero no han sido convocados. “Desde afuera vemos un trabajo en soledad del gobierno porque no se están aprovechando las estructuras existentes y los profesionales”, sostuvo Vuoto. También se refirió a los anuncios del gobernador, tanto en el discurso inaugural de 2020 como el de 2021, que no se han traducido en proyectos concretos, respecto de la reforma constitucional, la ampliación del ejido urbano y la derogación del impuesto inmobiliario. Dio a conocer varios proyectos presentados por el bloque que no fueron tratados todavía en comisión, y la decisión de tomar como propia la iniciativa del contador Claudio Ricciuti, destinada a adultos mayores.

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto analizó por Radio Universidad 93.5 los alcances del DNU conocido ayer, que establece restricciones, en principio hasta el 30 de abril, con la esperanza de frenar la curva de contagios.

“Estuvimos siguiendo la transmisión del mensaje presidencial con mucha preocupación por la situación que estamos atravesando en el país y también en nuestra provincia. Según la información que se publica a nivel nacional, estamos entre las provincias críticas según lo ha catalogado el gobierno, junto con el Gran Buenos Aires y Capital Federal. Hay mucha preocupación por la segunda ola de contagios y tenemos que reforzar los cuidados, no relajar las recomendaciones de los equipos técnicos para poder disminuir los contagios, seguir con el tapabocas, el distanciamiento, ventilar los ambientes. Parece repetitivo pero si hemos llegado a este punto es porque hubo un relajamiento social con las medidas de cuidado”, expresó.

“Es importante encarar esta etapa ya no con una responsabilidad individual, sino una responsabilidad solidaria y colectiva. Nos cuidamos nosotros para cuidar a los otros, a los integrantes de nuestro grupo familiar, a nuestros compañeros de trabajo. Ese es el principal motor para reforzar los cuidados y no minimizar las consecuencias de este virus. En Europa han vuelto a cerrar todas las actividades y esta situación está afectando a todos los países del mundo. Son medidas que tienden a disminuir los contagios sin afectar más de lo que ya están los sectores de la economía. Se tiende a restringir la circulación, las reuniones sociales de mucha gente, tanto en la vivienda como al aire libre. Tenemos que evitar ir a medidas mayores que puedan perjudicar a nuestra economía que ya está tan golpeada”, subrayó.

“Es importante que podamos cumplir como sociedad con estas medidas preventivas para no terminar cerrando absolutamente todo como en varios países de Europa. Hay que mantener un comportamiento responsable, y de hecho el presidente lamentó en su discurso haber tenido que tomar nuevas medidas porque no funcionó el cuidado individual”, dijo.

“Todos lamentablemente hemos perdido seres queridos en esta pandemia y sabemos que el cuidado es el camino necesario que tenemos que transitar para no perder nuevos afectos”, manifestó.

Sin datos oficiales

Consultada sobre la información del gobierno sobre el manejo de la pandemia, aseguró que no hay respuestas a los pedidos de informe. “En lo personal yo solicité en la última reunión de la comisión 5 de salud, previo al anuncio de la segunda ola que ya es un hecho en la Argentina, que se nos pueda informar la cantidad de contagios, de llamados diarios al 107, de hisopados, la respuesta que está dando el equipo de asistencia en los casos positivos, cómo se controla el aislamiento que debe cumplirse, que también es importante. Un caso positivo tiene que estar aislado y necesitamos monitorearlo, porque eso queremos saber si eso se está controlando. También presentamos un pedido de informes pero lamentablemente no se aprobó sobre tablas en la sesión y fue girado a comisión, sobre el plan de vacunación de la provincia, y estamos a la espera de las respuestas”, señaló.

“Podemos entender que el Ministerio de Salud está trabajando mucho en la prevención de contagios y asistencia, pero como legisladores necesitamos información. Queremos conocer la situación concreta que está atravesando la provincia y de qué manera podemos colaborar, no solamente los legisladores sino articulando con otras entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. Sin tener la información que hemos pedido, lo que vemos es que el plan de vacunación la provincia lo viene desarrollando en soledad, cuando existen municipios con equipos técnicos y lugares adecuados, existen organizaciones de la sociedad civil, fundaciones vinculadas con la salud, que podría ofrecer lugares adecuados y personal para llevar adelante la vacunación. Tenemos la delegación del PAMI en nuestras ciudades, tanto en Río Grande como en Ushuaia, que tienen vacunatorios y heladeras para guardar vacunas”, afirmó.

