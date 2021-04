“Tenemos que estar preparados para continuar acompañando al sector privado”

La vicegobernadora Mónica Urquiza consideró necesarias las restricciones dispuestas por el DNU anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández, y apeló a la responsabilidad individual de los ciudadanos para que no tengan que profundizarse o extenderse más de lo previsto. Se reforzará la asistencia económica a los sectores más afectados que ya venían golpeados por la pandemia, dado que la restricción horaria afecta seriamente al rubro gastronómico. Destacó la libertad que se le ha dado a las provincias y municipios para evaluar su situación sanitaria y disponer otro tipo de medidas, y estimó que “va a haber que hacer un trabajo muy local”. Siguen puestas las expectativas en la temporada de invierno, siempre apuntando al turismo nacional, si bien dependerá de la evolución de la curva de contagios. Afirmó que en el presupuesto ya estaban previstos fondos para continuar sosteniendo al sector privado y el INFUETUR continuará brindando ayuda. Reconoció que la segunda ola limita todavía más la posibilidad de proyectar tanto en materia de turismo como de obra pública, pero hasta el momento se sigue avanzando en la regularización de deudas pendientes y la finalización de obras iniciadas. Urquiza apuntó a las reuniones sociales como eje del problema, dado que el movimiento turístico en la temporada de verano fue importante pero se logró sostener la meseta de contagios.

Río Grande.- La vicegobernadora Mónica Urquiza analizó los alcances del DNU dado a conocer ayer por el presidente Alberto Fernández, que establece restricciones hasta fines de abril. Por sobre todo valoró que “las restricciones de este nuevo DNU dejan en cabeza de las distintas provincias que se vayan tomando las medidas necesarias, de acuerdo a la situación particular de cada provincia y de cada municipio. Va a haber que hacer un trabajo muy local en esto, y por supuesto se está analizando con el área de Salud y el COE las medidas necesarias para evitar que explote esta segunda ola”, dijo Radio Universidad 93.5.

Antes del anuncio del presidente afirmó que hubo conversaciones con autoridades nacionales “y los funcionarios fueron evaluando las medidas a tomar. Lo que tenemos que fortalecer y afianzar es el cuidado del que venimos hablando desde el principio: el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de barbijo, el cumplimiento a rajatabla de los protocolos para evitar tener que tomar medidas extremas”, manifestó.

Respecto de la situación presupuestaria, indicó que se hizo la reserva para la asistencia al sector privado, que se tendrá que sostener y reforzar. “Durante el año pasado se modificó el reglamento de la Legislatura, hubo adecuaciones edilicias y en nuestra forma de trabajar para poder cumplir con las herramientas que necesitaba el Ejecutivo. Una de ellas fue el presupuesto y fue importante encontrar el consenso con otros bloques políticos. Hay muchos recursos destinados a las ayudas para este año, así como se destinaron el año pasado al programa PROGRESO, que fueron al banco y al Ministerio de Producción para créditos y subsidios al sector privado”, señaló.

“Tenemos que estar preparados para continuar acompañando porque hay sectores que no se han reactivado totalmente, como el turismo, que es el que se ha visto más afectado no sólo en nuestra provincia sino a nivel nacional e internacional. Por eso se puso mucho énfasis en el acompañamiento, porque entre puestos de trabajo directos e indirectos son alrededor de 16 mil personas”, recordó.

“Cuando el gobernador tomó la decisión de dictar el decreto unos días antes del DNU nacional el año pasado, teníamos prácticamente una ciudad dentro de otra. Hubo que evacuar a todos los turistas y dar fin a la temporada de cruceros. Había embarcaciones en camino que tuvieron que cumplir la cuarentena arriba del buque para luego ser trasladados, también había cruceros que todavía estaban en la Antártida. Tuvimos que trabajar con Aerolíneas y el Ministerio de Transporte para poder evacuarlos y recién entre noviembre y diciembre comenzó el movimiento. Comparado con lo que teníamos, el primer trimestre fue excelente. El programa de Pre-Viaje que planteó el Ministerio de Turismo de Nación fue una medida muy acertada, porque en Tierra del Fuego se vendieron más de 1.400 millones de pesos entre tours, alojamientos, gastronomía, pasajes aéreos, y es importante luego de un movimiento cero. Por supuesto nos falta el turismo extranjero, pero el nacional ha sido de los mejores en los últimos años, dado que hasta superaron los días de estadía. El promedio era de tres días o tres y medio, y ahora han estado hasta siete días”, expresó.

Trabajo en equipo

Asimismo, sostuvo que “el trabajo con las cámaras ha sido permanente desde el primer día, cuando tuvimos que comunicarles que había que cerrar todo. Uno reconoce el acompañamiento porque los hoteles no cerraron hasta que se evacuó hasta el último pasajero. Realmente ha existido un trabajo en equipo y es de destacar el trabajo que llevan adelante”.

“El movimiento entre las tres ciudades también fue muy importante, y todo suma. Lo fundamental es el cumplimiento de los protocolos, porque pudimos mantener una meseta de casos positivos pese al movimiento importante que hubo en la provincia en la temporada de verano. Ahora comenzamos con el incremento de casos, porque no somos ajenos a lo que pasa en el resto del país”, manifestó.