“Hace una semana estuve reunida con la Directora Provincial del PAMI en Tierra del Fuego y me contó que había puesto a disposición de la provincia tanto la estructura física como de profesionales, pero no los habían convocado todavía a ser parte del plan de vacunación. Como dice nuestro presidente, es importante que todos entendamos que es necesario trabajar en conjunto para disminuir los daños que esta pandemia nos está generando”, remarcó.

Gestión en soledad

La legisladora mencionó que en Ushuaia se vienen haciendo jornadas de hisopado, sin turno previo y con el resultado en el día, para sortear la burocracia, pero “desde afuera vemos un trabajo en soledad del gobierno porque no se están aprovechando las estructuras existentes y los profesionales. Tenemos la versión de los Secretarios de Salud tanto de los municipios de Ushuaia como de Río Grande, y de la Directora Provincial del PAMI, que está siendo parte del plan de vacunación en todo el país menos en la Capital Federal. Públicamente la directora del PAMI se puso a disposición del jefe de gobierno porteño para poder desarrollar de mejor manera el plan de vacunación, porque estaba bastante desordenado y habían expuesto a los adultos mayores a largas colas. No hay una convocatoria de parte de la provincia para articular, cuando los municipios están trabajando fuertemente en la pandemia. Tanto el de Ushuaia como el de Río Grande están haciendo jornadas masivas de hisopado, y esto permite detectar casos de manera prematura, poder aislarlos e identificar todos sus contactos. Es importante que se desarrollen las jornadas de hisopado y las municipalidades lo vienen haciendo con recursos propios”, destacó.

“Hace unos días estuvimos en Tolhuin y la provincia estaba vacunando sin articular con el municipio el operativo de vacunación. Hay una deficiencia de articulación de parte de la provincia y es importante entender que tenemos que trabajar en conjunto más ante esta segunda ola de contagios que tanto nos preocupa a todos”, reiteró.

Presupuesto para la pandemia

En cuanto a los fondos de la provincia para atender la necesidad de asistencia en este ejercicio, si bien el bloque no acompañó la ley sancionada, dijo que se realizaron las previsiones. “Nosotros no acompañamos el presupuesto en general porque no se explicó cómo se iba a financiar el déficit y porque no estaban las prioridades de inversión en el marco de una pandemia. Hay presupuesto para atender la cuestión sanitaria, y no solamente hay recursos de la provincia sino muchos fondos específicos girados por el gobierno nacional. De hecho, con fondos de Nación se está construyendo el hospital modular en Ushuaia al lado del puerto, para casos de COVID. Con fondos de Nación se adquirieron los respiradores que vinieron a fortalecer el sistema sanitario de la provincia, las vacunas son enviadas por Nación, que también ha enviado material para hacer hisopados. Tenemos un gobierno nacional absolutamente presente, que distribuye recursos con una mirada federal, pero ese mismo esquema no se ve desde la provincia hacia los municipios, teniendo en cuenta que han asumido grandes responsabilidades en la prevención de esta pandemia y no recibieron recursos del gobierno provincial para eso”, criticó.

“Como bloque legislativo presentamos un proyecto para que se coparticipen todos los fondos de ATN que había enviado el gobierno nacional en el marco de la pandemia, pero no tuvimos el acompañamiento ni siquiera para tratarlo en comisión. En su momento se había comprometido la palabra de coparticipar esos recursos con los municipios y no fueron distribuidos, por eso nos parecía importante establecer por ley que, cuando los municipios asumen un rol que no les compete de manera directa, sean acompañados con los recursos correspondientes”, explicó.

“En este año y medio no hemos logrado un entendimiento y se debería avanzar para trabajar mancomunadamente y fortalecer a los municipios con los recursos necesarios para que sigan cumpliendo el rol de prevención y contención que han venido desarrollando en toda la pandemia. Esto no ocurre solamente con el Municipio de Ushuaia, porque tampoco con el PAMI ni con otros municipios han articulado desde el Ejecutivo provincial. Los motivos los debería explicar el Ejecutivo de la provincia, porque pedimos información y no recibimos respuestas contundentes. Tampoco hemos recibido información ante pedidos concretos de la Legislatura”, aseveró.

“Hay una actitud de trabajar solos, cuando hay un montón de instituciones y organismos públicos con voluntad de colaborar y con capacidad de hacerlo”, insistió.

Apuntó que “la información la pedimos en la comisión 5, que preside el legislador Daniel Rivarola. Hizo la petición por escrito tal como lo pedimos y estamos a la espera de la respuesta del Ministerio. En la comisión 2 presentamos el proyecto para coparticipar los ATN y no tuvo tratamiento todavía”.

Impuesto inmobiliario

La legisladora informó que “recientemente presentamos un proyecto para derogar el impuesto inmobiliario incorporado en la ley 1075, que generó un conflicto institucional muy fuerte entre la provincia y los municipios. El gobernador había prometido en la campaña que la iba a derogar y cuando asumió, en su discurso dijo que en los próximos días iba a presentar el proyecto, al inicio del período de sesiones del 2020. Pasó un año y el proyecto nunca llegó, por eso presentamos el proyecto, que es una simple derogación de un artículo, es decir que no tiene una complejidad que justifique que no se haya remitido en todo un año. Esto también fue girado a la comisión 2, esperamos poder tratarlo y tener el acompañamiento de los legisladores”.

Anuncios sin proyecto

No sólo no hubo proyecto en este caso, sino que varios anuncios tampoco se vieron plasmados en iniciativas concretas, observó: “De los últimos anuncios que hizo el gobernador cuando abrió el período de sesiones ordinarias no se presentó ningún proyecto. Anunció la reforma de la Constitución de la provincia sin dar detalles de a qué puntos se refería y no remitió ningún proyecto en particular. También habló de la necesidad de ampliar el ejido urbano de Ushuaia, sin dar detalles ni decir con quién estaba trabajando ese proyecto, y no remitió ninguno en concreto a la Legislatura. Dijo que iba a enviar un proyecto para trabajar sobre una Ley Provincial de Tránsito, con la creación de un juzgado de faltas provincial, y tampoco remitió el proyecto. El ejemplo más claro es la derogación del impuesto inmobiliario, que lo anunció en dos oportunidades y dos veces dijo que en la semana siguiente iba a estar remitiendo el proyecto, que nunca llegó a la Legislatura para que podamos tratarlo”, fustigó.

“Muchos de los anuncios no terminan siendo medidas concretas del Ejecutivo sino que quedan en meros anuncios y expresiones de voluntad. Tampoco hemos sido convocados a una reunión formal, porque se puede hacer un anuncio y no tener un proyecto concreto, pero convocar formalmente a los legisladores para expresar cuál es el espíritu del proyecto. Eso tampoco sucedió y no hemos sido convocados por el Ejecutivo por ninguno de los temas que anunció. Con los partidos políticos tampoco hubo una reunión, yo soy parte del Partido Justicialista y tampoco fuimos convocados por el gobernador para que nos explique qué proyecto de reforma constitucional tiene. Integro el bloque con el Partido Verde, que es un partido provincial, y no fueron llamados tampoco para explicar los alcances de la propuesta”, agregó.

Se le preguntó sobre su visión personal de la oportunidad de avanzar con una reforma constitucional, y manifestó que “para poder opinar tenemos que conocer cuál es el proyecto de reforma. Por ahí el gobernador quiere realizar una reforma y las elecciones de constituyentes se harían el año que viene. No lo sabemos, es una situación hipotética que puede dar lugar a un montón de especulaciones. Para opinar sobre una reforma, yo necesito conocer cuál es el proyecto. En sí misma una reforma no es buena ni mala, siempre depende de lo que se busque. Cuando el gobernador anunció la reforma, lo hizo atado a la necesidad de una mejora de la administración, y la verdad es que no hay ningún artículo en la Constitución que haga que el funcionamiento del Estado sea rígido y burocrático, todo lo contrario. En todo caso lo que hay que hacer es mejorar las leyes de procedimiento administrativo, la ley de administración financiera de la provincia, pensar en áreas políticas que funcionen y sean eficientes, y no modificar la Constitución”, dijo.