Cierre a las 23

Consultada sobre el impacto en el sector gastronómico, que no ha sido foco de contagio, con la obligación de cerrar a las 23 horas, indicó que “la restricción de circulación nocturna es una de las primeras medidas y hay que poner en la balanza la situación. Hay que restringir la actividad nocturna, y esto alcanza a restaurantes y confiterías, que tendremos que acompañar”.

“Las reuniones sociales es muy importante controlarlas y hay una responsabilidad individual que se debe llevar adelante. Primero hay que trabajar sobre la concientización, como se hizo hasta ahora porque ha dado resultados, a fin de evitar al máximo posible los cierres. Con respecto al turismo, el INFUETUR el año pasado entregó ayudas al sector privado, incluso fortaleciendo los ATP que venían desde el gobierno nacional. Se reforzaron esos ATP que iban al pago de salarios para mantener los puestos de trabajo, y este año el INFUETUR tiene presupuesto específico para mantener estos programas, teniendo en cuenta los meses de temporada baja”, aseveró.

“Tenemos muchas expectativas en la temporada de invierno, pero tendremos que ver qué pasa con la situación epidemiológica”, observó.

Pago de deudas de obras

Por otra parte, se la consultó sobre el pago de obras financiadas con el endeudamiento externo y dijo que “algunas se fueron terminando, otras están pendientes y en análisis, como el corredor costero. Algunos certificados se fueron cancelando y otros están en distinto proceso de negociación con las empresas y de revisión del Tribunal de Cuentas, pero se viene avanzando. Había recursos afectados a obras que no se llevaron adelante, como la construcción del edificio legislativo, que es una gran deuda hacia la Legislatura, pero entendimos que era necesario direccionar esos fondos a obras que generen otro proceso económico. Se viene avanzando en el reordenamiento de las obras para ir cancelando lo que no se había cancelado. Hay muchas obras que se iniciaron y por la inflación hay que buscar los fondos para pagar las diferencias, porque en ningún momento se consideraron los mayores costos. Por ejemplo la planta elevadora de líquidos cloacales de margen sur, en el endeudamiento estaba considerado un monto menor a la mitad de lo que hoy sale la obra. Hay una readecuación de precios permanente y para esto también hay que encontrar los recursos. Con la conexión de los gasoductos, que iba a ser financiada por el Fideicomiso Austral, los fondos no aparecieron porque el gobierno de Macri los recortó. La obra fue licitada sin tener los recursos afectados y hubo que buscar esos recursos porque es una obra muy necesaria”, repasó.

Ajustando tuercas

También se le preguntó sobre sus declaraciones anteriores a este medio, donde consideró que había que “ajustar tuercas” en algunas áreas de gobierno que no estaban dando respuesta, particularmente Obras Públicas y Educación. “Se van acomodando algunas cosas y otras siguen igual. Uno tiene la obligación de reconocer las cosas que se hacen muy bien en nuestra provincia, pero hay otras que no están tan bien. Esto hay que plantearlo y poner manos a la obra. Hay prioridades en las que hay que poner el énfasis, como la salud, y todos los ministerios estuvieron abocados a acompañar, porque se ha hecho un trabajo en equipo. Hoy tenemos un gran problema porque no podemos proyectar más allá de una semana. Esperamos avanzar con la obra pública, con el turismo, pero por ahí la pandemia nos pega un cachetazo y nos obliga a quedarnos quietos. No hay que perder el rumbo y continuar trabajando y proyectando”, planteó.

“Con el tema de turismo el año pasado hubo un montón de reuniones buscando habilitar los vuelos, y seguimos preparándonos. Ante la temporada de invierno el INFUETUR trabajó en el incremento de vuelos para traer más turistas y tuvimos acompañamiento del Ministerio de Transporte y de Turismo. También se trabajó en una frecuencia directa desde San Pablo, que había sido autorizada, pero ante esta situación sanitaria es imposible”, lamentó.

Visita del ministro Meoni

Tras la visita del ministro Meoni, la vicegobernadora valoró el cumplimiento de los compromisos asumidos, marcando diferencias con la gestión anterior. “Fue muy importante la visita del ministro porque hemos visto en otras gestiones que han venido ministros nacionales a hacer anuncios y después uno no veía plasmadas las promesas. En diciembre el ministro Meoni fue a Río Grande con el presidente, se firmaron convenios de asistencia financiera para contribuir con el costo total de la ampliación de los 80 metros del muelle del puerto de Ushuaia, y lo han cumplido. Esta vez el ministro vino, hizo un recorrido por el puerto, el presidente Roberto Murcia le explicó las necesidades que tenemos, porque no se hace infraestructura en el puerto desde el segundo mandato del MPF. Debemos tener una terminal portuaria como en muchos puntos del país para poder prestar servicios y que los visitantes estén cómodos, pero también que los fueguinos y fueguinas puedan disfrutar de las instalaciones de esta terminal”, sentenció.

Aumentos salariales

Finalmente se le planteó si será posible afrontar el compromiso asumido en las paritarias con los distintos gremios estatales. “El Ministro de Finanzas con su equipo están haciendo un trabajo muy serio para poder mejorar en lo posible el poder adquisitivo de todos los empleados de la administración pública. Es un gran esfuerzo el que se está haciendo y, si el Ministro de Finanzas dijo que se puede pagar, que no quepan dudas de que se va a poder pagar”, concluyó.