“Cuando se habla del rol de las mujeres en el ámbito legislativo o judicial, no hay ninguna cláusula que atente contra la participación de las mujeres o que diga que los órganos no pueden tener una representación con paridad. Si leemos la Constitución como corresponde, armonizada con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, deberíamos avanzar en la promoción de la participación de las mujeres en los espacios de decisión, y no poner a la Constitución como una excusa que nos impide avanzar en este debate. Muchas veces cuando se pretende evadir un debate, la Constitución pasa a ser el límite, cuando las decisiones pasan por otro lado. El trabajo pasa por la labor legislativa y no por la modificación de la Constitución”, aseguró.

Paridad integral

Respecto del quinto ministro de la Corte fueguina, y si cree que debe ser una mujer, amplió la visión hacia una paridad integral en la provincia. “Claramente creemos que tenemos que adoptar mecanismos que permitan que haya más mujeres en los espacios de decisión del Poder Judicial, no sólo del Superior Tribunal de Justicia. Si uno ve la composición de la magistratura de toda la provincia, sólo el 18% de los cargos mayores está ocupado por mujeres, pero las bases judiciales son mayoritariamente femeninas. Hay una sub-representación de las mujeres en los espacios de decisión, porque si el 60% de los empleados son mujeres y solamente hay un 18% en los máximos cargos, claramente hay una sub-representación. Nosotros presentamos tres proyectos que garantizan la paridad en el Poder Judicial: uno es la incorporación de la perspectiva de género para designar y para remover jueces y magistrados, y poder analizar la composición del Consejo de la Magistratura; y recientemente presentamos la ley de paridad integral en la provincia, que incorpora la representación paritaria de mujeres y varones en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el Consejo de la Magistratura, e invita a los municipios a adherir a los principios de la ley. También pretende la incorporación de la paridad en los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil al momento de obtener su personería jurídica. Es el esquema al que están yendo las ciudades que encararon estas transformaciones de manera integral, como la reciente ley sancionada en Entre Ríos de paridad integral, que es la primera ley del país. El Ministerio de Mujeres ha colaborado y es un ejemplo no sólo a nivel nacional sino latinoamericano”, valoró.

“Tenemos las condiciones dadas en la provincia, porque FORJA tiene un proyecto de ley para discutir la paridad legislativa, y podemos aprovechar para tratar una ley que sea pionera en el país y un ejemplo. Implicaría dejar de ser la última provincia del país sin paridad para ser una de las primeras provincias en tener paridad integral. Yo quiero que sea la primera provincia en incorporar la paridad de las mujeres en todos los espacios de decisión”, sentenció.

Proyecto granja

Finalmente se refirió al proyecto granja, que ingresó como Asunto de Particulares. “Es un proyecto de ley que presentó un particular, el Contador Ricciuti, y el Partido Verde decidió tomarlo como propio. Es la creación de una comunidad terapéutica y escuela taller con esfuerzo compartido para la atención de personas con discapacidad de la segunda y tercera edad. Para nosotros es muy importante la iniciativa, porque crea ámbitos de cuidado para personas mayores con discapacidad, bajo un paradigma muy interesante basado en los derechos humanos, para que esas instituciones no sean depósitos de personas sino que tengan mecanismos de desarrollo para garantizar un envejecimiento saludable. Esos espacios tendrían escuela, taller, granja con huertas agroecológicas que cumplen un fin terapéutico, capacitación en oficios, emprendimientos de inserción”, detalló.

“Esta iniciativa se vincula con un proyecto que estamos en instancia de presentación, para la creación del Sistema Único de Cuidados de Personas Adultas Mayores en la provincia. Sería una de las primeras provincias en contar con un sistema de cuidados para adultos mayores bajo el paradigma de derechos humanos. Hay una demanda histórica que es la ausencia de espacios de residencia para adultos mayores en nuestra provincia. Por eso tomamos como propio el proyecto de Ricciuti, para ver si podemos generar una herramienta e incorporar dentro del Sistema Único de Cuidados la escuela-taller y hogar para personas adultas con discapacidad”, concluyó.